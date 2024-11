CĐV ‘nhí’ muốn Messi làm Tổng thống Mỹ, Busquets trở thành niềm hy vọng của Inter Miami

Trên tấm áp phích, cô bé CĐV có lẽ đi xem bóng đá cùng với bố của mình, viết: "Messi làm Tổng thống Mỹ. Anh ấy là GOAT (vĩ đại nhất). Anh ấy sẽ không nói dối người dân, và anh ấy là một nhà lãnh đạo tuyệt vời!!".

Cô bé CĐV với tấm áp phích cổ động muốn Messi làm Tổng thống Mỹ Ảnh: chụp màn hình

Bức ảnh này đã gây sốt trên mạng xã hội khi lan truyền với mức độ chóng mặt. Dĩ nhiên, kèm theo đó là rất nhiều lời bình luận dí dỏm và vui nhộn với ý tưởng cực kỳ ngộ nghĩnh của cô bé này.

Từ khi đến Mỹ thi đấu, danh thủ 37 tuổi người Argentina đã thực sự chinh phục các CĐV nhí ở Mỹ. Anh xuất hiện thi đấu ở bất cứ đâu cũng đều thu hút các CĐV nhí cùng gia đình đến xem.

Một trong những hình ảnh ấn tượng khác, đó là cũng từng có một CĐV nhí viết trên tấm áp phích cổ động gây sốt không kém: "Cháu đã bỏ qua một buổi học ở trường, để đi xem Messi thi đấu".

CĐV nhí bỏ qua một buổi học ở trường để đi xem Messi thi đấu Ảnh: chụp màn hình

Cũng ở trận Inter Miami để thua ngược Atlanta United tỷ số 1-2 ngày 3.11, khiến phải thi đấu trận thứ 3 trong chuỗi "3 trận" tại vòng 1 play-off MLS Cup (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) lúc 8 giờ ngày 10.11 tới trên sân Chase để tranh vé đi tiếp, Messi sau trận rất bực tức, anh đi thẳng vào đường hầm sân để tiến vào phòng thay đồ.

Tuy nhiên, khi đi ngang một cậu bé nhặt bóng trên sân, cậu bé này đưa tay ra an ủi danh thủ người Argentina, anh đã lập tức đáp lại bằng cái đập tay nhẹ. Hình ảnh này cũng để lại nhiều ấn tượng đẹp của Messi với các CĐV nhí, bất kể những diễn biến không vui của trận đấu.

Messi hiện cũng là người không thể thiếu ở các trận đấu của các đội trẻ Học viện Inter Miami. Ngay sau khi trở về TP.Miami từ trận đấu sân khách ở Atlanta, danh thủ này ra sân ủng hộ các cầu thủ nhí ở đội U.9 và U.13 có các con trai mình thi đấu.

Messi và 1 CĐV nhí ngày 4.11 Ảnh: chụp màn hình

Busquets trở thành niềm hy vọng của Inter Miami

Messi và đồng đội sẽ có khoảng 1 ngày nghỉ sau trận thua ở sân khách trước Atlanta United. Sau đó, từ đầu tuần này họ sẽ trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận quyết đấu thứ 3 với đối thủ này vào cuối tuần.

Niềm hy vọng lớn nhất của Inter Miami là mong chờ sự trở lại của tiền vệ kỳ cựu Sergio Busquets, sau khi anh bị chấn thương nhẹ và viêm phổi, phải vắng mặt ở trận đấu vừa qua.

Thiếu cầu thủ chủ chốt này, hàng tiền vệ và hàng thủ của Inter Miami trở nên thiếu chắc chắn, và đã để Atlanta United tận dụng cơ hội ghi 2 bàn lật ngược thế cờ và cân bằng kết quả sau 2 trận đấu (mỗi đội đều có 1 chiến thắng cùng tỷ số 2-1).

"Busquets gặp vài vấn đề về sức khỏe và bị chấn thương trong trận đấu trước đó. Anh ấy bị sốt và không tập luyện suốt cả tuần nên không thể thi đấu. Tuy nhiên, hiện nay cậu ấy đã khỏe hơn. Busquets sẽ trở lại tập luyện trong tuần này. Tôi tin chắc anh ấy sẽ góp mặt ở trận đấu then chốt sắp tới", HLV Tata Martino của Inter Miami bày tỏ.

Messi và Busquets Ảnh: AFP

Trước các ý kiến lo lắng Inter Miami sẽ đánh mất cơ hội giành vé đi tiếp tại vòng play-off MLS Cup sau trận thua trước Atlanta United, HLV Tata Martino tỏ ra lạc quan: "Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ của mình. Họ sẽ vượt qua khó khăn. Trước đây, chúng tôi từng vượt qua nhiều tình huống còn khó khăn hơn hiện nay nhiều. Do đó, tôi chắc chắn Messi sẽ dẫn dắt các đồng đội của mình đến chiến thắng ở trận then chốt và giành vé đi tiếp".

Nếu đi tiếp, đường vào chung kết play-off MLS Cup và đoạt ngôi vô địch khu vực miền Đông đang rộng mở cho Messi và Inter Miami. Khi họ có thể đối đầu với Orlando City SC hoặc Charlotte FC ở bán kết (cặp đấu cũng thi đấu trận thứ 3).

Trong khi ở nhánh còn lại, đội đương kim vô địch Columbus Crew đã chính thức bị loại sau 2 trận thua New York Red Bulls. Ở bán kết, New York Red Bulls gặp FC Cincinnati hoặc New York City FC (cặp đấu cũng thi đấu trận thứ 3 quyết định).