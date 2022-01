Cầu vượt Dầu Giây chậm tiến độ: Truy cứu hình sự nếu để mất an toàn giao thông

Đó là ý kiến chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tại hội nghị tổng kết năm an toàn giao thông (ATGT) 2021, triển khai công tác 2022. Theo đó, bà Hoàng yêu cầu Sở GTVT, Công an tỉnh khẩn trương kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các công trình, dự án đang thi công trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là tại dự án cầu vượt Dầu Giây hiện đang rất chậm tiến độ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty cổ phần BT20 - Cửu Long và các đơn vị thi công cầu vượt Dầu Giây khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án và thực hiện nghiêm việc phân luồng, tổ chức giao thông, đảm bảo ATGT tại nút giao thông huyết mạch này trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

“Trường hợp để xảy ra tai nạn giao thông, gây tổn hại đến tính mạng con người mà nguyên nhân do đơn vị thi công không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm ATGT thì đề nghị cơ quan công an xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh.

Dự án cầu vượt Dầu Giây nằm trên quốc lộ 1, giao với quốc lộ 20 tại nút giao ngã tư Dầu Giây. Đây là hạng mục thuộc dự án nâng cấp, mở rộng QL20 đoạn Dầu Giây (Đồng Nai) đi Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Cầu vượt Dầu Giây được khởi công từ tháng 2.2017, vốn đầu tư gần 300 tỉ đồng. Cầu dài 346 m, rộng 16m cho 4 làn xe cơ giới lưu thông. Theo kế hoạch, công trình hoàn thành vào tháng 3.2018. Tuy nhiên cho đến nay, sau gần 5 năm thi công nhưng vẫn chưa làm xong cây cầu này.





Việc dự án kéo dài, dang dở khiến cho khu vực này trở thành 'điểm đen' giao thông. Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh Đồng Nai, từ 2017 đến nay, tại đây xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông khiến gần 20 người tử vong. Ngoài ra, để cầu dang dở kéo dài nhiều năm còn gây mất mỹ quan cho khu vực này.

Đưa vào khai thác trong quý 1/2022 ?

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (diễn ra tháng 10.2021), đại biểu Bùi Xuân Thống, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai đã chất vấn Bộ trưởng Bộ GTVT về thời gian khi nào thì dự án hoàn thành để giảm ùn tắc và tai nạn giao thông tại đây?

Mới đây, Bộ trưởng Bộ GTVT cũng đã có văn bản trả lời chất vấn của ĐBQH, theo đó Bộ GTVT thừa nhận dự án bị chậm tiến độ và phải gia hạn nhiều lần. Bộ GTVT cho rằng lý do chậm do địa phương chậm giải phóng mặt bằng và một phần do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Cũng theo Bộ GTVT, hiện nhà đầu tư đã thi công đạt trên 82% khối lượng dự án. Bộ GTVT đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc và yêu cầu nhà đầu tư tập trung nhân lực, nguồn lực để hoàn thành đưa dự án cầu vượt Dầu Giây vào khai thác trong quý 1/2022.