Cây mai 'được trả giá 3,5 tỉ đồng nhưng chủ không bán' có gì đặc biệt?

Tối 9.1, tại Quảng trường trung tâm TX.An Nhơn (Bình Định), Lễ hội mai vàng An Nhơn lần thứ 1 - năm 2023 do UBND TX.An Nhơn tổ chức đã chính thức khai mạc. Lễ hội này diễn ra từ ngày 9 - 11.1 với các hoạt động chính như trưng bày 190 tác phẩm mai cảnh có dáng thế độc đáo, hội thi tay nghề khéo tạo dáng mai, chơi đánh cờ người, đánh bài chòi và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực...

Mua 350 triệu, trả hơn 3,5 tỉ không bán

Hoạt động trưng bày 190 tác phẩm mai cảnh có dáng thế độc đáo tượng trưng cho 190 năm danh xưng An Nhơn thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng.

Trong đó, chậu mai “khủng” cao đến 6,5 m (riêng cây mai đã cao 5,5 m), tán hình tròn có đường kính 9 m được nhiều người yêu thích.

Chủ nhân của chậu mai này là ông Nguyễn Văn Nhất (55 tuổi, ở P.Nhơn Thành, TX.An Nhơn).

Ông Nhất cho biết bản thân đã theo nghề trồng mai, chơi mai mấy chục năm qua nhưng cơ duyên gặp cây mai nói trên cách đây 3 năm.

Ông Nhất kể, gần tết cách đây 3 năm, một người buôn bán mai ở An Nhơn mua được cây mai vườn của một người dân ở H.Tây Sơn (Bình Định), giống mai hương 5 cánh. Người này thuê người đào gốc, vận chuyển về đến nhà ở TX.An Nhơn đã hơn 23 giờ đêm. Sáng hôm sau, người buôn mai này gọi điện rủ ông Nhất đến nhà uống trà, ngắm cây mai mới mua về. Khi đến nơi, ông Nhất thích quá, liền mua lại ngay.

“Mình quyết tâm mua lại cho bằng được. Không quá 10 phút là được ngay, khi đó có giá 350 triệu đồng. Khi mới mua cây mai về trồng vào chậu, việc chăm sóc rất tốn công, làm không khéo có khi cây chết. Từ việc bón phân, tưới nước, phun thuốc kích rễ... đều phải làm hết sức cẩn thận. Đến bây giờ thì ổn cả rồi nên mới đem đi trưng bày”, ông Nhất nói.

Theo ông Nhất, cây mai này đã trên 100 năm tuổi. Gốc đế cây mai vững vàng, thân cây xù xì ra dáng cổ thụ, cành tỏa đều nên nhiều người thích. Hiện nhiều người ra giá để mua lại cây mai “khủng” này, thậm chí có người ra giá 3,5 tỉ đồng nhưng ông Nhất không đồng ý.

Mai "khủng" được báo giá hàng trăm triệu đồng

Ngoài ông Nguyễn Văn Nhất, nhiều tác phẩm mai cảnh có giá trị của các nghệ nhân khác ở TX.An Nhơn cũng được chọn để trưng bày tại Lễ hội mai vàng An Nhơn lần thứ 1. Trong đó, nhiều cây mai có tuổi đời trên vài chục năm, được rao bán với giá lên đến 500 triệu đồng, có chậu được hét giá 1 tỉ đồng.

Nghệ nhân Trần Ngọc Tuấn (ở xã Nhơn Hạnh, TX.An Nhơn) có 16 tác phẩm mai cảnh từ 25 - 30 năm tuổi được chọn trưng bày trong dịp này. Trong đó, những cây mai lâu năm được ông Tuấn rao bán với giá lên đến 500 triệu đồng.





Theo nghệ nhân Trần Ngọc Tuấn, những cây mai có gốc đế to, vững vàng, dáng thế đẹp và được trồng trên những chậu cổ càng được yêu thích và có giá cao.

Nghệ nhân Nguyễn Xuân Hà (ở P.Bình Định, TX.An Nhơn) có 20 cây mai bonsai được trưng bày. Trong đó có một số gốc mai 40 - 50 năm tuổi, mỗi gốc có giá hơn 100 triệu đồng...

Chủ tịch UBND TX.An Nhơn Lê Thanh Tùng cho biết Lễ hội mai vàng An Nhơn lần thứ 1 là sự kiện lớn để tôn vinh những người trồng mai ở các làng nghề mai cảnh các xã, phường của địa phương, biểu dương những thành quả lao động nghệ thuật mai cảnh của những nghệ nhân từ các nhà vườn, khẳng định giá trị thương hiệu Mai vàng An Nhơn. Đây cũng là dịp để quảng bá thương hiệu mai của thị xã An Nhơn, tạo đầu ra cũng như hỗ trợ việc mở rộng thị trường.

Nhiều năm qua, TX.An Nhơn được mệnh danh là “thủ phủ mai vàng miền Trung”. Hiện tại An Nhơn có khoảng hơn 10.000 hộ trồng mai cảnh. Dịp Tết Nguyên đán năm 2022, số tiền bán mai của TX.An Nhơn khoảng 128 tỉ đồng. Dự báo số lượng mai ở TX.An Nhơn bán ra thị trường năm nay tăng 1,5 lần so với năm trước.

Dưới đây là một số tác phẩm mai cảnh trưng bày tại Quảng trường Trung tâm TX.An Nhơn.