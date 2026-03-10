Cây cổ thụ bật gốc đè nhà dân nghi do đào đường thi công dự án

Tối 9.3, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường trên đường Phan Châu Trinh (phường Hải Châu) để xử lý sự cố cây cổ thụ ngã đổ, giải phóng hiện trường trong đêm.

Hiện trường cây cổ thụ bật gốc, đổ vắt ngang đường Phan Châu Trinh, đè vào mái hiên nhà dân và vướng dây điện gây mất điện cả khu phố ẢNH: TRỌNG NHÂN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 45 phút cùng ngày, cây cổ thụ trước số nhà 339 Phan Châu Trinh (phường Hải Châu) bất ngờ bật gốc, đổ từ vỉa hè bên này sang phía nhà dân đối diện. Nhiều nhánh lớn của cây đè lên mái hiên nhà dân và vướng vào hệ thống dây điện. Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực có mưa.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên tại hiện trường, gốc cây cổ thụ bị bật gốc nằm sát đoạn đường đang được đào sâu để thi công dự án cải tạo hạ tầng 4 tuyến phố trung tâm. Cây đổ đã kéo theo đường dây điện chập cháy, khiến nhiều hộ dân dọc tuyến phố bị mất điện.

Nơi cây cổ thụ bật gốc gần đây được đào sâu để thi công hệ thống cống thoát nước ẢNH: T.N

Anh T.N, người dân sống gần hiện trường, cho biết khi cây đổ đã chạm vào dây điện và phát ra tiếng nổ lớn khiến nhiều người hoảng hốt.

“Lúc đó trời có mưa, tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng rầm rất mạnh kèm theo tiếng nổ. Chạy ra ngoài thì thấy cây lớn đã đổ chắn ngang đường, chạm vào dây điện chằng chịt nên ai cũng rất lo lắng”, anh N. kể.

Việc đào sâu thi công cống thoát nước trên đường Phan Châu Trinh khiến người dân lo ngại có thể ảnh hưởng đến nhiều cây cổ thụ

Ông B.N, một người dân khác sống gần hiện trường cho biết: khu vực 2 bên đường Phan Châu Trinh có nhiều cây lâu năm, tán lớn. Tuy nhiên, gần đây việc đào đất tạo hố sâu để thi công hệ thống cống thoát nước có thể đã ảnh hưởng đến kết cấu nền đất quanh gốc cây.

"Dọc đường Phan Châu Trinh có nhiều cây tán lớn, xung quanh đang bị đào sâu để thi công dự án. Tuyến đường lại có mật độ xe cộ đông đúc, rất nguy hiểm. Kính mong cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, đảm bảo an toàn cho người dân", ông B.N nói.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng xử lý cây cổ thụ bật gốc trên đường Phan Châu Trinh trong đêm 9.3 ẢNH: TRỌNG NHÂN

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp các đơn vị liên quan căng dây cảnh báo, phân luồng giao thông, đồng thời sử dụng thiết bị chuyên dụng để cưa cắt các nhánh lớn của thân cây.