Đi dọc tuyến đường này, chúng tôi thấy rất nhiều cửa hàng bán cây cảnh, cá cảnh, chậu hoa, đá… ngang nhiên bày biện hàng hóa lấn sát đường, thậm chí tràn xuống lòng đường, gây mất an toàn giao thông. Người dân địa phương cho biết tình trạng lấn chiếm vỉa hè bán cây cảnh đã có từ nhiều năm nay. Nhiều người chạy xe máy bất thình lình dừng lại mua hàng khiến giao thông ùn ứ, nhất là giờ tan tầm. Thậm chí có người lái ô tô ngang nhiên đậu xe để xuống mua cây cảnh. Không những vậy, nhiều cửa hàng bày biện đủ thứ, treo biển quảng cáo, chất đá, che dù to lấn chiếm một đoạn dài, khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường.

Ngoài ra, việc buôn bán lấn chiếm lòng lề đường còn dẫn đến những hệ lụy khác như xả rác thải, vỏ bao bì, túi ni lông gây mất mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, có tiệm cắt, mài đá hoa cương chiếm dụng vỉa hè hoạt động gây ồn ào và thải bụi bay mù mịt, ảnh hưởng sinh hoạt, khiến người dân bức xúc.

Buôn bán lấn chiếm vỉa hè gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho người đi bộ Ảnh: Ngọc Quỳnh

Cây, chậu cảnh bày bán tràn lan trên vỉa hè Ảnh: Ngọc Quỳnh

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt nghiêm hành vi vi phạm lấn chiếm lòng lề đường ở khu vực này, trả lại lối đi thông thoáng, an toàn cho người qua lại.