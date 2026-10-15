Cấy ghép 10 implant toàn hàm chỉ sau 1 giấc ngủ ngắn

Bệnh nhân hài lòng với kết quả phẫu thuật phục hình răng toàn hàm ẢNH: BỆNH VIỆN FV

Nỗi khổ mất răng lâu năm dẫn đến tiêu xương hàm

Suốt nhiều năm, ông Lâm Quang Kiều Phong (55 tuổi, TP.HCM) sống chung với tình trạng mất răng xen kẽ, nghĩa là hàm trên còn răng thì hàm dưới không còn răng. Không chỉ ảnh hưởng đến diện mạo, việc mất răng kéo dài còn khiến ông gặp nhiều khó khăn khi ăn nhai.

Tại Bệnh viện FV, kết quả thăm khám và chụp X-quang cho thấy xương hàm của ông đã bị tiêu nhiều do mất răng trong thời gian dài. Các răng còn lại cũng phân bố rải rác ở cả hai hàm, khiến việc ăn nhai càng trở nên khó khăn.

Trước đó, ông Phong đã tìm hiểu nhiều phương án phục hồi răng nhưng không muốn dùng hàm giả tháo lắp. Đây cũng là bài toán không dễ với những trường hợp mất răng lâu năm, khi xương hàm đã thay đổi và việc sử dụng hàm giả có thể không mang lại sự thoải mái như mong muốn.

ThS-BS Cao Thị Thu Trang, Khoa Răng Hàm Mặt tư vấn cho bệnh nhân giải pháp cấy implant toàn hàm ẢNH: BỆNH VIỆN FV

Sau khi thăm khám và đánh giá tình trạng răng, xương hàm cùng sức khỏe tổng thể, ThS-BS Cao Thị Thu Trang, Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện FV, tư vấn ông Phong thực hiện cấy implant toàn hàm.

Theo kế hoạch, bác sĩ sẽ cấy 4 implant ở hàm trên để nâng đỡ cầu răng 12 răng và 6 implant ở hàm dưới để phục hồi 12 răng. Toàn bộ quá trình được thực hiện chỉ trong một lần phẫu thuật.

"Ngủ một giấc, tỉnh dậy là bác sĩ làm xong hết rồi"

Với cấy implant đơn lẻ, bác sĩ chỉ cần đặt trụ vào vị trí răng đã mất. Nhưng với trường hợp mất răng nhiều và cần phục hồi toàn hàm, vị trí, hướng đặt từng trụ implant phải được tính toán kỹ, dựa trên tình trạng xương hàm của mỗi người.

Ở trường hợp của ông Phong, hai implant phía trước được đặt thẳng, trong khi hai trụ phía sau được đặt nghiêng nhẹ để tránh vùng xoang hàm và dây thần kinh. Cách bố trí này tạo đủ điểm tựa cho cầu răng toàn hàm mà không cần can thiệp thêm.

Do có bệnh nền tim mạch và tiểu đường, trước phẫu thuật, ông được phối hợp theo dõi với các bác sĩ chuyên Khoa Tim mạch và Nội tiết. Sức khỏe toàn thân được kiểm soát ổn định trước khi tiến hành can thiệp.

Ca phẫu thuật dưới gây mê toàn thân hoàn thiện 10 trụ implant trong một lần thực hiện ẢNH: BỆNH VIỆN FV

Ca phẫu thuật được thực hiện dưới gây mê toàn thân trong phòng mổ vô trùng. Sau khoảng 3 giờ, 10 trụ implant được đặt hoàn tất trong một lần phẫu thuật. Ông Phong được xuất viện ngay trong buổi chiều cùng ngày.

"Tôi ngủ một giấc, tỉnh dậy là bác sĩ làm xong hết rồi. Nằm nghỉ thêm một lát là được về nhà. Sau đó tôi cũng không cần uống thuốc giảm đau, thuốc bác sĩ kê vẫn còn nguyên vì gần như không thấy đau", ông Phong kể.

Đến ngày thứ 3, khi tình trạng sưng nướu giảm, bác sĩ Trang kiểm tra khớp cắn và lắp hàm tạm cho ông. Bộ hàm này giúp bệnh nhân có răng để ăn nhai trong thời gian chờ nướu lành và ổn định trước khi phục hình cố định.

Trong thời gian sử dụng hàm tạm, ông Phong được hẹn tái khám mỗi tháng để kiểm tra và điều chỉnh khớp cắn. Đây là bước cần thiết bởi lực nhai tác động không đều có thể gây áp lực lên các trụ implant, ảnh hưởng đến quá trình ổn định sau cấy ghép.

Sau khoảng 3 tuần, khi nướu đã lành thương, bệnh nhân được hướng dẫn vệ sinh hàm tạm bằng tăm nước, chú ý làm sạch những vị trí dễ đọng thức ăn. Việc giữ vệ sinh răng miệng đúng cách giúp hạn chế các vấn đề quanh implant trong thời gian chờ phục hình cuối cùng.

Đến tháng thứ 3, ông Phong được lắp hàm vĩnh viễn và tiếp tục tái khám định kỳ 3 tháng một lần.

Ở lần tái khám gần đây, ông cho biết tình trạng răng đã ổn định, việc ăn uống thuận tiện hơn trước. Hàm răng mới cũng giúp ông tự tin hơn khi giao tiếp trong sinh hoạt hằng ngày.

Implant toàn hàm: Giải pháp cho người mất răng lâu năm, tiêu xương hàm

Theo ThS-BS Cao Thị Thu Trang, với những trường hợp mất răng lâu năm, xương hàm đã tiêu nhiều và gặp khó khăn khi sử dụng hàm giả tháo lắp, bác sĩ có thể cân nhắc phương án implant toàn hàm. Đây là giải pháp phục hình cố định, phù hợp với những bệnh nhân không muốn tiếp tục sử dụng hàm giả tháo lắp.

Bác sĩ Trang khuyến cáo mọi người nên chú ý chăm sóc răng miệng và kiểm tra răng định kỳ. Khi xuất hiện các dấu hiệu như viêm nướu, chảy máu chân răng hoặc răng lung lay, người bệnh nên đi khám sớm thay vì chờ đến khi tình trạng trở nên nghiêm trọng. Phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý răng miệng cũng giúp hạn chế mất răng và tình trạng tiêu xương hàm về sau.

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