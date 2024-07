Celine Dion và Lady Gaga tỏa sáng tại Olympic Paris

Hai siêu sao âm nhạc Celine Dion và Lady Gaga biểu diễn lễ khai mạc bằng màn trình diễn từ sân khấu tại tháp Eiffel. Celine Dion hát ca khúc kinh điển bất hủ L'Hymne à l'amour của Edith Piaf trong khi Lady Gaga trình bày bài Mon Truc en Plume.

Celine Dion thể hiện rất tốt những nốt nhạc cao vút, trong trẻo trong chiếc váy trắng tuyệt đẹp. Ngay sau buổi biểu diễn, bình luận viên đài NBC Kelly Clarkson không nói nên lời rồi sau đó gọi Dion là "một vận động viên thanh nhạc".

Đây là lần biểu diễn trực tiếp đầu tiên của siêu sao Celine Dion kể từ khi cô tiết lộ đang mắc hội chứng người cứng - một hội chứng hiếm gặp, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, đặc biệt là não và tủy sống.

Celine Dion (56 tuổi) đã thông báo vào tháng 12.2022 rằng cô sẽ tạm dừng các hoạt động ca nhạc để tập trung vào chữa trị sau khi tiết lộ chẩn đoán bệnh. Vào thời điểm đó, cô cho biết tình trạng bệnh không cho phép cô "hát theo cách tôi vẫn thường làm".

Lần gần nhất giọng ca My Heart Will Go On biểu diễn trực tiếp là vào tháng 3.2020, tại New Jersey (Mỹ). Tháng trước, Dion đã chia sẻ thêm thông tin chi tiết về những khó khăn mà cô đã gặp phải trong cuộc sống khi mắc hội chứng người cứng, có thể gây ra các cơn co thắt không tự chủ và cứng cơ, đồng thời quảng bá cho bộ phim tài liệu mới I Am: Celine Dion được phát hành trên Amazon.

Trong khi đó, Lady Gaga mở màn sự kiện khai mạc Thế vận hội bằng màn trình diễn dọc theo sông Seine với tác phẩm Mon Truc en Plume của Zizi Jeanmaire, nghệ sĩ biểu diễn nhạc kịch hàng đầu của Pháp vào những năm 1950 với bộ đồ liền quần màu đen và găng tay opera, xung quanh là các vũ công đeo đồ trang trí bằng lông vũ màu hồng tròn.

Sau khi nói "Bonsoir et bienvenue à Paris", có nghĩa là "Chào buổi tối và chào mừng đến với Paris", Lady Gaga đã nhảy múa và đi xuống cầu thang trên bờ sông, xung quanh là các vũ công đeo lông vũ. Cô ngồi vào đàn piano chơi một đoạn nhạc đệm trước khi tiếp tục biểu diễn trên sân khấu.

Lady Gaga đăng lên Instagram những suy nghĩ về khoảnh khắc này trong một chú thích dài. "Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn khi được mời mở màn Olympic Paris 2024", nữ ca sĩ 38 tuổi từng đoạt giải Grammy và Oscar viết kèm theo những bức ảnh về phong cách biểu diễn chuyên nghiệp của cô.