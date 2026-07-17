CellphoneS ra mắt chương trình S-BuyBack cam kết thu mua máy cũ

CellphoneS triển khai chương trình S-BuyBack "Xài máy thả ga - Không lo rớt giá", mang đến sự an tâm cho khách hàng làm chủ giá trị thiết bị của mình, giảm thiểu chi phí chênh lệch khi nâng cấp máy mới về sau.

Gói S-BuyBack với chi phí 1.4 triệu cam kết giá thu mua lại sản phẩm với giá trị cố định đến 80% giá máy ban đầu, bất kể biến động thị trường. Mua kèm gói S-BuyBack và bảo hành 1 đổi 1, giá ưu đãi chỉ từ 810.000 đồng.

Mức cam kết thu mua lại sản phẩm với giá trị máy ban đầu theo lộ trình thời gian: thu lại 80% trong vòng dưới 1 tháng; thu lại 70% từ 2 - 3 tháng; thu lại tối thiểu 65% từ 4 - 15 tháng. Khi khách hàng thu cũ lên đời máy mới sẽ được áp dụng mức giá thời điểm đó và cộng thêm 2% giá trị máy. Đồng thời, áp dụng chung với các ưu đãi trợ giá tại CellphoneS.

Lấy ví dụ một khách hàng khi mua iPhone 17 Pro Max 256GB trị giá 35.990.000 đồng, kèm gói S-BuyBack trong vòng 15 tháng. CellphoneS cam kết cho khách hàng giá thu lại máy cũ tối thiểu lên tới 23.393.500 đồng, tương đương 65%.

Khách hàng quan tâm chương trình S-BuyBack "Xài máy thả ga - Không lo rớt giá" có thể liên hệ hotline miễn phí 18002097, để được tư vấn hoặc tới trực tiếp hơn 180 cửa hàng CellphoneS trên toàn quốc.