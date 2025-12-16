CBRE định hình chuẩn sống quốc tế tại The Aspira

CBRE - nền tảng cốt lõi kiến tạo giá trị sống bền vững

Trong bất động sản hiện đại, chất lượng xây dựng và thương hiệu tư vấn quản lý vận hành mới là điều kiện đủ để quyết định giá trị sống thực sự và tuổi thọ tài sản.

Một trong những khác biệt lớn nhất giữa dự án cao cấp thực thụ và dự án phổ thông không nằm ở thời điểm bàn giao, mà ở trạng thái của tòa nhà sau thời gian dài sử dụng. Do đó, các dự án vận hành từ quốc tế có vòng đời khai thác dài hơn, giá trị tài sản bền vững và khả năng giữ chân cộng đồng cư dân chất lượng cao vượt trội, giá thuê cũng ghi nhận cao hơn 10 - 30%. Đây không phải yếu tố mang tính "thương hiệu", mà xuất phát trực tiếp từ chất lượng trải nghiệm sống, độ ổn định và uy tín vận hành.

The Aspira là một trong những dự án hiếm hoi tại thị trường Bình Dương cũ được tư vấn quản lý vận hành bởi thương hiệu quốc tế CBRE

Với gần 120 năm kinh nghiệm, mạng lưới hơn 500 văn phòng tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, CBRE chính là tiêu chuẩn tham chiếu toàn cầu trong lĩnh vực này. Tại các dự án áp dụng tiêu chuẩn CBRE, quy trình tư vấn quản lý vận hành thường được thiết lập theo ba tầng kiểm soát: tiêu chuẩn hóa quy trình - giám sát thực thi - đánh giá trải nghiệm cư dân.

Song hành cùng CBRE là hệ sinh thái đối tác bảo chứng cho chất lượng công trình - yếu tố giúp The Aspira chinh phục khách hàng. Đầu tiên là tổng thầu xây dựng Decofi, đơn vị có hơn 35 năm kinh nghiệm, nằm trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2025, từng đảm nhiệm hàng trăm công trình quy mô lớn trên toàn quốc. Với sự góp mặt của Decofi cùng nền tảng tài chính vững mạnh từ chủ đầu tư, The Aspira dù vừa ra mắt đã đạt tiến độ đến tầng 21/30 vào giữa tháng 12.2025, là bảo chứng chắc chắn cho tiến độ, quy trình thi công chuẩn mực và chất lượng bền vững của dự án.

The Aspira trở thành lựa chọn hoàn hảo với pháp lý minh bạch, tiến độ vững vàng - tốc độ trung bình 4 tầng/tháng, trở thành dự án đi đầu khu Đông về tiến độ xây dựng.

Tiếp đến là hệ tiêu chuẩn bàn giao nội thất vượt phân khúc, với sự hiện diện của những thương hiệu cao cấp như Hafele, Yale, gỗ An Cường, gạch Royal... Đây là nhóm vật liệu có tuổi thọ sử dụng cao, khả năng chống hao mòn và xuống cấp vượt trội.

Lớp bảo chứng thứ ba đến từ hệ thống Smart Home - Smart Building hiện đại. The Aspira tích hợp loạt công nghệ điều khiển từ xa, điều khiển bằng giọng nói, cảm biến chuyển động, quản lý tiêu thụ năng lượng theo thời gian thực và hệ thống an ninh đa lớp. Đây không chỉ là tiện ích công nghệ, mà là nền tảng hình thành thế hệ "công dân số".

Sống tại lõi đô thị TOD: khi vị trí quyết định đẳng cấp trải nghiệm

The Aspira hưởng trọn lợi thế hạ tầng khi tọa lạc trong lõi đô thị TOD Vành đai 3 Tân Bình quy mô 18,8 ha, ngay tuyến Metro số 1 và nằm tại trung điểm kết nối hai trạm S12 - S13. Việc sống trong bán kính tiếp cận nhanh các nhà ga không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển về trung tâm TP.HCM, mà còn là đòn bẩy gia tăng giá trị bất động sản vì TOD chính là xu thế của cư dân hiện đại.

Sở hữu The Aspira - căn hộ thông minh lõi đô thị TOD 18,8 ha, ngay Metro số 1 chỉ với 6,8 triệu/tháng, pháp lý minh bạch cùng tiến độ thi công thần tốc, đã xây 21/30 tầng vào giữa tháng 12.2025

Dự án cũng tiếp giáp trục Nguyễn Thị Minh Khai quy hoạch mở rộng lên 42 m vào đầu năm 2026, đồng thời được bao phủ bởi ba trục đường chiến lược N4 - N5 - D6 với lộ giới 17 m đang được quy hoạch mở mới. Thế "tam diện giao thương" này tạo nên mạng lưới kết nối đa hướng.

Đi cùng vị thế TOD là các chính sách hỗ trợ tài chính mang tính "mở khóa" khả năng sở hữu cho nhóm khách hàng trẻ - lực lượng cư dân chủ lực của đô thị tương lai. Hiện nay, DKRA Realty - Tổng Đại lý Tiếp thị và Phân phối dự án đang triển khai chính sách bán hàng linh hoạt với mức thanh toán chỉ với 6,8 triệu đồng/tháng. Người mua chỉ cần thanh toán 10% ký hợp đồng mua bán, 20% đến khi nhận sổ hồng, ngân hàng hỗ trợ vay tới 80% giá trị căn hộ trong thời gian lên đến 35 năm, hỗ trợ lãi suất 30 tháng và ân hạn gốc tới 6 năm.

Hội tụ hàng loạt giá trị vượt trội, The Aspira không chỉ là nơi an cư, mà là mô hình tài sản tạo dòng tiền bền vững - nơi mỗi mét vuông không bị "hao mòn giá trị" theo thời gian và được nuôi dưỡng bởi hệ thống quản lý vận hành đồng bộ, cộng đồng cư dân chất lượng và chuẩn sống quốc tế hiếm thấy tại thị trường khu Đông TP.HCM.