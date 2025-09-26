Cen Bắc Trung Bộ phân phối The Campus 2 tại đại đô thị Eco Central Park

The Campus 2 nằm tại cửa ngõ đại đô thị xanh Eco Central Park

Bước tiến mới của đại lý bất động sản hàng đầu Bắc Trung Bộ

Được lựa chọn là đơn vị phân phối The Campus 2 - phân khu nhà phố triển vọng tại khu đô thị Eco Central Park, Cen Bắc Trung Bộ tiếp tục củng cố vị thế là công ty dịch vụ môi giới bất động sản uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu khu vực. Là thành viên chính thức của Tập đoàn Cen Group, Cen Bắc Trung Bộ bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 10.2020 tại TP Vinh (cũ), Nghệ An. Với đội ngũ 50 nhân sự, công ty ngày càng mở rộng quy mô phát triển, chinh phục nhiều dự án nổi bật.

Với lợi thế am hiểu sâu thị trường cùng nền tảng công nghệ - marketing sẵn có của tập đoàn mẹ, Cen Bắc Trung Bộ trở thành cầu nối vững chắc giữa nhà sáng lập Ecopark với khách hàng, đối tác trong khu vực. Từng chinh chiến qua nhiều giai đoạn thăng trầm của thị trường, công ty nhanh chóng nhận thấy dòng sản phẩm nhà phố The Campus 2 là một lựa chọn tối ưu cho tệp khách hàng cao cấp của đơn vị, những người đang tìm kiếm giá trị đầu tư bền vững và tiêu chuẩn sống khác biệt.

Cen Bắc Trung Bộ chính thức phân phối The Campus 2 góp phần gia tăng sức nóng cho thị trường bất động sản khu vực Bắc Trung Bộ

Chia sẻ về sự hợp tác này, ông Hà Trọng Kiên, Giám đốc Công ty cổ phần Cen Bắc Trung Bộ, bày tỏ sự ấn tượng và tâm đắc với phân khu nhà phố The Campus 2, nơi tập trung những tuyến phố thương mại đắc địa nhất, mở ra tâm điểm kết nối dịch vụ, giao thương của khu vực. Theo ông, mô hình nhà phố dọc theo các đại lộ rộng lớn đang rất thịnh hành và được ưa chuộng tại nhiều nước phát triển. Bởi mô hình này không chỉ khai thác trọn vẹn tiềm năng kinh doanh của khu vực mà còn thể hiện đẳng cấp sống khác biệt và tầm nhìn dài hạn của các nhà đầu tư thông thái.

"The Campus 2 sẽ là ngôi sao sáng của thị trường trong giai đoạn cuối năm, có thể chinh phục được tệp khách hàng khó tính nhất. Cen Bắc Trung Bộ tự tin có thể tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường với dòng sản phẩm vượt trội này", ông Kiên nhận định.

Nhà phố hiện đại giữa lòng đô thị xanh

Được quy hoạch để trở thành đô thị sáng tạo, đón đầu xu thế phát triển bền vững của khu vực và đất nước, phân khu The Campus 2 vừa "trình làng" đã nhanh chóng thu hút lượng quan tâm lớn từ giới đầu tư và khách hàng. Tiếp nối thành công từ trung tâm học tập, giải trí, sáng tạo Campus Park, phân khu mới được đánh giá có nhiều điểm vượt trội về vị trí, thiết kế, công năng cùng hệ tiện ích đi kèm.

Vị trí đắc địa tại cửa ngõ thương mại của phân khu The Campus 2

The Campus 2 sở hữu tọa độ kim cương ngay cửa ngõ đại đô thị Eco Central Park với một mặt tiền tiếp giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, rộng 70m, đã thông toàn tuyến năm ngoái. Với hạ tầng giao thông hiện đại, cư dân và du khách có thể dễ dàng di chuyển nhanh chóng vào các phường trung tâm của Nghệ An, khu du lịch biển Cửa Lò hay từ sân bay quốc tế Vinh đến đại dự án.

