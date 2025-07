CEO 1Office: ‘Dùng AI để mang USD về cho Việt Nam’

Cú chuyển mình của startup triệu USD

Trong sự kiện 1Office Next diễn ra vào sáng 22.7, 1Office - startup Việt vừa công bố huy động thành công 3 triệu USD - tuyên bố tái định vị từ tổ chức, từ mô hình SaaS (Software as a Service - Phần mềm dưới dạng nghiệp vụ) truyền thống trở thành AIaaS (AI as a Service - Trí tuệ nhân tạo dưới dạng dịch vụ), đồng thời giới thiệu 8 AI Agent (Tác nhân AI).

Sau 10 năm khởi nghiệp, 1Office đã phục vụ hơn 500.000 người dùng đến từ 6.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ông Lê Việt Thắng, CEO kiêm nhà sáng lập của 1Office nói với Thanh Niên: "Nếu xét về người dùng, 1Office tự tin đứng top 1 Việt Nam. Nhưng chúng tôi cũng nhanh chóng nhận ra mọi thứ đang thay đổi quá nhanh. Chúng tôi không có lựa chọn, chúng tôi buộc phải thay đổi hoặc biến mất".

Ông Lê Việt Thắng, CEO kiêm nhà sáng lập của 1Office, trong sự kiện ra mắt 1Office Next, hôm 22.7, tại TP.HCM ẢNH: THIÊN TRƯỜNG

Ông Thắng chia sẻ thêm, nếu 1Office Next không ra đời, công ty chắc chắn bị đào thải. Dù được thị trường đánh giá cao, giải pháp của 1Office vẫn đang xây dựng theo hướng giải quyết "nỗi đau" của doanh nghiệp về mặt tính năng nghiệp vụ. Hàm lượng tự động hóa đã có nhưng chưa hoàn thiện, đang tập trung nhiều ở các thao tác tự động về quy trình, báo cáo, theo dõi nhắc nhở.



Người đứng đầu 1Office tiết lộ, với sự chuyển mình mạnh mẽ, các nhà đầu tư sẵn sàng rót hàng chục triệu USD nữa chứ không chỉ là 3 triệu USD như vòng gọi vốn mới đây.

Khi Low-code là trái tim, AI là khối óc và tự động hóa là mục tiêu

Trong suốt sự kiện 1Office Next, "nỗi đau" là từ khóa được lãnh đạo công ty nhắc nhiều nhất. Ông Thắng nói chính sự ám ảnh về từng nỗi đau rất nhỏ của khách hàng đã tạo ra động lực và khác biệt để 1Office có được chỗ đứng trên thị trường.

Công ty đã thay đổi được tư duy của cộng đồng từ mua phần mềm sang thuê dịch vụ, từ dùng nhiều ứng dụng rời rạc sang một nền tảng thống nhất, từ sợ đầu tư sang dám đầu tư.

Nhưng với sự tiến bộ vượt bậc của AI, con người không chỉ tư duy mà chuyển sang một hình thái cao hơn là tưởng tượng. 1Office một lần nữa đặt cược vào công nghệ để giải phóng tư duy, biến những gì các lãnh đạo doanh nghiệp tưởng tượng trở thành hiện thực.

1Office xác định AI là khối óc để vận hành cả hệ thống, hướng tới mục tiêu cuối cùng là tự động hóa ẢNH: THIÊN TRƯỜNG

Để hiện thực hóa sứ mệnh này, 1Office đã ra mắt đồng bộ 8 AI Agent để giúp lãnh đạo doanh nghiệp tự xây dựng hệ thống vận hành, không phụ thuộc đội ngũ lập trình. Từ 1AI Assistant – trợ lý ảo thông minh luôn sẵn sàng hỗ trợ, nhắc việc 24/7; 1AI Meeting giúp tự động ghi biên bản cuộc họp, giao việc cho từng người tham gia; 1AI Salary hỗ trợ tính lương, tổng hợp dữ liệu, thu thập và phân tích chi phí nhân sự; 1AI Talent như một chuyên gia nhân sự, có thể đọc và phân loại hàng nghìn CV, đề xuất đánh giá ứng viên tiềm năng; đến 1AI Monitor giám sát công việc theo thời gian thực, cảnh báo kịp thời khi có rủi ro; 1AI Performance giúp đo lường hiệu suất, phân tích kết quả và đề xuất cải tiến; 1AI Process tự động hóa mọi quy trình vận hành từ đơn giản đến phức tạp; và 1AI Dashboard trực quan hóa dữ liệu, tự động tổng hợp báo cáo để hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng.

Và "trùm cuối" 1AI Lowcode là nền tảng kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ lập trình không mã (low-code), cho phép lãnh đạo tổ chức tự tạo phần mềm quản lý theo đúng tưởng tượng mà không cần biết lập trình.

Hệ thống thư viện AI Agents vừa được 1Office ra mắt ẢNH: THIÊN TRƯỜNG

Mục tiêu 1Office hướng đến khi áp dụng Low-code, AI là giúp hàm lượng tự động hóa trong doanh nghiệp được tăng lên, giúp cải thiện hiệu suất, gia tăng giá trị. Khi đó, công nghệ thực sự giải phóng sức lao động con người, lãnh đạo công ty chỉ cần tập trung vào chiến lược, khách hàng và những thứ AI không làm được.

Mục tiêu mang ngoại tệ về cho đất nước

Ông Thắng kỳ vọng khi chính thức đi vào vận hành, 1Office Next sẽ giúp khách hàng tự xây dựng phần mềm "như tưởng tượng" của riêng họ. Khi tầm nhìn này thành hiện thực, CEO Lê Việt Thắng ước tính doanh thu của công ty sẽ sớm đạt 120 tỉ đồng trong năm 2025 và tiến đến mục tiêu 700 tỉ đồng vào 2030. "Khi đã có chỗ đứng vững chắc ở thị trường Việt Nam, 1Office sẽ hướng đến giấc mơ lớn hơn là chinh phục thị trường quốc tế, mang ngoại tệ về cho đất nước", ông Thắng nói về tương lai xa hơn của 1Office.

Ông Lê Việt Thắng (phải), CEO kiêm nhà sáng lập của 1Office trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên ẢNH: THIÊN TRƯỜNG

Lãnh đạo 1Office cho rằng dù khác vị trí địa lý, đặc thù văn hóa, các doanh nghiệp ở Việt Nam hay thế giới cũng sẽ có những vấn đề chung trong vận hành. Đây là cơ hội để 1Office đến và giải quyết những nỗi đau về vận hành doanh nghiệp, đánh giá hiệu suất và tối ưu hóa chi phí. Ông Thắng tin rằng chỉ cần tìm đúng vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải và đưa cho họ lời giải, khát vọng mang ngoại tệ về cho đất nước của 1Office sẽ không phải giấc mơ xa vời.