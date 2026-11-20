Tại hội nghị Vietnam Best Places to Work® Summit 2026 diễn ra ngày 18.11 ở TP.HCM, Anphabe chính thức công bố bảng xếp hạng Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2026. Central Retail Việt Nam - đơn vị vận hành chuỗi bán lẻ GO!, Tops Market và mini go! sau màn chào sân năm 2024, đã 2 năm liên tiếp góp mặt trong Top 10 toàn ngành. Đặc biệt, Central Retail Việt Nam còn được xếp hạng Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất với sinh viên Việt Nam.

Central Retail thăng hạng trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Chia sẻ về kết quả này, bà Thái Thị Thu Thảo, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết thứ hạng tăng bậc qua từng năm là sự ghi nhận thiết thực nhất từ chính người lao động: "Điều làm chúng tôi vui nhất là thấy những nỗ lực thay đổi môi trường làm việc thời gian qua thực sự chạm tới đội ngũ. Mọi người cảm nhận rõ mình được lắng nghe, có cơ hội phát triển và tìm thấy ý nghĩa trong công việc hằng ngày. Kết quả năm nay là động lực để chúng tôi tập trung nhiều hơn vào đào tạo nội bộ và cải thiện phúc lợi trong giai đoạn tới, giúp mỗi nhân viên đều có lộ trình phát triển rõ ràng khi hệ thống tiếp tục mở rộng".

Central Retail Việt Nam còn được xếp hạng Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất với sinh viên Việt Nam

Lấy sự lắng nghe làm nền tảng

Theo đại diện doanh nghiệp, một môi trường làm việc bền vững phải bắt đầu từ việc thấu hiểu nhân viên thực sự cần gì. Mọi phản hồi và trải nghiệm thực tế của người lao động đều được dùng làm cơ sở để điều chỉnh chính sách đãi ngộ, chương trình đào tạo cũng như lộ trình thăng tiến trên toàn hệ thống. Cách làm này bám sát giá trị cốt lõi ICARE của Tập đoàn, đề cao tinh thần đổi mới, sự gắn kết, tính liêm chính và lấy khách hàng làm trọng tâm trong công việc hằng ngày.

Chính sách "may đo" theo từng nhóm vị trí

Quản lý quy mô khoảng 13.000 nhân sự trải rộng ở nhiều bộ phận, Central Retail Việt Nam xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp với đặc thù công việc và yêu cầu của từng nhóm vị trí. Cụ thể, đội ngũ thợ nghề ngành hàng tươi sống có khoản thưởng tăng cường riêng; bộ phận thu ngân được áp dụng cơ chế thưởng khuyến khích theo hiệu suất và chất lượng phục vụ; khối vận hành nhận lương tháng 13, trong khi khối hỗ trợ được đánh giá thưởng hiệu suất hằng năm.

Central Retail Việt Nam xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp với đặc thù công việc và yêu cầu của từng nhóm vị trí

Bên cạnh thu nhập, nhân viên tại đây có 15 ngày nghỉ phép năm để tái tạo năng lượng. Ngoài gói khám sức khỏe định kỳ, công ty duy trì các lớp yoga, hội thảo chăm sóc sức khỏe và tặng quà vào tất cả các dịp lễ trong năm. Những nhân sự gắn bó lâu năm cũng được tri ân trang trọng theo các cột mốc thâm niên 5, 10, 15, 20 và 25 năm.

Ưu tiên phát triển nhân sự kế thừa từ nội bộ

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tuyển dụng bên ngoài, doanh nghiệp chú trọng trao cơ hội thăng tiến cho nhân sự tại chỗ. Hiện nay, phần lớn giám đốc siêu thị trên toàn hệ thống đều trưởng thành từ nguồn nội bộ, đồng thời 100% vị trí quản lý chủ chốt đã có đội ngũ kế thừa sẵn sàng. Các hội thi tay nghề được tổ chức định kỳ giúp nhân viên cọ xát chuyên môn và khẳng định năng lực.

Đối với lớp nhân sự trẻ, chương trình Quản trị viên tập sự (Vietnam Management Associate) mở ra cơ hội luân chuyển thực tế qua nhiều phòng ban đa chức năng để rèn luyện toàn diện. Ở góc độ ghi nhận hằng ngày, ngoài các giải thưởng lớn như Spirit Awards hay CEO Awards, doanh nghiệp còn vận hành nền tảng nội bộ KUDOS - nơi đồng nghiệp có thể trực tiếp gửi lời cảm ơn kèm quà tặng để kịp thời khích lệ đóng góp của nhau.

Mở rộng trải nghiệm và gắn kết cộng đồng

Tiếp nối đà tăng trưởng, Central Retail Việt Nam định hướng đa dạng hóa các hoạt động nội bộ để đáp ứng sở thích của nhiều thế hệ nhân viên. Hội thao truyền thống Sports Day được bổ sung thêm giải chạy bộ (Running Challenge), mở rộng sang cả thể thao điện tử (eSports) và các hoạt động giải trí; trong khi Ngày hội Văn hóa (Culture Day) được làm mới bằng các workshop sáng tạo và nghệ thuật.

Trong năm 2026, hơn 130 tình nguyện viên của công ty đã cùng tham gia trồng 5.500 cây xanh tại khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu

Hoạt động vì cộng đồng cũng trở thành nét văn hóa gắn kết quen thuộc của tập thể nhân viên. Trong năm 2026, hơn 130 tình nguyện viên của công ty đã cùng tham gia trồng 5.500 cây xanh tại khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu, nối dài dự án phủ xanh rừng được duy trì liên tục từ năm 2023. Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục triển khai chương trình "Mỗi trung tâm thương mại, một trường học" cùng các đợt hiến máu nhân đạo định kỳ.