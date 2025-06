‘Cầu vồng ở phía chân trời’ tập 4: Vì sao Oanh hẹn gặp chồng cũ?

Phim Cầu vồng ở phía chân trời tập 3 tối qua có những diễn biến cho thấy mối quan hệ giữa Tuấn và Oanh ngày càng "oan gia ngõ hẹp" khi Bắp và Khoai đánh nhau trong lớp, cô giáo chủ nhiệm phải gọi phụ huynh lên. Oanh vì bận việc nên nhờ chị Ngà đi thay. Khi gặp mặt Tuấn và cô giáo, chị Ngà biết chuyện hai đứa trẻ đánh nhau vì Bắp cho rằng Khoai đã ăn cắp bài tập làm văn của mình thì chị Ngà mới thú thật mọi việc là do lỗi ở mình.

Nhà Tuấn có người giúp việc mới trong tập tối nay của Cầu vồng ở phía chân trời ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, Oanh mừng rơn khi khách hẹn đến sảnh khách sạn để ký hợp đồng bảo hiểm. Tưởng được mối hời sau 3 tháng chăm sóc anh khách VIP, ai ngờ hắn giở trò dê xồm khiến cô vừa cảm thấy áp lực nghề, vừa tủi thân vì công cốc. Vậy là Oanh hẹn chị bạn thân ra quán rượu xả stress. Ai ngờ lại đến ngay quán do Tuấn làm chủ hay quản lý gì đấy. Trước đó, Tuấn muốn nói chuyện với Oanh về bọn trẻ nhưng Oanh từ chối vì không muốn đôi co…

Tuấn bắt đầu có cảm tình với Oanh trong Cầu vồng ở phía chân trời

Phim Cầu vồng ở phía chân trời tập 3 còn có những tình tiết ở quán rượu rất thú vị. Sau khi cô bạn thân bị chồng gọi về sớm, Oanh uống bia một mình và hơi say. Lúc này Tuấn cũng có mặt tại quán nên cô nhận ra người quen và lôi anh lại nói chuyện. Oanh mắng thẳng Tuấn là hay làm quá vấn đề, cuộc sống đã quá áp lực rồi, đừng có cái gì cũng làm nghiêm trọng lên… Tuấn im lặng nghe cô hàng xóm "mắng vốn" và bắt đầu có vẻ để tâm đến Oanh hơn. Tuấn theo Oanh về đến tận chung cư vì sợ cô say xỉn.

Oanh gọi điện hẹn gặp chồng cũ trong Cầu vồng ở phía chân trời tập 4 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Về đến nhà, nghe chuyện từ Khoai, nguyên nhân là do chị Ngà sang dọn dẹp nhà Tuấn và lấy được bài văn mẫu của Bắp trong đống rác, đem về đưa cho Khoai chép lại mới ra chuyện đánh nhau của bọn trẻ. Nghe chuyện chị giúp việc nhà mình lén sang nhà gã hàng xóm đáng ghét dọn dẹp kiếm thêm tiền là Oanh khó chấp nhận. Cô yêu cầu chị Ngà tự thu xếp nghỉ việc. Còn Tuấn sau khi biết chị Ngà giúp việc chính cho nhà Oanh và gây ra rắc rối cũng đã cho chị nghỉ dọn dẹp ở nhà mình, rồi nhờ bà Loan tìm một giúp việc khác.

Phim Cầu vồng ở phía chân trời tập 4 tối nay 13.6 lúc 20 giờ trên VTV3 tiếp tục những nội dung cho thấy có lẽ Oanh đã không đuổi việc chị Ngà nhưng cô yêu cầu từ giờ chị Ngà không được gây thêm chuyện gì làm ảnh hưởng đến Khoai, không thì bà nội Khoai sẽ kiện ra tòa giành quyền nuôi Khoai.

Trong khi đó tại căn hộ của Tuấn, chị giúp việc tên Tuyết đã được bà Loan giới thiệu đến để nhận việc. Tuấn yêu cầu bà lo cơm nước và đưa đón bé Bắp vì anh thường xuyên bận việc.

Phim Cầu vồng ở phía chân trời tập 4 còn có tình tiết Oanh gọi điện hẹn gặp chồng cũ để nói chuyện sau khi con trai kể lại việc bà nội cho rằng Oanh không bao dung, không vì con, không thương con nên mới ly hôn chồng.

Phim Cầu vồng ở phía chân trời tập 4: Mối quan hệ giữa Oanh và chồng cũ ra sao?