CC1 sẽ ứng dụng UAV, robot cho giải pháp công trường số tại Đồng Nai

Ông Lê Bảo Anh - Tổng Giám đốc CC1 - trao bảng tượng trưng bàn giao hệ thống theo dõi các dự án trên IOC TP. Đồng Nai cho ông Não Thiên Anh Minh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Đồng Nai

Cụ thể, CC1 sẽ thực hiện bàn giao cho Sở Xây dựng TP. Đồng Nai hệ thống theo dõi tiến độ các dự án trên Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) TP. Đồng Nai nhằm phục vụ công tác theo dõi, giám sát, tổng hợp, phân tích dữ liệu và hỗ trợ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Thành phố đối với các dự án trên địa bàn TP. Đồng Nai. CC1 cũng sẽ phối hợp hỗ trợ trong 06 tháng đầu vận hành nhằm bảo đảm việc tiếp nhận và khai thác hệ thống được thực hiện ổn định, hiệu quả.



Trước đó, với mục tiêu đồng hành cùng chương trình chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt là sát cánh cùng TP. Đồng Nai trong việc thúc đẩy hạ tầng giao thông hiện đại và xây dựng đô thị thông minh xứng tầm vị thế trong giai đoạn mới, CC1 đã chủ động phối hợp cùng Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ XBOSS (XBOSS) phát triển Hệ thống theo dõi các dự án. Đến nay, hệ thống đã được tích hợp vào IOC TP. Đồng Nai và đang ở giai đoạn đầu vận hành.

Hệ thống được phát triển như một phân hệ chuyên ngành, không chỉ dừng lại ở vai trò công cụ theo dõi mà còn là nền tảng hỗ trợ công tác quản lý của Sở Xây dựng TP. Đồng Nai, trong bối cảnh yêu cầu nâng cao hiệu quả giám sát và thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư công, cũng như hoạt động đầu tư xây dựng nói chung, ngày càng trở nên cấp thiết. Nền tảng cho phép tổng hợp, theo dõi tiến độ thực hiện, tình hình giải ngân vốn, đồng thời cập nhật và phân loại các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Theo đó, hệ thống được phân quyền theo ba cấp, gồm: Lãnh đạo tỉnh; Chủ đầu tư/đơn vị lập báo cáo; Quản trị viên hệ thống (Sở Xây dựng). Với khả năng tích hợp đa chiều dữ liệu trên một bảng điều khiển (dashboard) duy nhất, hệ thống giúp nắm bắt toàn diện bức tranh triển khai các dự án trọng điểm theo lộ trình xuyên suốt vòng đời của từng dự án. Các chỉ số cốt lõi về tiến độ, giải ngân và sản lượng được cập nhật liên tục, cho phép truy xuất linh hoạt theo khu vực, chủ đầu tư hay từng giai đoạn.

"Đây được xem là hành động cụ thể hóa mong muốn của CC1 góp phần vào tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư công của TP. Đồng Nai. Chúng tôi kỳ vọng hệ thống không chỉ hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý dự án, mà còn góp phần số hóa dữ liệu, nâng cao năng lực điều hành và tăng cường khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu thời gian thực cho lãnh đạo địa phương đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho các chủ đầu tư", ông Lê Bảo Anh, Tổng Giám đốc CC1 cho biết.

Điểm vượt trội của nền tảng hệ thống nằm ở việc ứng dụng bản đồ số để trực quan hóa không gian. Từ đây, hoàn toàn có thể nhận diện ngay phần diện tích đã thực hiện hay chưa triển khai thông qua hệ thống mã màu thể hiện trên các ranh giải phóng mặt bằng và thi công. Song song đó, cơ chế cảnh báo sớm sẽ tự động phát hiện các dấu hiệu, nguy cơ chậm tiến độ, sản lượng thi công, giải ngân chưa đạt kế hoạch hay những vướng mắc giúp tối ưu thời gian và hiệu quả quản lý, kiểm soát dự án.

