CEO Cao Thị Hoàn đạt giải thưởng Nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi 2026

Cùng thời điểm, Hệ sinh thái Shinhan ghi dấu ấn với 3 giải thưởng cấp quốc gia, khẳng định rõ nét năng lực quản trị, định hướng phát triển bền vững và tầm nhìn dài hạn của nữ CEO thế hệ trẻ:

Thương hiệu mạnh Quốc gia 2026: Shinhan Beauty Center

Sản phẩm & Dịch vụ chất lượng xanh Quốc gia 2026: Shinique

Nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi 2026: CEO Cao Thị Hoàn

CEO Cao Thị Hoàn tiếp tục được vinh danh tại lễ trao giải Thương hiệu mạnh Quốc gia 2026

Không chỉ là sự ghi nhận danh hiệu, chuỗi giải thưởng này phản ánh một mô hình doanh nghiệp được vận hành bài bản, lấy chuẩn hóa - an toàn - phát triển bền vững làm nền tảng cốt lõi.

Năng lực lãnh đạo được chứng minh bằng hệ thống, không phải khẩu hiệu

Điều khiến giới chuyên môn đánh giá cao CEO Cao Thị Hoàn không nằm ở tuổi đời hay tốc độ phát triển, mà ở cách cô xây dựng và vận hành hệ thống.

Thay vì mở rộng bằng mọi giá, Shinhan Beauty Center được phát triển theo hướng:

Chuẩn hóa quy trình theo tiêu chuẩn y khoa

Đầu tư chiều sâu vào con người và đào tạo nội bộ

Kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng dịch vụ và đạo đức nghề nghiệp

Việc liên tiếp được vinh danh ở các hạng mục cấp quốc gia và khu vực phản ánh định hướng lãnh đạo đúng đắn của CEO Cao Thị Hoàn

Dưới sự điều hành của cô, doanh nghiệp không chạy theo xu hướng ngắn hạn hay truyền thông phô trương, mà tập trung vào năng lực vận hành thực chất, yếu tố cốt lõi để một hệ thống có thể tồn tại và mở rộng lâu dài.

Shinhan Beauty Center - mô hình thẩm mỹ lấy sự an tâm làm giá trị trung tâm

Sau hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Shinhan Beauty Center hiện sở hữu 16 chi nhánh trên toàn quốc, hoạt động theo cùng một chuẩn mực chất lượng.

Hệ thống được đầu tư đồng bộ từ:

Trang thiết bị hiện đại nhập khẩu

Đội ngũ chuyên gia được đào tạo bài bản

Quy trình tư vấn và điều trị cá nhân hóa

Triết lý xuyên suốt được CEO Cao Thị Hoàn xác lập rõ ràng: làm đẹp không chỉ để thay đổi diện mạo, mà để nâng cao sự tự tin và giá trị bản thân của khách hàng một cách an toàn, lâu dài.

Giải thưởng "Nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi": Sự công nhận cho tư duy quản trị bền vững

Hạng mục Nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi 2026 không đơn thuần vinh danh cá nhân, mà ghi nhận tư duy lãnh đạo hiện đại: biết cân bằng giữa tăng trưởng - đạo đức - trách nhiệm xã hội.

Ở CEO Cao Thị Hoàn, năng lực lãnh đạo thể hiện rõ qua:

Khả năng xây dựng hệ thống vận hành ổn định

Tư duy phát triển dài hạn thay vì thành công ngắn hạn

Văn hóa doanh nghiệp đề cao kỷ luật, sự tử tế và giá trị con người

Dưới sự lãnh đạo của CEO Cao Thị Hoàn, Shinhan Beauty Center ngày càng khẳng định vị thế “Thương hiệu mạnh Quốc gia” trên thị trường làm đẹp

Đây cũng là lý do Shinhan duy trì song hành hoạt động kinh doanh với các chương trình cộng đồng: hàng chục chương trình thiện nguyện, hàng ngàn suất học bổng, cùng nhiều hoạt động hỗ trợ xã hội được triển khai bền bỉ qua từng năm.

Thông điệp từ một nữ lãnh đạo thế hệ mới

Chia sẻ tại sự kiện, CEO Cao Thị Hoàn nhấn mạnh: "Giải thưởng là sự ghi nhận, nhưng điều quan trọng hơn là năng lực thật sự của doanh nghiệp được chứng minh qua thời gian. Tôi tin rằng một hệ thống bền vững phải được xây dựng bằng kỷ luật, chuẩn mực và trách nhiệm với xã hội".

Ở tuổi 31, việc được vinh danh ở hạng mục lãnh đạo cấp quốc gia không phải là đích đến, mà là cột mốc khẳng định năng lực điều hành và tầm nhìn chiến lược của một doanh nhân nữ trẻ trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Khi năng lực lãnh đạo tạo nên giá trị vượt thời gian

Riêng trong năm 2025, CEO Cao Thị Hoàn và hệ sinh thái Shinhan đã được ghi nhận qua hàng loạt danh hiệu:

Doanh nhân làm đẹp của năm 2025

Nhà lãnh đạo xuất sắc thời kỳ hội nhập quốc tế 2025 Doanh nhân xuất sắc thời đại mới châu Á - Thái Bình Dương 2025

Thương hiệu thẩm mỹ uy tín, chất lượng hàng đầu ASEAN

Thương hiệu nổi tiếng vì sự phát triển kinh tế quốc gia 2025

Top 10 Doanh nghiệp xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương 2025

Song song với phát triển doanh nghiệp, CEO Cao Thị Hoàn chú trọng thực hiện các hoạt động trách nhiệm xã hội, góp phần lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng

Các giải thưởng là minh chứng cho năng lực quản trị hệ thống, tầm nhìn dài hạn và triết lý phát triển có trách nhiệm mà nữ CEO theo đuổi.

Câu chuyện của CEO Cao Thị Hoàn không còn dừng lại ở hành trình khởi nghiệp từ con số 0, mà đã chuyển sang một giai đoạn mới: giai đoạn chứng minh năng lực bằng hệ thống, kết quả và giá trị bền vững. Và chính những giải thưởng quốc gia năm 2026 là minh chứng rõ ràng cho điều đó.