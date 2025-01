CĐV tạo không khí ‘bùng nổ’, háo hức chờ Việt Nam tạo lịch sử trước Thái Lan

Khán giả Việt Nam quá cuồng nhiệt

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2024 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra tối 2.1.2025. Đây là trận đấu thứ 4 tại giải thầy trò HLV Kim Sang-sik thi đấu trên sân Việt Trì (Phú Thọ), sau 2 trận vòng bảng và 1 trận ở bán kết. Đáng chú ý, ở cả 3 trận đấu trước đó, “Những chiến binh sao vàng” đều giành thắng lợi khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của CĐV nhà.

Đến 20 giờ, màn chạm trán giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan mới bắt đầu. Tuy nhiên, ngay từ đầu giờ chiều, CĐV Việt Nam đã tạo nên những gam màu rực rỡ ở khắp các đường phố xung quanh sân Việt Trì. Sắc đỏ vàng - những màu sắc chủ đạo trên lá cờ của Việt Nam được CĐV sử dụng nhiều nhất. Từng đoàn người nối đuôi nhau để ca hát, thổi kèn, cùng tạo nên không khí lễ hội hoành tráng. Dự kiến, nhiều khả năng sân Việt Trì cũng sẽ đón lượng khán giả tối đa (gần 20.000 người), xem trực tiếp trận chung kết tối nay.

CĐV đều háo hức vào sân sớm ẢNH: NGỌC LINH

Tất cả đều trông chờ danh hiệu vô địch AFF Cup lần thứ 3 trong lịch sử ẢNH: NGỌC LINH

Sắc đỏ tràn ngập mọi ngõ ngách dẫn đến sân Việt Trì

CĐV đặc biệt mang theo ảnh Bác, tiếp thêm lửa cho đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Kể từ sau chức vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa lần nào lên ngôi ở giải đấu số 1 Đông Nam Á cấp độ đội tuyển quốc gia. Chính vì thế, CĐV Việt Nam đang tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam, mong chờ thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có kết quả thuận lợi ở trận lượt đi, qua đó tạo đà tâm lý để tiếp tục có kết quả tốt ở trận lượt về để lên ngôi vô địch.

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 30.12, vé xem trực tiếp trận chung kết đã được bán. Không như vòng bảng và bán kết, vé xem trận chung kết chỉ được bán duy nhất qua hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút mở bán, cổng bán vé đã gặp sự cố quá tải. Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, kênh phân phối vé qua ứng dụng mới mở lại và toàn bộ vé hết sạch sau 30 phút. Với những chi tiết đó có thể khẳng định, tình yêu dành cho đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2024 đang là rất lớn.

Những lá cờ nhỏ xuất hiện trên mặt CĐV Việt Nam, thể hiện tình yêu rất lớn dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik lúc này ẢNH: NGỌC LINH

Xuân Son chắc chắn đang là một trong những ngôi sao được săn đón nhất của đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

An ninh soát vé một cách cẩn thận

HLV đội Thái Lan Ishii

Cầu thủ Thái Lan đến sân Việt Trì

Trước khi màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra, kênh CNN Indonesia đánh giá: “Cuộc tái đấu này không chỉ là trận chiến giữa 2 đội tuyển mạnh nhất khu vực, mà còn là màn so tài giữa 2 phong cách bóng đá khác nhau. Đội tuyển Việt Nam với sự kỷ luật và chặt chẽ đối đầu với sự linh hoạt, sáng tạo của Thái Lan. Tuy nhiên, xét ở khía cạnh phong độ, chất lượng đội hình, đội tuyển Việt Nam đang được đánh giá nhỉnh hơn so với Thái Lan. Ngoài ra, ở trận chung kết lượt đi, Việt Nam còn được tiếp thêm sức mạnh từ CĐV nhà. Nếu đội tuyển Việt Nam thắng trận lượt đi trên sân Việt Trì, đây sẽ chìa khóa để họ mở ra cánh cổng đến với chức vô địch”.

