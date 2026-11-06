Central District: Sức hút của phân khu thấp tầng giữa lòng đô thị One Era

Xu hướng dịch chuyển nguồn cung bất động sản ra ngoài khu vực trung tâm đang thúc đẩy sự phát triển của các khu đô thị quy mô lớn tại TP.HCM. Trong đó, các dự án thấp tầng được quy hoạch đồng bộ, tích hợp nhà ở với hệ thống tiện ích và không gian công cộng ngày càng hấp dẫn nhu cầu an cư, đầu tư lâu dài.

Đánh dấu bước chuyển mình của đông bắc TP.HCM, sự xuất hiện của One Era - đô thị tích hợp 50 ha tại phường Thuận Giao, được kỳ vọng sẽ kiến tạo một "Thành phố đáng sống", nơi đáp ứng đầy đủ nhu cầu về an cư, làm việc, thương mại, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và giải trí… đồng bộ. Với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỉ USD, chủ đầu tư Kim Oanh Group cùng nhà phát triển Kinera và các đối tác quốc tế đã phát triển một khu đô thị đa chức năng, chú trọng tính bền vững và chất lượng sống, thể hiện qua cam kết mật độ xây dựng nhà ở 25%, tối ưu không gian cho cảnh quan xanh.

Phối cảnh tổng thể của dự án One Era

Trong hơn 4,000 sản phẩm vừa công bố, Central District là phân khu thấp tầng được One Era giới thiệu đầu tiên và triển khai trong giai đoạn đầu, với tổng số 357 sản phẩm townhouse và shophouse. Điều này thể hiện vai trò tiên phong và tầm quan trọng của Central District trong việc hình thành cộng đồng cư dân đầu tiên của One Era cũng như hoạt động thương mại, dịch vụ tại khu đô thị này.

Sự xuất hiện của Central District góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở thấp tầng chất lượng tại đông bắc TP.HCM. Với lợi thế cạnh tranh từ vị trí trung tâm và khả năng tiếp cận hệ sinh thái tiện ích bài bản trong khu đô thị gần 50 ha, Central District sẽ cùng One Era hiện thực hóa tầm nhìn kiến tạo "Thành phố đáng sống".

Central District phát triển hai dòng sản phẩm chủ đạo. Trong đó, townhouse hướng đến nhu cầu an cư lâu dài, được bố trí tại các khu vực gần công viên, trường học hoặc ven kênh Suối Cát. Sản phẩm có nhiều lựa chọn diện tích, với thiết kế theo phong cách kiến trúc nhiệt đới đương đại (Modern Tropical), kết hợp hình khối giật cấp, hệ lam che nắng, cửa kính lớn, ban công xanh và khoảng thông tầng nhằm tối ưu khả năng đón sáng, thông gió tự nhiên.

Phối cảnh townhouse tại Central District

Trong khi đó, shophouse được bố trí trên các tuyến đường kết nối khu dân cư với những công trình công cộng, cho phép kết hợp công năng kinh doanh và sinh hoạt với kết cấu một trệt, một lửng và hai lầu. Nổi bật là một số căn shophouse sở hữu hai mặt tiền, một mặt tiếp giáp đại lộ nội khu rộng 25 m, mặt còn lại hướng về công viên One Park, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn khách hàng tiềm năng tại khu đô thị.

Phối cảnh shophouse 6m x 18m tại Central District

Việc kết hợp hai dòng sản phẩm giúp phân khu đáp ứng cả nhu cầu nhà ở lẫn khai thác thương mại. Khi cư dân về sinh sống và hệ thống tiện ích dần đi vào hoạt động, nhu cầu mua sắm, ẩm thực và dịch vụ hằng ngày được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn khách cho các tuyến shophouse.

Kết nối hệ tiện ích từ giáo dục, chăm sóc sức khỏe đến không gian công cộng

Bên cạnh sản phẩm nhà ở, Central District còn được thừa hưởng hệ thống tiện ích chung của One Era, gồm các công trình giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thể thao và không gian xanh. Nổi bật trong quy hoạch là trường mầm non quốc tế Kindup, trường liên cấp VAS Saigon, trung tâm chăm sóc sức khỏe Meret, cùng siêu công viên, clubhouse và các hồ bơi.

Đáng chú ý, khu vực kênh Suối Cát được định hướng phát triển tuyến dạo bộ và đạp xe sinh thái dài khoảng 2,6 km dọc hai bên bờ. Không gian này góp phần kết nối các khu dân cư với cảnh quan mặt nước và những điểm sinh hoạt ngoài trời, bổ sung lựa chọn vận động, thư giãn cho cư dân.

Townhouse và Shophouse tại Central District thừa hưởng hệ sinh thái từ One Era, trong đó có cảnh quan xanh

Cuối tháng 10.2026, One Era giới thiệu không gian trải nghiệm One Park rộng khoảng 1 ha cùng văn phòng bán hàng One Era Galleria. Đây là cơ hội để khách hàng trực tiếp tìm hiểu quy hoạch, thiết kế và các tiện ích được phát triển trong khu đô thị.

Theo kế hoạch, các sản phẩm thấp tầng thuộc giai đoạn đầu của Central District dự kiến bàn giao vào quý IV/2028. Với vị trí trong tổng thể đô thị tích hợp và cơ cấu sản phẩm kết hợp an cư, thương mại, phân khu được kỳ vọng góp phần hình thành cộng đồng cư dân và nhịp sống đô thị tại One Era trong thời gian tới.