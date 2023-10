CĐV Thụy Điển về nhà an toàn sau vụ xả súng ở vòng loại EURO 2024

Trận vòng loại EURO 2024 thuộc bảng F được diễn ra tại sân cách vụ xả súng khoảng 5 km ở trung tâm thủ đô Bỉ, Brussels, với hơn 35.000 CĐV tham dự trận đấu. Theo tờ CBC, do nghi phạm vẫn đang lẩn trốn, chính quyền Bỉ đã giữ CĐV bên trong sân vì lý do an ninh trước khi họ bắt đầu sơ tán vào khuya cùng ngày (theo giờ địa phương).



Nhiều CĐV Thụy Điển lo lắng sau khi bị giữ lại sân do vụ xả súng AFP

Trong thời gian bị giữ lại sân King Baudouin, hàng nghìn người hâm mộ đã hô vang "Thụy Điển, Thụy Điển!" và những khẩu hiệu đoàn kết, chia sẻ nỗi đau với nạn nhân sau khi trận đấu tạm dừng. Manu Leroy, giám đốc điều hành của Liên đoàn bóng đá Bỉ, cho biết ông nhận tin về vụ việc 10 phút trước khi trận đấu bắt đầu rằng "điều gì đó nghiêm trọng" đã xảy ra ở trung tâm TP.Brussels. Ông nói: "Ngay từ đầu, trận đấu đã được quyết định diễn ra vì sân vận động là nơi an toàn nhất vào thời điểm đó, để người hâm mộ có thể ở lại đây và được an toàn".

Eric Van Duyse, phát ngôn viên của văn phòng công tố liên bang của Bỉ, nói với các phóng viên rằng cuộc điều tra đang tập trung vào "động cơ khủng bố có thể dẫn đến vụ nổ súng". "Trong buổi tối, một tuyên bố nhận trách nhiệm đã được đăng lên mạng xã hội và được ghi lại bởi một người tự xưng là kẻ tấn công. Người này tuyên bố được truyền cảm hứng từ Nhà nước Hồi giáo. Quốc tịch Thụy Điển của các nạn nhân được coi là động cơ có thể dẫn đến vụ việc. Tại thời điểm này, không có yếu tố nào cho thấy mối liên hệ có thể xảy ra với tình hình Israel - Palestine", ông Van Duyse nói.

Vị phát ngôn viên cho biết thêm "các biện pháp an ninh đã được thực hiện khẩn cấp để bảo vệ những CĐV Thụy Điển". Người hâm mộ vẫn kiên nhẫn ở lại trong sân cho đến tận đêm khuya và cầu nguyện.

Nhiều CĐV lo lắng sau khi bị giữ lại sân TWITTER

Trong khi đó, ông Manu Leroy cho biết các CĐV Thụy Điển là những người cuối cùng rời sân vận động "vì cảnh sát phải hộ tống các họ và cầu thủ Thụy Điển, những người đi thẳng đến sân bay và rời đi". Ông này nhấn mạnh: "Cảnh sát đã tạo hành lang an ninh cho người hâm mộ Thụy Điển để họ có thể trở về nhà an toàn".

Cảnh tượng người hâm mộ bị nhốt bên trong một sân vận động lớn ở châu Âu gợi nhớ đến cảnh tượng ở Stade de France tại Paris khi sân vận động quốc gia của Pháp bị các phần tử cực đoan Nhà nước Hồi giáo tấn công trong trận đấu giữa Pháp và Đức vào ngày 13.11.2015.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) xác nhận trận đấu giữa Bỉ và Thụy Điển đã bị hoãn vì vụ việc sau khi tham khảo ý kiến của 2 đội, chính quyền và cảnh sát địa phương.

CĐV phải ở lại sân đến tận nửa đêm trước khi rời sân dưới sự hộ tống của cảnh sát AFP

Đội tuyển Bỉ đã sớm đoạt vé dự VCK EURO 2024 tại Đức. Hai đội hòa 1-1 vào giờ nghỉ giải lao. Theo truyền thông Thụy Điển, một số CĐV Thụy Điển đã rời khán đài và được phép vào phòng họp báo của sân vận động. Một CĐV Thụy Điển là Peter Lindqvist, người có mặt tại sân, nói với tờ Expressen rằng người hâm mộ được khuyến khích nói tiếng Anh và bắt taxi sau khi họ được phép rời sân vận động. Các cầu thủ và quan chức ủng hộ quyết định hoãn trận đấu.

Liên đoàn Bóng đá Thụy Điển trước đó cho biết trong một thông điệp gửi tới những CĐV nước này có mặt trên sân rằng cảnh sát Bỉ muốn người hâm mộ ở lại sân vận động vì lý do an ninh. Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cho rằng vụ tấn công diễn ra hơn một giờ trước trận đấu có liên quan đến "khủng bố", đồng thời gửi lời chia buồn tới người đồng cấp của Thụy Điển và cam kết cùng nhau chiến đấu chống lại "chủ nghĩa khủng bố".