Cây quất tạo hình ngựa giá 30 triệu đồng, mất 7 năm trồng tại Hà Nội

Những ngày này, ghé đến làng quất cảnh Tứ Liên, người yêu cây cảnh sẽ được thưởng thức một không gian mãn nhãn với sắc cam vàng rực rỡ của quất chín. Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, "thủ phủ" quất Tứ Liên (Hà Nội) đã vào thời điểm nhộn nhịp.

Bên cạnh quất truyền thống, thị trường năm nay ghi nhận sự quan tâm rõ rệt của người chơi cây đối với quất mộc căn – dòng quất có bộ rễ nổi, dáng thế tạo hình công phu. Các tác phẩm quất mộc căn không chỉ đòi hỏi kỹ thuật cao, mà còn hàm chứa ý nghĩa phong thủy, triết lý nhân sinh.

Đơn cử như tác phẩm gây "sốt", đang được nhiều người săn đón trong năm 2026 là cây quất tạo hình con ngựa năm Bính Ngọ với tên gọi "Đỉnh sơn phong mã, kết trái khai hoa", cây quất mộc căn có bộ rễ nổi lên dài 45cm, phủ rêu xanh, tỏa nhiều nhánh khỏe khoắn như bàn chân ngựa hay Kim Huyền Quất là những cây dáng huyền sai trĩu quả.

Tác phẩm quất tạo hình ngựa tại Tứ Liên





Chị Ngô Thu Trang, chủ vườn Xuân Lộc (phường Hồng Hà, Hà Nội), cho biết tác phẩm quất tạo hình mang tên "Đỉnh Sơn Phong Mã" được lấy cảm hứng từ hình tượng con ngựa đứng trên núi đá, biểu trưng cho tâm thế vững vàng trước thử thách. Tác phẩm kết hợp giữa hai yếu tố tĩnh và động: sự bất biến của phiến đá và sức sống tràn trề của ngựa.

Theo chị Trang, điểm khó nhất trong quá trình làm ra tác phẩm là tạo được sự hài hòa giữa phần "tĩnh" của thân, rễ với phần "động" ở bờm ngựa. Ngựa đứng trên núi đá phải thể hiện được sự vững vàng, còn bờm ngựa thì mềm mại, tung bay theo gió. Trên chính phần bờm ấy lại phải trổ hoa, kết trái.

Để có được tác phẩm này, nhà vườn đã mất tới 7 năm. Trung bình 10 cây chuẩn bị sẽ chỉ 1 cây đạt yêu cầu cả về dáng, thế, bộ rễ, tán lá và khả năng ra hoa, kết quả đúng ý đồ tạo tác để bán ra thị trường.

Bên cạnh cây quất hình ngựa được yêu thích tác phẩm Kim Huyền Quất cũng tạo sức hút không kém với thị trường tết.

Cây quất dáng huyền độc đáo

Với dáng huyền, quá trình tạo hình quất đòi hỏi kỹ thuật cao và thời gian dài. Để có được phần "phôi" phù hợp thì cây cần ít nhất ba năm tuổi. Dáng huyền vốn khó bởi cây không khỏe như dáng trực, buộc nghệ nhân phải thử nghiệm nhiều lần. Tại Xuân Lộc, có thời điểm hơn 30 cây được thử tạo dáng nhưng tỷ lệ thành công chỉ đạt khoảng 50%. Ở những cây đạt yêu cầu, quả và lộc phân bố đều từ ngọn xuống gốc, bám trên thân cành chính và tạo mật độ lộc dày, đem lại hiệu ứng thị giác đẹp mắt.

Với người dân nơi đây, quất cảnh không chỉ là một loại cây trang trí ngày tết mà còn là loài cây mang "linh hồn tết Việt", đặc biệt là ở miền Bắc. Có lẽ vì tình yêu lớn lao với cây quất ấy, mà người nghệ nhân trồng quất tại Tứ Liên đã đưa ra thị trường hơn 1.000 mẫu quất với nhiều dòng khác nhau, từ quất mộc căn, quất gỗ lũa đến quất trồng trong nhà rông, ang, bình, chậu,…

Mỗi cây quất Tứ Liên là một tác phẩm nghệ thuật độc bản có hồn, có dáng, có câu chuyện và ý nghĩa riêng. Khi mỗi chậu quất được chọn mua, nó mang theo một câu chuyện văn hóa, một điểm chạm cảm xúc đến trái tim người thưởng ngoạn. Hiện tại, nhiều người đã ra vườn quất tìm mua những cây quất đẹp, cọc tiền sau đó để chủ vườn tiếp tục chăm sóc đợi cận tết Nguyên đán sẽ tới mang về chơi.