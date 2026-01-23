Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
CellphoneS mở bán Redmi Note 15 series, giá hơn 5 triệu

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
23/01/2026 17:24 GMT+7

CellphoneS mở bán Redmi Note 15 series, thu hút dịp mua sắm cận tết. Các sản phẩm có mức giá hợp lý, cùng nhiều ưu đãi và hỗ trợ trả góp từ CellphoneS.

Khách hàng mua REDMI Note 15 series sẽ nhận loa Xiaomi, trợ giá đến 1 triệu đồng khi thu cũ lên đời, gói bảo hành chính hãng và rơi vỡ 2 năm.

CellphoneS giảm thêm tới 5% dành cho học sinh - sinh viên S-Student và thành viên SMember. Trợ giá thêm khi thu cũ lên đời. Chính sách ưu đãi trả góp 3-Không với trả trước 0đ, lãi suất 0%, không phụ phí.

Đại diện CellphoneS chia sẻ REDMI Note 15 Series mở bán dịp cận tết, giai đoạn có sức mua bán rộn ràng trong năm. Dòng Redmi Note là thiết bị tầm trung nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng, nằm trong top doanh số sản phẩm bán chạy tại hệ thống.

CellphoneS mở bán Redmi Note 15 series, giá hơn 5 triệu- Ảnh 1.

REDMI Note 15 Series nâng cấp kháng bụi nước tiêu chuẩn IP66/IP68, mặt kính hạn chế va đập từ độ cao 1.7 mét. Công nghệ pin đạt chuẩn an toàn 6 năm, nâng dung lượng tối đa lên đến 6580mAh.

Với gần 170 cửa hàng trên toàn quốc, các sản phẩm Redmi Note 15 series được trưng bày tại khu vực bàn trải nghiệm. Khách hàng có thể tận tay sử dụng qua các tính năng, ngoại hình sản phẩm.

Hệ thống tự tin mang đến khách hàng nơi mua sắm tin cậy và hàng hóa đa dạng, không chỉ smartphone tablet mà còn phụ kiện tai nghe, đồng hồ, robot hút bụi, máy lọc không khí … thuộc hệ sinh thái Xiaomi.

