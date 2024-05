Celine Dion kể lại cuộc chiến chống bệnh tật trong phim tài liệu

Theo CNN, một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của trailer được phát hành ngày 23.5 là chủ nhân ca khúc My Heart Will Go On nói về tầm quan trọng của việc biểu diễn: "Tôi đang làm việc chăm chỉ mỗi ngày nhưng tôi phải thừa nhận đó là một cuộc đấu tranh. Tôi rất nhớ những đêm diễn. Tôi nhớ khán giả rất nhiều".



"Nếu tôi không thể chạy, tôi sẽ đi bộ. Nếu không đi được tôi sẽ bò. Và tôi sẽ không bao giờ dừng lại", cô nói thêm trong nước mắt.

Sự nghiệp thăng hoa của Dion được thể hiện qua các đoạn clip lưu trữ ghi lại cảnh nữ nghệ sĩ từng đoạt giải Grammy biểu diễn trước hàng chục nghìn người, xen kẽ với cảnh Celion Dion được những người thân yêu an ủi khi cô vật lộn với việc tạm dừng sự nghiệp để tập trung trị bệnh.

Tháng 12.2022, Celine Dion thông báo tạm dừng sự nghiệp ca hát để tập trung phục hồi sức khỏe sau khi tiết lộ mình mắc hội chứng người cứng. Theo Viện Rối loạn thần kinh và đột quỵ quốc gia Mỹ, đây là hội chứng hiếm gặp, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, đặc biệt là não và tủy sống, gây co thắt, cứng cơ.

Đó là chứng bệnh mà Celine Dion nói đến nhiều trong phim tài liệu I Am: Celine Dion. Tháng 1.2024, nữ ca sĩ thông báo muốn "ghi lại" phần quan trọng của cuộc đời mình nhằm "nâng cao nhận thức về chứng bệnh ít được biết đến này".

Bộ phim mang đến cho người xem cái nhìn sâu sắc về cuộc sống của Celine Dion khi cô tiết lộ cuộc chiến với bệnh tật và quãng thời gian dài tiếp tục biểu diễn trước những khán giả hâm mộ trung thành của mình.

"Giọng hát là kim chỉ nam cho cuộc đời tôi", Celine Dion nói trong đoạn trailer. I Am: Celine Dion sẽ được phát trực tuyến trên Amazon Prime Video vào ngày 25.6.

Ca sĩ Celine Dion trong phim tài liệu I Am: Celine Dion CNN