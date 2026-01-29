Chiều 27.1, trên khán đài sân bóng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, giữa tiếng hò reo của các CĐV Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, có một người đàn ông 46 tuổi ngồi trầm ngâm, chăm chú dõi theo từng pha bóng của các cầu thủ ĐH Trà Vinh.

CĐV xa xứ tiếp lửa ĐH Trà Vinh ở trận play-off

Sau nhiều mùa chỉ có thể theo dõi giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam từ xa, đến mùa thứ IV, anh Luật chủ động thu xếp công việc để có mặt trên khán đài, tiếp lửa cho "đội bóng miền Tây" trong trận play-off gặp HUTECH.

Anh là Phan Trọng Luật, quê Vĩnh Long, sống và làm việc xa nhà ở TP.HCM lâu năm. Những mùa giải trước anh chỉ có thể theo dõi giải qua truyền hình, các nền tảng mạng xã hội và báo chí. Năm nay, biết có đội bóng từ miền Tây vào TP.HCM tranh tài, anh đã sắp xếp công việc trực tiếp đến sân bóng Trường ĐH Tôn Đức Thắng để cổ vũ, đồng thời cũng là cách để anh thể hiện tình yêu với quê nhà

Với anh Luật, hành trình đến sân không chỉ để "xem cho biết", mà là cách để anh thể hiện tình yêu với quê nhà.

Không dừng ở tình cảm với quê hương, anh Luật còn dành nhiều quan tâm cho giải bóng đá sinh viên do Báo Thanh Niên tổ chức. Theo anh, cách làm bài bản, chuyên nghiệp đã góp phần nâng tầm phong trào, tạo sân chơi đáng giá cho bạn trẻ và cho cả những "khán giả đặc biệt" như anh.

Sau 80 phút thi đấu gây cấn, trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2 và ĐH Trà Vinh tiếc nuối dừng bước sau loạt luân lưu thua 3-5 trước Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Dẫu vậy, tinh thần chiến đấu của đội bóng miền Tây vẫn để lại nhiều điểm nhấn. Trên khán đài, anh Luật vẫn ở lại đến phút cuối, dành trọn tình cảm cho đội bóng quê nhà.