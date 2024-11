CĐV M.U bắt đầu mơ mộng về một kỷ nguyên rực rỡ với 'Sir Alex mới'

M.U sẽ có Sir Alex mới?

Trước cuộc đối đầu Man City ở Champions League, HLV Amorim đã nói đùa rằng nếu ông đả bại "The Citizens", các CĐV M.U so sánh ông với Sir Alex Ferguson. Quả thực, người hâm mộ "Quỷ đỏ" đã chờ đợi quá lâu cho một người đủ tài năng để khỏa lấp khoảng trống mà HLV huyền thoại người Scotland để lại. Và thật khó để các Manucians cưỡng lại việc mơ mộng về một tương lai tươi sáng khi họ chứng kiến Sporting Lisbon khiến Man City nhận trận thua thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường, bất chấp HLV Amorim đã tỏ ra khiêm tốn, khẳng định mình gặp may.

HLV Amorim đang nhận rất nhiều kỳ vọng ẢNH: SKY SPORTS

Theo Sky Sports, Sporting Liston, tính riêng trong trận gặp Man City, có nét tương đồng với M.U dưới thời HLV Erik ten Hag, đó là việc bị thủng lưới sớm trong hiệp một. Chỉ tính riêng ở mùa giải 2024 - 2025, đội chủ sân Old Trafford đã có 4 lần nhận bàn thua trong vòng 5 phút đầu tiên. Nhưng khác với Ten Hag, Amorim biết cách vực dậy tinh thần của các học trò. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không chỉ giúp các cầu thủ Sporting Lisbon lấy lại thế trận, chơi tỉnh táo hơn mà còn truyền cảm hứng để học trò. Trong hiệp 2, rõ ràng đại diện của bán đảo Iberia khiến Man City bối rối hoàn toàn bằng lối chơi phòng ngự phản công sắc nét, qua đó hoàn tất cuộc lội ngược dòng ấn tượng.

Sau khoảng thời gian dài rệu rã, M.U cần một người thủ lĩnh để vực dậy toàn đội. Và sự xuất hiện của một HLV có khả năng truyền cảm hứng, sự tự tin cho cầu thủ là tín hiệu tích cực. Đây là điều quan trọng không kém những yếu tố chuyên môn.

HLV Amorim đã tìm hiểu kỹ M.U

HLV Amorim khẳng định: "Khi tôi đến Premier League, đó là một thế giới khác, áp lực khác. Chiến thắng này không có ý nghĩa gì cụ thể với việc tôi sắp chuyển sang M.U. Đừng lấy bất cứ điều gì từ chiến thắng này để so sánh. Chúng ta không thể chuyển một thực thể này sang thực thể khác. M.U không thể thi đấu với phong cách của Sporting Liston và tôi sẽ phải thích nghi".

Phát biểu này cho thấy tân truyền trưởng M.U hẳn hiểu rõ một trong những sai lầm của người tiền nhiệm Ten Hag, đó là không thích nghi với sự khắc nghiệt của Premier League. HLV Ten Hag đã thành công ở Ajax và tin dùng rất nhiều cầu thủ mà ông từng làm việc cùng tại Hà Lan như Antony, Matthijs de Ligt, Andre Onana, Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui, Joshua Zirkzee và Tyrell Malacia. Phần lớn nhóm cầu thủ này đã và đang gây thất vọng, thậm chí bị coi là thảm họa.

Liệu HLV Amorim có đủ sức trở thành Sir Alex mới ở Old Trafford? ẢNH: SKY SPORTS

Theo nhiều nguồn tin từ Tây Ban Nha, HLV Amorim sẽ không chiêu mộ thêm bất cứ cầu nào từ Hà Lan nữa bởi khả năng thích nghi của họ ở môi trường bóng đá Anh là không tốt. Ngoài ra, ông cũng chưa tính đến việc đưa học trò ở Sporting Lisbon sang M.U.

Amorim cũng từng khẳng định: "Tôi có những cơ hội khác, chủ tịch Sporting có thể xác nhận điều này. Đây không phải là lần đầu tiên hay thứ hai một CLB khác muốn chiêu mộ tôi. Tôi không muốn dẫn dắt đội nào khác. Sau Sporting Lisbon, tôi chỉ muốn dẫn dắt một đội duy nhất: M.U".

Khi Amorim đã đặt trọn trái tim ở Old Trafford, các cổ động viên M.U cũng có thể dành trọn niềm tin cho thuyền trưởng mới. Hãy nhớ rằng Amorim là HLV có tỉ lệ thắng cao nhất top 10 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Tính từ tháng 3.2020, thời điểm ông ngồi vào chiếc ghế nóng ở Sporting Lisbon, ông có tỉ lệ thắng lên đến 77%.

