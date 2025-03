CĐV Indonesia đe dọa đội Bahrain: ‘Chào mừng đến địa ngục’

Đội Bahrain bị "cướp" mất 3.000 vé, sân Bung Karno chỉ toàn CĐV Indonesia

CĐV Indonesia phản ứng dữ dội trên mạng xã hội khi tài khoản của đội tuyển Bahrain cập nhật: "Đã đến Jakarta". "Chào mừng đến địa ngục, Bahrain", một tài khoản mạng xã hội là CĐV của đội Indonesia viết. Những người này không quên sự việc từng gây tranh cãi đã bị đối thủ này ghi bàn gỡ hòa tỷ số 2-2 ở phút 90+9, trong cuộc gặp của 2 đội vào tháng 10.2024.

CĐV Indonesia rất cuồng nhiệt, họ sẵn sàng làm mọi thứ để giúp đội nhà giành chiến thắng Ảnh: Reuters

Ở trận đấu đó, đội tuyển Indonesia dẫn trước tỷ số 2-1 đến những phút bù giờ và được trọng tài báo hiệu chỉ có 3 phút bù giờ. Thế nhưng, trọng tài Ahmed Al-Kaf (người Oman) đã cho bù giờ đến khi đội Bahrain có bàn gỡ hòa tỷ số 2-2 ở phút 90+9. Vụ việc gây tranh cãi dữ dội. Sau đó, CĐV Indonesia tấn công trang web của Liên đoàn Bóng đá Bahrain (BFA). Họ cũng tấn công các trang cá nhân mạng xã hội của trọng tài Ahmed Al-Kaf.

BFA đã đề nghị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và thế giới (FIFA) chuyển trận đấu lượt về giữa 2 đội vào ngày 25.3 tới đây sang một sân trung lập. Tuy nhiên, lời đề nghị bị từ chối.

BFA hiện cũng rất lo ngại tình hình an ninh trận đấu sẽ bất ổn, vì sự thù địch của CĐV Indonesia sẽ gây nguy hại đến các CĐV Bahrain. Thậm chí, họ còn e ngại CĐV Indonesia sẽ tìm mọi cách làm phiền đến các cầu thủ, vì tính chất quá quan trọng của trận đấu.

Đây chính là lý do, dù BFA sẽ được nhận 3.000 vé để phân phối cho các CĐV nhà đến sân Bung Karno ủng hộ đội tuyển. Nhưng đến nay họ vẫn chưa quyết định có lấy hay không. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã lấy toàn bộ số vé này phân phối cho các CĐV của mình, bất chấp việc BFA có phản hồi hay không.

Đội tuyển Indonesia vừa để thua rất đậm trước đội Úc với tỷ số 1-5 trong ngày ra mắt của HLV Kluivert. Trong khi đội Bahrain thua đội Nhật Bản tỷ số 0-2 với hai bàn thua đều diễn ra trong hiệp 2 do Kamada (phút 66) và Kubo (phút 87) ghi. Cả 2 đội Indonesia và Bahrain hiện đều có cùng 6 điểm, hiệu số -7. Nhưng đội bóng xứ vạn đảo xếp thứ 4 do hơn chỉ số phụ ghi nhiều bàn thắng hơn (7 so với 5).

Đội tuyển Indonesia vừa để thua đội Úc với tỷ số 1-5 trong ngày ra mắt của HLV Kluivert Ảnh: Reuters

Cuộc gặp giữa 2 đội vào ngày 25.3 tới đây sẽ mang tính chất sống còn cho mục tiêu giữ hy vọng tranh vé dự World Cup 2026, trong đó bao gồm tranh chấp suất thứ 2 trực tiếp trong bảng với đội Úc (10 điểm).

Bảng này, suất đầu tiên vào vòng chung kết đã thuộc về đội Nhật Bản. Đội Ả Rập Xê Út (9 điểm), sẽ là đội có ưu thế nhất để tranh đua với đội Úc. Trong khi đội Indonesia và Bahrain đều rất cần một chiến thắng để nuôi hy vọng ít nhất là vào vòng loại 4 với 1 trong 2 vị trí hạng 3 và 4. Nếu đội nào thất bại, nguy cơ sớm chia tay vòng loại rất dễ xảy ra khi xếp 2 vị trí cuối bảng.

Chính vì vậy, CĐV Indonesia đang tìm mọi cách đe dọa đội Bahrain ngay từ khi đội này vừa đến Jakarta. Trong khi ở trận đấu, chắc chắn ít nhất 80.000 CĐV xứ vạn đảo sẽ lấp đầy sân Bung Karno và biến nơi đây thành "chảo lửa" để tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò HLV Kluivert.

Tại vòng loại 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, 2 đội đứng đầu 3 bảng đấu sẽ giành 6 suất chính thức dự VCK World Cup 2026. Các đội xếp thứ 3 và 4 vào vòng loại 4 tranh 2 suất chính thức còn lại, và suất đấu play-off Liên lục địa. 2 đội xếp cuối bảng sẽ bị loại.