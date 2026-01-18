Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
CĐV UEL 'vừa cổ vũ bóng đá vừa gõ khóa luận'
Video Bóng đá Thanh Niên Sinh viên

CĐV UEL 'vừa cổ vũ bóng đá vừa gõ khóa luận'

Võ Hiếu
Võ Hiếu
18/01/2026 13:25 GMT+7

Trên khán đài SVĐ Tao Đàn sáng 16.1 xuất hiện một 'đội hình CĐV đặc biệt' đến từ rất sớm và cổ vũ rất cuồng nhiệt, dù đang ngập deadline khóa luận. Có người vừa nộp bài buổi sáng là chạy lên sân ngay, có người vừa xem bóng vừa tranh thủ gõ báo cáo để kịp deadline nộp trường.

Sáng 16.1, không chỉ các cầu thủ Trường ĐH Kinh tế - Luật cháy hết mình dưới sân, mà trên khán đài SVĐ Tao Đàn cũng có một “đội hình” cổ vũ rất đặc biệt. Đó chính là sự xuất hiện đông đủ của nhóm bạn bè cầu thủ áo số 5 và số 9 đội bóng Trường ĐH Kinh tế - Luật, dù đang trong giai đoạn bận rộn nhất của đời sinh viên: là chạy khóa luận.

CĐV UEL 'VỪA CỔ VŨ VỪA GÕ KHÓA LUẬN'

Có người vừa nộp khóa luận buổi sáng xong, chưa kịp thở đã chạy thẳng lên sân để kịp tiếp lửa cho bạn. Có người thì “2 trong 1”, mắt dõi theo từng pha bóng, tay vẫn gõ đều bàn phím vì deadline không chờ ai, nhưng tình bạn cũng không thể bỏ lỡ.

Khán đài sânTao Đàn vì thế mà rộn ràng hơn hẳn. Những tiếng gọi tên, những tràng vỗ tay "đầy chất lượng" khiến các cầu thủ Trường ĐH Kinh tế - Luật thêm phần hưng phấn. Riêng với 2 cầu thủ mang áo số 5 và số 9 Trường ĐH Kinh tế - Luật, cảm giác được bạn bè đến tận sân tiếp sức là một điều vừa bất ngờ, vừa xúc động.

