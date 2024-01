Cây mai vàng trị giá 2 tỉ đồng: Chủ nhân 'chơi lớn', cho hoa nở trước tết

Ngày 31.1 (ngày 21 tháng chạp), trao đổi với PV Thanh Niên, chị Trần Thị Thúy An (34 tuổi, ngụ P.3, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) cho biết, năm nay vợ chồng chị quyết định cho cây mai vàng "khủng" nở hoa sớm.

Chị Thúy An cùng con trai bên cây mai "khủng" của mình NAM LONG

"Cây mai được đặt nhờ trong sân quán cà phê của người bà con. Vừa qua, tôi thuê một đội thợ đến uốn cây với giá gần 30 triệu đồng và quyết định lặt lá cho cây ra hoa sớm để cho mọi người check-in thoải mái", chị Thúy An nói.

Cây mai trị giá 2 tỉ đồng đang nở hoa vàng rực cả một góc sân NAM LONG

Theo chị Thúy An, cây mai này được gia đình mua cách nay 3 năm. Cây có có tuổi đời khoảng 90 năm, để tàn tự nhiên nên phát triển rất tốt. Cây cao khoảng 6 m, tán rộng gần 10 m, bề hoành gốc hơn 120 cm. Cây có 2 nhánh chính, bề hoành 66 cm và 42 cm. Cây mai "khủng" chiếm hết một khoảng sân gần 70 m2.

Cây mai vàng "khủng" được chủ nhân cho nở sớm để người dân check-in chụp ảnh NAM LONG

Rất nhiều nụ hoa đua nhau bung nở dưới nắng xuân NAM LONG

Bộ chi của cây mai được tạo hình NAM LONG

"Do nhánh cây to nên đợt lặt lá mai vừa qua, người lặt đứng trên nhánh thoải mái không ảnh hưởng gì đến cây. Cây ra hoa tự nhiên, rất nhiều nụ có thể nở lai rai đến cận tết. Đây là loại mai vàng 5 cánh nhưng cũng có lác đác một vài bông 6 - 7 cánh. Hoa có hương thơm thoang thoảng rất dễ chịu", chị Thúy An cho biết thêm.

Cây mai vàng "khủng" khoe sắc NAM LONG

Hiện tại. cây mai khủng này đang được đặt tại một quán cà phê ở P.5, TP.Vĩnh Long. Theo chị Thúy An, vừa qua cũng có một số người đến ngã giá muốn đưa cây mai quý của chị về nhà mới nhưng chị chưa đồng ý.

Hoa chen nhau đua nở mừng xuân về NAM LONG

Thân cây mai "khủng", tương đương một em bé 5 tuổi NAM LONG

"Nuôi dưỡng chăm sóc cây mai vàng mấy năm trời là cả tâm huyết của vợ chồng tôi. Vì vậy, tôi mong muốn khi đưa cây mai về nhà mới phải bằng trúng độc đắc một tờ vé số kiến thiết, tương đương 2 tỉ đồng", chị Thúy An hy vọng.