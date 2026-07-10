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Cấy ghép Implant thành công: Trụ tốt hay tay nghề bác sĩ?

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Thông tin dịch vụ
Nhiều người cho rằng chọn trụ Implant thương hiệu lớn, đắt tiền là bảo chứng cho ca phục hình thành công. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá vật liệu tốt chỉ là nền móng, tay nghề bác sĩ và kế hoạch điều trị mới là yếu tố quyết định.

Hiện nay, khi tìm hiểu Implant, khách hàng thường quan tâm thương hiệu, xuất xứ vật liệu trước phác đồ điều trị. Thực tế, Implant đòi hỏi sự kết hợp khắt khe giữa vật liệu và chuyên môn. Trụ Implant chất lượng cao không thể phát huy tác dụng, thậm chí gây biến chứng nếu đặt sai vị trí, góc độ hay bỏ qua yếu tố mô mềm, thể tích xương. Cùng một loại trụ, kết quả cuối cùng có thể khác biệt hoàn toàn tùy vào năng lực người thực hiện.

Xu hướng nha khoa hiện đại đang dịch chuyển từ "chọn trụ nào" sang "điều trị dựa trên kế hoạch". BS.CKI Cang Hồng Thái, Giám đốc Chuyên môn Nha khoa Trồng Răng Sài Gòn (gần 20 năm kinh nghiệm), nhận định: "Không có dòng trụ tốt nhất cho tất cả, chỉ có loại trụ phù hợp nhất với từng bệnh nhân".

Cấy ghép Implant thành công: Trụ tốt hay tay nghề bác sĩ? - Ảnh 1.

BS.CKI Cang Hồng Thái, Giám đốc Chuyên môn tại Nha khoa Trồng Răng Sài Gòn

Tại Nha khoa Trồng Răng Sài Gòn, quy trình phân tích dữ liệu lâm sàng và cấu trúc xương luôn đặt lên hàng đầu. Lựa chọn tối ưu không hẳn đắt tiền nhất, mà là giải pháp bảo tồn mô tốt nhất, hồi phục nhanh và đảm bảo chức năng ăn nhai lâu dài.

Triết lý "không chạy theo thị hiếu, đề cao tư duy chuyên môn" của BS.CKI Cang Hồng Thái là lý do khách hàng an tâm lựa chọn Nha khoa Trồng Răng Sài Gòn. Phía sau ca Implant thành công không chỉ là vật liệu tốt, mà là đội ngũ bác sĩ đủ tâm, đủ tầm, giúp duy trì nụ cười khỏe mạnh bền vững.

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Cấy ghép Implant thành công Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn BS.CKI Cang Hồng Thái chọn trụ Implant thương hiệu lớn

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