Đặc biệt, hệ thống thiết lập luồng tương tác hai chiều theo thời gian thực, cho phép lãnh đạo trực tiếp ban hành chỉ đạo, giao nhiệm vụ, thiết lập mức độ ưu tiên và thời hạn xử lý ngay trên từng dự án cụ thể, tạo thành một vòng quản trị khép kín, thông suốt. Ở cấp độ vận hành, quy trình của các chủ đầu tư được chuẩn hóa qua biểu mẫu điện tử và kiểm duyệt nhiều lớp trước khi tích hợp vào trung tâm IOC, bảo đảm tính chính xác của thông tin phục vụ điều hành vĩ mô.

Việc đưa hệ thống vào vận hành được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công, đồng thời thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng kỹ thuật tại TP. Đồng Nai trong thời gian tới.

Ông Não Thiên Anh Minh, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.Đồng Nai, đánh giá cao sáng kiến và năng lực triển khai của CC1 trong việc phát triển phần mềm quản lý dự án. Hệ thống này có tiềm năng ứng dụng rộng rãi, đặc biệt là tại địa phương có số lượng dự án lớn và trọng điểm như Đồng Nai.

"Việc đề xuất phối hợp, hỗ trợ triển khai phần mềm theo dõi tiến độ dự án thể hiện tinh thần đồng hành, chia sẻ nguồn lực giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Sở Xây dựng TP. Đồng Nai kỳ vọng rằng, với sự hỗ trợ về công nghệ, đào tạo và vận hành từ phía CC1, hệ thống sẽ mang lại hiệu quả sử dụng cao", ông Minh cho hay.

Đại diện CC1, Sở Xây dựng TP. Đồng Nai và XBOSS cùng ký kết biên bản bàn giao

Về phía CC1, ông Hồ Thanh Bình - Giám đốc Công nghệ thông tin CC1 - cũng cho biết sau khi bàn giao hệ thống theo dõi dự án cho IOC TP. Đồng Nai, CC1 sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện.



"CC1 sẽ triển khai giải pháp công trường số tích hợp UAV và robot giám sát thực địa, phục vụ cảnh báo sớm tình trạng tái lấn chiếm sau giải phóng mặt bằng - một thách thức lớn tại các dự án hạ tầng trọng điểm. Công nghệ này đồng thời cho phép giám sát tự động tiến độ các công trình xây dựng theo thời gian thực, giúp chính quyền phát hiện kịp thời vi phạm, giảm chi phí kiểm tra thủ công và nâng cao hiệu quả quản lý đô thị thông minh", ông Bình cho biết.

Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) là doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư hạ tầng. Với tiền thân trực thuộc Bộ Xây dựng, CC1 liên tục khẳng định vị thế tiên phong với 3 lĩnh vực cốt lõi gồm: xây lắp, đầu tư, sản xuất & kinh doanh vật liệu xây dựng.

Trải qua hơn 46 năm hình thành và phát triển, CC1 đã từng bước khẳng định năng lực và uy tín trong việc thi công các công trình trọng điểm, kỹ thuật phức tạp trên nhiều lĩnh vực như năng lượng, công nghiệp, giao thông, dân dụng và hạ tầng kỹ thuật trên phạm vi cả nước. Những đóng góp bền bỉ của CC1 đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển hạ tầng và đô thị của đất nước.

Trong những năm gần đây, doanh nghiệp từng bước chuyển mình từ nhà thầu truyền thống sang nhà đầu tư hạ tầng, chủ động tham gia các dự án PPP, BOT, BT gắn với chiến lược phát triển quốc gia. Hiện doanh nghiệp đang triển khai khoảng 70 gói thầu xây dựng và dự án đầu tư trên phạm vi cả nước, trong đó có nhiều gói thầu lớn bước vào giai đoạn hoàn thiện. Doanh nghiệp còn tham gia nhiều công trình hạ tầng quy mô lớn khác như dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, cầu Cát Lái, cầu Long Hưng (Đồng Nai 2),...

Không chỉ khẳng định vị thế vững chắc trong vai trò nhà đầu tư và tổng thầu xây dựng qua các công trình trọng điểm quốc gia, CC1 còn tiên phong trong việc áp dụng hệ thống ERP trong quản trị doanh nghiệp và hướng đến mô hình công trường số, góp phần đồng hành cùng chiến lược chuyển đổi số quốc gia.