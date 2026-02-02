Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

CEO Cao Thị Hoàn đạt giải thưởng Nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi 2026

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
02/02/2026 15:15 GMT+7

Sáng 25.1.2026, tại Dinh Độc Lập (TP.HCM), trong khuôn khổ lễ vinh danh các thương hiệu và nhà lãnh đạo tiêu biểu quốc gia, Cao Thị Hoàn - CEO Shinhan Beauty Center, chính thức được xướng tên tại hạng mục 'Nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi - VietNam Outstanding Leader Awards 2026'.

Cùng thời điểm, Hệ sinh thái Shinhan ghi dấu ấn với 3 giải thưởng cấp quốc gia, khẳng định rõ nét năng lực quản trị, định hướng phát triển bền vững và tầm nhìn dài hạn của nữ CEO thế hệ trẻ:

  • Thương hiệu mạnh Quốc gia 2026: Shinhan Beauty Center
  • Sản phẩm & Dịch vụ chất lượng xanh Quốc gia 2026: Shinique
  • Nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi 2026: CEO Cao Thị Hoàn
CEO Cao Thị Hoàn đạt giải thưởng Nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi 2026 - Ảnh 1.

CEO Cao Thị Hoàn tiếp tục được vinh danh tại lễ trao giải Thương hiệu mạnh Quốc gia 2026

Không chỉ là sự ghi nhận danh hiệu, chuỗi giải thưởng này phản ánh một mô hình doanh nghiệp được vận hành bài bản, lấy chuẩn hóa - an toàn - phát triển bền vững làm nền tảng cốt lõi.

Năng lực lãnh đạo được chứng minh bằng hệ thống, không phải khẩu hiệu

Điều khiến giới chuyên môn đánh giá cao CEO Cao Thị Hoàn không nằm ở tuổi đời hay tốc độ phát triển, mà ở cách cô xây dựng và vận hành hệ thống.

Thay vì mở rộng bằng mọi giá, Shinhan Beauty Center được phát triển theo hướng:

  • Chuẩn hóa quy trình theo tiêu chuẩn y khoa
  • Đầu tư chiều sâu vào con người và đào tạo nội bộ
  • Kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng dịch vụ và đạo đức nghề nghiệp
CEO Cao Thị Hoàn đạt giải thưởng Nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi 2026 - Ảnh 2.

CEO Cao Thị Hoàn đạt giải thưởng Nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi 2026 - Ảnh 3.

Việc liên tiếp được vinh danh ở các hạng mục cấp quốc gia và khu vực phản ánh định hướng lãnh đạo đúng đắn của CEO Cao Thị Hoàn

Dưới sự điều hành của cô, doanh nghiệp không chạy theo xu hướng ngắn hạn hay truyền thông phô trương, mà tập trung vào năng lực vận hành thực chất, yếu tố cốt lõi để một hệ thống có thể tồn tại và mở rộng lâu dài.

Shinhan Beauty Center - mô hình thẩm mỹ lấy sự an tâm làm giá trị trung tâm

Sau hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Shinhan Beauty Center hiện sở hữu 16 chi nhánh trên toàn quốc, hoạt động theo cùng một chuẩn mực chất lượng.

  • Hệ thống được đầu tư đồng bộ từ:
  • Trang thiết bị hiện đại nhập khẩu
  • Đội ngũ chuyên gia được đào tạo bài bản
  • Quy trình tư vấn và điều trị cá nhân hóa

Triết lý xuyên suốt được CEO Cao Thị Hoàn xác lập rõ ràng: làm đẹp không chỉ để thay đổi diện mạo, mà để nâng cao sự tự tin và giá trị bản thân của khách hàng một cách an toàn, lâu dài.

Giải thưởng "Nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi": Sự công nhận cho tư duy quản trị bền vững

Hạng mục Nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi 2026 không đơn thuần vinh danh cá nhân, mà ghi nhận tư duy lãnh đạo hiện đại: biết cân bằng giữa tăng trưởng - đạo đức - trách nhiệm xã hội.

Ở CEO Cao Thị Hoàn, năng lực lãnh đạo thể hiện rõ qua:

  • Khả năng xây dựng hệ thống vận hành ổn định
  • Tư duy phát triển dài hạn thay vì thành công ngắn hạn
  • Văn hóa doanh nghiệp đề cao kỷ luật, sự tử tế và giá trị con người
CEO Cao Thị Hoàn đạt giải thưởng Nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi 2026 - Ảnh 4.

Dưới sự lãnh đạo của CEO Cao Thị Hoàn, Shinhan Beauty Center ngày càng khẳng định vị thế “Thương hiệu mạnh Quốc gia” trên thị trường làm đẹp

Đây cũng là lý do Shinhan duy trì song hành hoạt động kinh doanh với các chương trình cộng đồng: hàng chục chương trình thiện nguyện, hàng ngàn suất học bổng, cùng nhiều hoạt động hỗ trợ xã hội được triển khai bền bỉ qua từng năm.

Thông điệp từ một nữ lãnh đạo thế hệ mới

Chia sẻ tại sự kiện, CEO Cao Thị Hoàn nhấn mạnh: "Giải thưởng là sự ghi nhận, nhưng điều quan trọng hơn là năng lực thật sự của doanh nghiệp được chứng minh qua thời gian. Tôi tin rằng một hệ thống bền vững phải được xây dựng bằng kỷ luật, chuẩn mực và trách nhiệm với xã hội".

Ở tuổi 31, việc được vinh danh ở hạng mục lãnh đạo cấp quốc gia không phải là đích đến, mà là cột mốc khẳng định năng lực điều hành và tầm nhìn chiến lược của một doanh nhân nữ trẻ trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Khi năng lực lãnh đạo tạo nên giá trị vượt thời gian

Riêng trong năm 2025, CEO Cao Thị Hoàn và hệ sinh thái Shinhan đã được ghi nhận qua hàng loạt danh hiệu:

Doanh nhân làm đẹp của năm 2025

  • Nhà lãnh đạo xuất sắc thời kỳ hội nhập quốc tế 2025 Doanh nhân xuất sắc thời đại mới châu Á - Thái Bình Dương 2025
  • Thương hiệu thẩm mỹ uy tín, chất lượng hàng đầu ASEAN
  • Thương hiệu nổi tiếng vì sự phát triển kinh tế quốc gia 2025
  • Top 10 Doanh nghiệp xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương 2025
CEO Cao Thị Hoàn đạt giải thưởng Nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi 2026 - Ảnh 5.

Song song với phát triển doanh nghiệp, CEO Cao Thị Hoàn chú trọng thực hiện các hoạt động trách nhiệm xã hội, góp phần lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng

Các giải thưởng là minh chứng cho năng lực quản trị hệ thống, tầm nhìn dài hạn và triết lý phát triển có trách nhiệm mà nữ CEO theo đuổi.

Câu chuyện của CEO Cao Thị Hoàn không còn dừng lại ở hành trình khởi nghiệp từ con số 0, mà đã chuyển sang một giai đoạn mới: giai đoạn chứng minh năng lực bằng hệ thống, kết quả và giá trị bền vững. Và chính những giải thưởng quốc gia năm 2026 là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Khám phá thêm chủ đề

Cao Thị Hoàn CEO Shinhan Beauty Center Nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi 2026 Thương hiệu mạnh Quốc gia 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận