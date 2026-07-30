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Du lịch

Centara Grand Hotel Osaka: Biểu tượng nghỉ dưỡng Thái Lan giữa lòng Nhật Bản

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ

Sở hữu kiến trúc 33 tầng nguy nga vươn mình giữa trung tâm sầm uất Namba, Centara Grand Hotel Osaka là điểm đến kết hợp tinh tế giữa lòng hiếu khách đặc trưng của Thái Lan và nét chỉn chu, hiện đại của Nhật Bản.

Centara Grand Hotel Osaka: Biểu tượng nghỉ dưỡng Thái Lan giữa lòng Nhật Bản - Ảnh 1.

Không gian sống xa hoa và tầm nhìn bao quát thành phố

Mỗi phòng nghỉ tại Centara Grand Hotel Osaka được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật với khung cửa kính trần sàn mở rộng. Từ đây, du khách có thể thu trọn vào tầm mắt bức tranh toàn cảnh lung linh của Osaka, từ nhịp sống sôi động ban ngày đến ánh đèn mê hoặc khi đêm về.

Centara Grand Hotel Osaka: Biểu tượng nghỉ dưỡng Thái Lan giữa lòng Nhật Bản - Ảnh 2.

Hành trình ẩm thực và thư giãn đỉnh cao

Khách sạn sở hữu hệ thống nhà hàng và quán bar phong phú, chiều lòng những thực khách khó tính nhất với các món ăn đặc sắc từ ẩm thực Thái Lan truyền thống, món Nhật tinh tế đến phong cách ẩm thực phương Tây hiện đại. Đặc biệt, rooftop bar là tọa độ lý tưởng để thưởng thức cocktail thượng hạng và ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ.

Bên cạnh đó, du khách không thể bỏ qua trải nghiệm tại Spa Cenvaree nơi những liệu pháp massage Thái giúp hồi phục năng lượng hoàn hảo sau một ngày khám phá thành phố.

Centara Grand Hotel Osaka: Biểu tượng nghỉ dưỡng Thái Lan giữa lòng Nhật Bản - Ảnh 3.

Vị trí vàng kết nối mọi điểm đến

Tọa lạc ngay trái tim khu Namba, khách sạn giúp du khách dễ dàng di chuyển đến các thiên đường mua sắm, ẩm thực nổi tiếng như Dotonbori, Shinsaibashi hay kết nối thuận tiện đến sân bay Kansai. Centara Grand Hotel Osaka là lựa chọn lưu trú lý tưởng cho cả chuyến du lịch nghỉ dưỡng lẫn những chuyến công tác đỉnh cao.

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