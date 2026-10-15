CEO BON Spa được vinh danh Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu 2026

Ngày 13.10, tại khách sạn Rex (TP.HCM), Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tổ chức lễ tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026.

Theo Quyết định số 6706/QĐ-UBND của UBND TP.HCM, năm nay có 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân được vinh danh. Trong đó có bà Trang Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Hải Hưng, nhà sáng lập kiêm CEO BON Spa.

Doanh nhân Trang Phương, CEO BON Spa, được vinh danh Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2026

Hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, BON Spa phát triển các dịch vụ dành cho phụ nữ, mẹ bầu, mẹ sau sinh và trẻ nhỏ. Dưới sự điều hành của bà Trang Phương, thương hiệu định hướng chuẩn hóa dịch vụ theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 và CIDESCO.

Bên cạnh kinh doanh, doanh nghiệp triển khai dự án BON Charity hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn và SHE Journey, phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM đào tạo nghề, trao học bổng, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Trước đó, bà Trang Phương cũng được ghi nhận về những đóng góp trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội và các phong trào phụ nữ tại TP.HCM. Danh hiệu lần này tiếp tục ghi nhận những đóng góp của nữ doanh nhân trong lĩnh vực dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cộng đồng.