Cây cổ thụ bật gốc ở TP.HCM được trồng lại sau 2 ngày: Liệu cây có sống?

Sáng 9.10, nhiều người đi ngang tòa nhà tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu (phường Tân Định, TP.HCM) bất ngờ khi thấy cây cổ thụ bật gốc hôm 7.10 đã được dựng lên, trồng lại. Trên mạng xã hội, nhiều người dí dỏm gọi đây là màn "hồi sinh" của cây cổ thụ, đồng thời đặt câu hỏi liệu cây có thể tiếp tục sống và bảo đảm an toàn hay không.

Cây cổ thụ bật gốc hôm 7.10 và ảnh trồng lại sáng 9.10 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Vì sao tòa nhà quyết định cứu cây cổ thụ?

Theo tìm hiểu, cây da này đã tồn tại từ trước khi công trình được xây dựng. Vì muốn giữ lại cây lâu năm, đại diện tòa nhà đã tìm cách dựng lên, trồng lại thay vì đốn bỏ. Qua tìm hiểu, đây là loại cây có sức sống tốt, khả năng phục hồi cao nên đơn vị quyết định cố gắng cứu cây.

Trước khi trồng lại, cây được cắt tỉa cành, hạ chiều cao, chỉ giữ phần thân lớn và các nhánh chính phía dưới để tiếp tục phát triển tán mới. Việc cắt tỉa cũng nhằm hạn chế chiều cao, tránh để cây phát triển quá lớn, dễ chịu tác động của gió.

Sau khi cắt tỉa cành, hạ chiều cao, tòa nhà đã trồng lại cây ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo quan sát, sau khi dựng cây lên, đơn vị quản lý tòa nhà đã lắp đặt hệ thống khung sắt để chống đỡ, giữ cây ổn định. Trong đó, kích thước ống sắt và phương án gia cố được thực hiện theo tư vấn của đơn vị chuyên môn về cây xanh. Các thanh sắt được bố trí song song nhằm hạn chế cây nghiêng ngả.

Đơn vị cũng dự kiến tiếp tục chăm sóc, kiểm soát chiều cao, tán cây và duy trì các biện pháp chống đỡ để cây có thể phục hồi, phát triển trong khuôn viên tòa nhà.

Cây cổ thụ bật gốc, trồng lại có sống được không?

Theo chuyên gia cây xanh có nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc cây cổ thụ ở TP.HCM, một cây cổ thụ bị bật gốc vẫn có khả năng sống và tiếp tục phát triển sau khi được trồng lại. Tuy nhiên, không phải cây nào cũng có thể cứu được, bởi khả năng phục hồi phụ thuộc vào chủng loại, tình trạng bộ rễ, vị trí trồng và quá trình chăm sóc.

Cây được trồng lại sẽ phải kiểm soát chiều cao, có thêm hệ thống giá đỡ để bảo đảm an toàn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Chuyên gia giải thích, những loài như cây da, cây si có sức sống mạnh, khả năng phục hồi tương đối tốt. Đặc biệt, các loài này có thể phát triển chồi phụ nên ngay cả khi thân chính bị tổn thương hoặc chết đi, những phần còn sống vẫn có khả năng tiếp tục sinh trưởng. Cây da cũng có tuổi thọ rất cao, có thể lên đến hàng trăm năm, thậm chí khoảng 300 năm trong điều kiện phù hợp.

Ngược lại, với những cây dầu đã già, việc trồng lại sau khi bật gốc rất khó thực hiện. Do đó, khả năng cứu sống cây cần được đánh giá theo từng loài, không thể áp dụng chung cho tất cả cây cổ thụ.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý, cây có thể sống trở lại không đồng nghĩa với việc đã bảo đảm an toàn. Bởi khi cây lớn bị bật gốc, hệ thống rễ có thể đã tổn thương nghiêm trọng, làm giảm khả năng bám giữ vào đất. Dù tiếp tục đâm chồi, phát triển tán mới, cây vẫn có nguy cơ nghiêng, đổ khi gặp mưa giông, gió mạnh.

Đến trưa 9.10, tòa nhà vẫn đang tất bật thu dọn sau trồng lại cây ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Vì vậy, nếu quyết định giữ lại cây, điều quan trọng là phải kiểm soát chiều cao, không để tán phát triển quá um tùm, đồng thời có hệ thống chống đỡ phù hợp.

Chuyên gia phân tích, những cây cao khoảng 35 - 45 m thường chịu tác động của gió mạnh hơn so với cây thấp. Do đó, với cây từng bị bật gốc, có thể xem xét kiểm soát chiều cao khoảng 10 - 15 m, tùy đặc điểm từng cây và điều kiện thực tế, nhằm giảm tác động của gió lên thân và tán.

Bên cạnh đó, hệ thống cọc chống, khung gia cố cần được duy trì và theo dõi trong thời gian bộ rễ phục hồi. Không thể chỉ dựng cây lên, trồng lại rồi để cây tự phát triển như trước.

Theo chuyên gia, việc giữ lại cây cổ thụ bị bật gốc trong khuôn viên công ty có thể được xem xét nếu có điều kiện chăm sóc, kiểm soát tán cây và thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn.

Trong khi đó, đối với cây xanh trên các tuyến đường đô thị, việc trồng lại thường chỉ được xem xét khi cây còn nhỏ. Với những cây lớn, lâu năm, bộ rễ bị tổn thương khiến khả năng neo giữ khó được bảo đảm, tiềm ẩn nguy cơ ngã đổ ảnh hưởng đến người và phương tiện qua lại.