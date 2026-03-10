Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Cây cổ thụ bật gốc đè nhà dân nghi do đào đường thi công dự án

Huy Đạt
Huy Đạt
10/03/2026 05:45 GMT+7

Cây cổ thụ trên đường Phan Châu Trinh (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) bất ngờ bật gốc, đổ vào nhà dân, gây mất điện khu phố. Người dân nghi ngờ do việc đào đường thi công dự án.

Tối 9.3, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường trên đường Phan Châu Trinh (phường Hải Châu) để xử lý sự cố cây cổ thụ ngã đổ, giải phóng hiện trường trong đêm.

Cây cổ thụ bật gốc đè nhà dân, lo ngại do đào đường thi công dự án- Ảnh 1.

Hiện trường cây cổ thụ bật gốc, đổ vắt ngang đường Phan Châu Trinh, đè vào mái hiên nhà dân và vướng dây điện gây mất điện cả khu phố

ẢNH: TRỌNG NHÂN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 45 phút cùng ngày, cây cổ thụ trước số nhà 339 Phan Châu Trinh (phường Hải Châu) bất ngờ bật gốc, đổ từ vỉa hè bên này sang phía nhà dân đối diện. Nhiều nhánh lớn của cây đè lên mái hiên nhà dân và vướng vào hệ thống dây điện. Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực có mưa.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên tại hiện trường, gốc cây cổ thụ bị bật gốc nằm sát đoạn đường đang được đào sâu để thi công dự án cải tạo hạ tầng 4 tuyến phố trung tâm. Cây đổ đã kéo theo đường dây điện chập cháy, khiến nhiều hộ dân dọc tuyến phố bị mất điện.

Cây cổ thụ bật gốc đè nhà dân, lo ngại do đào đường thi công dự án- Ảnh 2.

Nơi cây cổ thụ bật gốc gần đây được đào sâu để thi công hệ thống cống thoát nước

ẢNH: T.N

Anh T.N, người dân sống gần hiện trường, cho biết khi cây đổ đã chạm vào dây điện và phát ra tiếng nổ lớn khiến nhiều người hoảng hốt. 

“Lúc đó trời có mưa, tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng rầm rất mạnh kèm theo tiếng nổ. Chạy ra ngoài thì thấy cây lớn đã đổ chắn ngang đường, chạm vào dây điện chằng chịt nên ai cũng rất lo lắng”, anh N. kể.

Cây cổ thụ bật gốc đè nhà dân, lo ngại do đào đường thi công dự án- Ảnh 3.
Cây cổ thụ bật gốc đè nhà dân, lo ngại do đào đường thi công dự án- Ảnh 4.
Cây cổ thụ bật gốc đè nhà dân, lo ngại do đào đường thi công dự án- Ảnh 5.

Việc đào sâu thi công cống thoát nước trên đường Phan Châu Trinh khiến người dân lo ngại có thể ảnh hưởng đến nhiều cây cổ thụ

Ông B.N, một người dân khác sống gần hiện trường cho biết: khu vực 2 bên đường Phan Châu Trinh có nhiều cây lâu năm, tán lớn. Tuy nhiên, gần đây việc đào đất tạo hố sâu để thi công hệ thống cống thoát nước có thể đã ảnh hưởng đến kết cấu nền đất quanh gốc cây.

"Dọc đường Phan Châu Trinh có nhiều cây tán lớn, xung quanh đang bị đào sâu để thi công dự án. Tuyến đường lại có mật độ xe cộ đông đúc, rất nguy hiểm. Kính mong cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, đảm bảo an toàn cho người dân", ông B.N nói.

Cây cổ thụ bật gốc đè nhà dân, lo ngại do đào đường thi công dự án- Ảnh 6.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng xử lý cây cổ thụ bật gốc trên đường Phan Châu Trinh trong đêm 9.3

ẢNH: TRỌNG NHÂN

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp các đơn vị liên quan căng dây cảnh báo, phân luồng giao thông, đồng thời sử dụng thiết bị chuyên dụng để cưa cắt các nhánh lớn của thân cây.

Dự án cải tạo hạ tầng 4 tuyến phố trung tâm gồm: Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm (phường Hải Châu) được HĐND thành phố Đà Nẵng thông qua và phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 11.11.2024 của UBND thành phố. Dự án được khởi công vào ngày 25.3.2025.
Dự án cải tạo hạ tầng 4 tuyến phố trung tâm nhằm nâng cao mỹ quan đô thị, cải thiện hạ tầng giao thông, tăng khả năng thoát nước, phục vụ phát triển kinh tế - du lịch và nâng cao chất lượng sống của người dân. Công trình có tổng chiều dài 6,94km của 4 tuyến đường, diện tích 143.130m², giữ nguyên bề rộng mặt đường và vỉa hè hiện trạng.
Các hạng mục chính gồm cải tạo hệ thống thoát nước, hạ ngầm điện - viễn thông, nâng cấp chiếu sáng, lát vỉa hè bằng đá granite, trồng cây xanh, di dời cấp nước và lắp đặt cột cứu hỏa.
Dự án thuộc nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, thực hiện từ năm 2024-2026 với tổng mức đầu tư gần 282 tỉ đồng từ ngân sách thành phố. Các hạng mục hạ ngầm điện, cấp nước và viễn thông do các đơn vị liên quan tự đầu tư để đồng bộ với công trình.

Giải cứu tài xế mắc kẹt trong ô tô bị cây cổ thụ đè trúng

Giải cứu tài xế mắc kẹt trong ô tô bị cây cổ thụ đè trúng

Phát hiện xe ô tô đang di chuyển bị cây cổ thụ đè trúng, nhiều người dân ở Hà Nội vội chạy đến hiện trường, hỗ trợ người mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn.

