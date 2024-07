CĐV Anh và Hà Lan gây sốc khi đấm đá, dùng ghế, kính thủy tinh tấn công nhau

Trên trang X (trước đây là Twitter), một đoạn video của CĐV Anh đăng tải nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Những cảnh quay trong đoạn video cho thấy hàng nghìn CĐV đội tuyển Anh và Hà Lan không ngừng xảy ra tranh cãi, lao vào đấm nhau tới tấp. Sau khi ném bàn ghế, chai lọ xung quanh, CĐV hai đội còn dùng cả những tấm kính thủy tinh để tấn công nhau. Nhiều phụ nữ, trẻ em đã cảm thấy sốc trước vụ việc, phải chạy vào một quán bar gần đó để tránh va vào những mảnh vỡ thủy tinh.



CĐV 2 bên lao vào đấm nhau tới tấp ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Ghế đẩu, ghế dài và chai lọ được sử dụng trong cuộc ẩu đả ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cảnh sát Đức cho biết đã có 5 CĐV đội tuyển Anh bị thương khá nặng và được đưa đến bệnh viện để chăm sóc. Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ vẫn chưa được xác định. Các báo cáo ban đầu chỉ ra CĐV Hà Lan chủ động đến khu vực dành riêng cho CĐV Anh đang uống bia. Sau đó, hai bên đã lăng mạ nhau. Khu vực này ban đầu chỉ có khoảng 100 an ninh nhưng sau khi sự việc xảy ra, hàng trăm cảnh sát đã được điều động đến hiện trường, giải quyết vụ việc.

Tờ The Guardian của Anh viết trong bài tường thuật trận đấu: “Cảnh sát Anh đã cảnh báo sẽ có hơn 100.000 người Hà Lan đến nước Đức xem trận bán kết. Chính vì thế, CĐV Anh phải đến những khu vực có cảnh sát Đức làm nhiệm vụ để được bảo vệ, phòng trường hợp xấu nhất. Không may va chạm đáng tiếc giữa đôi bên đã xảy ra. Hiện cảnh sát Anh đã liên lạc với cảnh sát Đức để mong rằng các biện pháp an ninh được đảm bảo tốt hơn”.

Chia sẻ trên tờ BILD, CĐV Leo Woeho cho biết: “Cả hai bên đều có hành động khiêu khích. Họ đang hát những bài hát chọc tức nhau. CĐV Hà Lan đã nói với người Anh rằng họ sẽ về nhà và thua đêm nay. Sau đó, CĐV Hà Lan bắt đầu ném đồ vật như bàn, ghế và chai lọ, rồi người Anh đáp trả. Có rất nhiều thiệt hại, một chiếc TV bị đập vỡ, đồ đạc bị hỏng ở nhiều nơi. Các quán bar ở đây còn phải đóng cửa vì quá sợ”.

Cảnh sát đã bắt giữ một số CĐV quá khích ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

CĐV Hà Lan trở nên hoang mang ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Những người gây ra vụ việc được cảnh sát đưa đi ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Với riêng CĐV đội tuyển Anh, đây đã là lần thứ 3 họ xảy ra ẩu đả tại EURO 2024. Ở trận đầu tiên vòng bảng mà đội tuyển Anh gặp Serbia (17.6), nhiều CĐV “Xứ sương mù” đã bị vỡ đầu vì va chạm với một nhóm côn đồ ở TP.Gelsenkirchen. Đến khi trận tứ kết giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Đức (5.7) kết thúc, CĐV Anh cũng trêu chọc CĐV của nước chủ nhà EURO 2024. Đáng nói hơn, đội tuyển Đức vừa thua trận 1-2, bị loại khỏi EURO 2024 nên một cuộc ẩu đả nghiêm trọng giữa đôi bên là không thể tránh khỏi.

Một số CĐV Anh vào sân sớm lại được hưởng cơn mưa ở Đức REUTERS

Sau vụ ẩu đả vừa nói trên, một số người Hà Lan đã bị bắt để điều tra. Nhóm CĐV Hà Lan còn lại nhanh chóng di chuyển, tạo thành đám đông với sắc cam quen thuộc.

Theo thống kê của Liên đoàn Bóng đá nước này, có khoảng 110.000 CĐV đến Đức. Trong số này, có hơn 40.000 CĐV có vé vào sân Signal Iduna Park còn nhóm còn lại sẽ tụ tập, xem trực tiếp trận đấu qua những địa điểm dành cho CĐV.

CĐV Hà Lan mang đến những màu sắc đặc biệt tại EURO 2024 REUTERS