Đặc biệt, vị trí của The Campus 2 còn tiếp giáp đại lộ Âu Cơ rộng 34m, nằm trực diện Quảng trường Ánh Sáng 3.5 ha đã và đang đưa vào hoạt động thử nghiệm. Khu vực này được chủ đầu tư định vị là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn, tâm điểm vui chơi, giải trí cho cư dân toàn bộ khu đô thị và khu vực lân cận. Ưu thế về vị trí không chỉ đem đến giá trị sống tiện nghi mà còn mở ra triển vọng khai thác kinh doanh, dựa trên lợi thế thu hút thương mại dịch vụ của The Campus 2.

Mỗi căn nhà đều sở hữu mặt tiền, vỉa hè rộng rãi

Phân khu này được nhà sáng lập Ecopark chăm chút từ quy hoạch đến thiết kế, đem đến bộ sưu tập độc đáo tiên phong xuất hiện tại thị trường Bắc Trung Bộ. Ngay từ thời điểm ra mắt, giới đầu tư đã ấn tượng với các dòng sản phẩm đa dạng gồm siêu biệt thự phố quảng trường, shophouse mặt tiền đại lộ Nguyễn Sỹ Sách, Âu Cơ hay nhà phố nội khu. Mỗi căn nhà đều sở hữu mặt tiền rộng rãi, cửa kính lớn cùng vỉa hè thoáng đãng, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ trải nghiệm sống, lưu trú cao cấp đến kinh doanh dịch vụ.

Tuyến phố với đa dạng hình thức, sản phẩm kinh doanh sẽ có tại The Campus 2

Tiềm năng khai thác kinh doanh của The Campus 2 được bảo chứng từ lượng cầu dồi dào của cộng đồng dân cư sẵn có tại tháp Central Park Residences sẽ bàn giao cuối năm nay. Nguồn khách nội khu ổn định sẽ kích thích nhu cầu mua sắm, tiêu dùng, vui chơi, giải trí quanh năm cho các tuyến phố thương mại đắc địa. Cùng với dòng khách du lịch hàng năm tạo nên lực hút khổng lồ cho các tuyến phố The Campus 2.

Trẻ được học tập, vui chơi trong không gian xanh của đại đô thị

Ngoài ra, bao quanh phân khu là chuỗi tiện ích nội khu ngập tràn, gia tăng sức hút với cư dân và du khách. Trong đó phải kể đến công viên thực nghiệm Campus Park rộng 15.000m2 tiên phong xuất hiện tại Nghệ An, chuỗi thể thao liên hoàn giúp rèn luyện tài năng trẻ, quảng trường nhạc nước hay chuỗi thương mại dịch vụ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu đa dạng của tất cả các thế hệ.

Mới đây, hệ thống trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Vinh tiên phong xuất hiện tại Nghệ An và được đặt tại khu đô thị Eco Central Park, mở ra cơ hội phát triển toàn diện cho các con em của cư dân, góp phần nuôi dưỡng các thế hệ công dân toàn cầu.

Trường liên cấp FPT Vinh khởi công hôm 19.9 tại Eco Central Park

Với định hướng trở thành hình mẫu cho mô hình phát triển đô thị thế hệ mới, trung tâm Nghệ An đang quy tụ đông đảo chuyên gia, kỹ sư, quản lý cao cấp, người trẻ khởi nghiệp đổ về làm việc và sinh sống. Cùng với sự đồng hành của đại lý uy tín Cen Bắc Trung Bộ, phân khu The Campus 2 tại khu đô thị Eco Central Park hứa hẹn trở thành tâm điểm thương mại dịch vụ của khu vực, mở ra chuẩn sống khác biệt cùng triển vọng đầu tư bền vững cho những chủ nhân thông thái.





Qúy độc giả quan tâm The Campus 2, Eco Central Park có thể liên hệ: Công ty cổ phần Cen Bắc Trung Bộ Địa chỉ: Số 139 đường Lê Nin, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An Văn phòng 2: AC-76 đường Âu Cơ, KĐT Eco Central Park, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An Email: Nguyentruongson1812@gmail.com Hotline: 0946149868



