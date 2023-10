CĐV Hải Phòng bị cấm vào sân Hàng Đẫy, đội Hà Nội siết chặt an ninh cao độ

Trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy vào ngày 29.10 tại vòng 2 Night Wolf V-League 2023 - 2024 được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đặc biệt quan tâm về vấn đề an ninh, an toàn bởi cuộc đối đầu giữa đôi bên đã từng xảy ra sự cố nghiêm trọng trong quá khứ.



Theo Quyết định kỷ luật số 395/QĐ-LĐBĐVN của Ban Kỷ luật VFF ban hành ngày 4.8.2023, CĐV Hải Phòng bị cấm vào sân 1 trận kế tiếp trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng thuộc các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, do CĐV Hải Phòng đã gây mất an ninh, an toàn; đốt nhiều pháo sáng trên sân trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng ngày 2.8 tại V-League 2023.

Hình ảnh xấu xí ở sân Hàng Đẫy vào tháng 8.2022 HOÀNG QUÂN

Xin được nói rõ hơn, vì sự cố nói trên xảy ra ở giai đoạn cuối mùa giải 2023 nên quyết định kỷ luật của VFF có hiệu lực chính thức ở mùa mới 2023 - 2024.

Theo quyết định này, BTC của đội chủ nhà Hà Nội đóng toàn bộ cổng 13 đến cổng 18 của sân Hàng Đẫy vào ngày 29.10. Đây vốn là khu vực dành cho CĐV đội khách ở các trận đấu trước đây.

Ngày 25.10, tại cuộc họp triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu giữa đại diện BTC giải, BTC trận đấu và lực lượng công an TP.Hà Nội và vệ sĩ, các kịch bản an ninh được đưa ra bàn thảo trên tinh thần đảm bảo trận đấu diễn ra an toàn, phục vụ khán giả tới theo dõi trận đấu tốt nhất.

Ngày 25.10, VPF và BTC sân họp triển khai công tác bảo đảm an ninh an toàn trận đấu ngày 29.10 HOÀNG QUÂN

BTC nhận định có thể có khả năng xảy ra trường hợp CĐV quá khích, gây mất an ninh trật tự trên khán đài. Công tác kiểm tra, soát vé vào sân cũng được đặc biệt quan tâm. Bên cạnh máy quay nghiệp vụ của công an TP.Hà Nội, BTC sân sẽ bố trí thêm máy quay giám sát công khai để cung cấp cho cơ quan chức năng khi cần thiết.

Phía ngoài sân, lượng an ninh sẽ được bố trí ở nhiều khu vực nhạy cảm. Công an TP.Hà Nội sẽ bố trí thêm lực lượng trinh sát mặc thường phục, rà soát và xử lý những trường hợp vi phạm khi cần thiết. Bên cạnh đó, công tác phối hợp với các bộ phận có liên quan cũng được nâng cao.

Trường hợp cần thiết, công an TP.Hà Nội có thể tiến hành cấm đường ở một số khu vực nhằm đảm bảo an toàn cho trận đấu nói riêng cũng như an toàn trên địa bàn nói chung, đặc biệt là trong giai đoạn TP.Hà Nội đang tổ chức một số sự kiện chính trị, xã hội quan trọng hiện nay. Các biện pháp nghiệp vụ cũng sẵn sàng được triển khai, tùy theo quá trình nắm bắt thông tin và tình hình thực tế.

Trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng diễn ra vào 19 giờ 15 ngày 29.10. Ở vòng 1, đội khách Hải Phòng có trận hòa 1-1 trên sân nhà trước HAGL còn CLB Hà Nội chưa thi đấu do vướng lịch AFC Champions League. VAR cũng sẽ được áp dụng ở trận đấu ngày 29.10.