Celine Dion đến Paris, chuẩn bị cho sự trở lại bùng nổ tại Olympic 2024

Thông tin Celine Dion (56 tuổi) trở lại sân khấu kể từ khi thông báo mắc hội chứng người cứng vào tháng 12.2022 đang lan nhanh.

Celine Dion được nhìn thấy đang vẫy tay chào người hâm mộ và ký tặng tại khách sạn vài giờ sau khi Variety đưa tin cô sẽ biểu diễn trong Thế vận hội mùa hè năm nay. Cùng thời điểm đó, TMZ cho biết giọng ca My Heart Will Go On sẽ lên sân khấu trong lễ khai mạc vào ngày 26.7 và nhận được khoản tiền thù lao 2 triệu USD.

Celine Dion chào đón người hâm mộ bên ngoài khách sạn Royal Monceau PEOPLE

"Nữ hoàng nhạc ballad" đã xuất hiện trước công chúng nhiều lần trong thời gian gần đây, đặc biệt tại sự kiện Upper Deck NHL Draft 2024 tại Sphere ở Las Vegas (Mỹ) vào ngày 28.6.

Trước đó, cô dự buổi ra mắt phim tài liệu I Am: Celine Dion tại Alice Tully Hall ở thành phố New York. Bộ phim ghi lại trải nghiệm của cô với hội chứng người cứng và hy vọng sẽ trở lại biểu diễn trong tương lai.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 4.2024 với tờ Vogue France, Celine Dion đã chia sẻ về thời điểm cô có thể hát trở lại: "Tôi không thể trả lời câu hỏi đó... Bởi vì trong 4 năm qua, tôi đã tự nhủ rằng mình sẽ không quay lại, rằng tôi chưa sẵn sàng. Với tình hình hiện tại, tôi không thể đứng đây và nói với bạn rằng: 'Được, trong 4 tháng nữa tôi hát lại'. Cơ thể tôi sẽ cho tôi biết điều đó. Ngày mai là một ngày khác. Nhưng có một điều sẽ không bao giờ dừng lại, đó là ý chí, là niềm đam mê. Đó là ước mơ, là sự quyết tâm".

Celine Dion trên tạp chí Vogue France VOGUE

Chủ nhân ca khúc Because You Loved Me cũng bày tỏ hy vọng được quay trở lại Paris, và chia sẻ rằng cô quyết tâm lấy lại vóc dáng phù hợp với nghề ca sĩ: "Tôi làm việc bằng cả cơ thể và tâm hồn, với một đội ngũ y tế. Mục tiêu của tôi là được nhìn thấy tháp Eiffel một lần nữa!".

Vào thời điểm ra mắt bộ phim tài liệu vào tháng trước, Celine Dion đã hé lộ sự trở lại sân khấu của cô trong bài phỏng vấn trên tạp chí People: "Tôi đang bàn về việc tổ chức một chương trình và có rất nhiều ý tưởng. Tôi rất mong chờ".

Hoda Kotb, từng phỏng vấn Celine Dion vào tháng trước cho tờ Today, nói rằng "thật ngoạn mục" khi nữ ca sĩ biểu diễn tại Thế vận hội Paris.