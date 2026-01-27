CEO Cao Thị Hoàn - Hành trình đi lên từ nội lực và những giá trị bền vững

Ở nơi ấy, giấc mơ không phải điều xa xỉ, nhưng để chạm đến, con người buộc phải bền bỉ và đủ mạnh mẽ để đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Chính hoàn cảnh ấy đã âm thầm tôi luyện nên nội lực - thứ hành trang theo cô suốt hành trình về sau.

Tự lập sớm và khát vọng không dừng ở ước mơ

Không lớn lên trong sự đủ đầy, Cao Thị Hoàn học cách tự lập từ rất sớm. Với cô, khó khăn không phải là rào cản mà là phép thử để hiểu rõ bản thân đang đứng ở đâu và cần tiến lên như thế nào. Mỗi giới hạn đều trở thành một câu hỏi, buộc cô phải trả lời bằng hành động cụ thể. Khát vọng thay đổi số phận vì thế không dừng ở suy nghĩ, mà trở thành kim chỉ nam cho mọi lựa chọn.

Hành trình của CEO Cao Thị Hoàn được tạo nên từ kỷ luật cá nhân và nội lực bền bỉ

Con đường học tập đưa cô đến ngành Hóa học tại một Học viện Kỹ thuật - môi trường kỷ luật, nghiêm cẩn và đòi hỏi cao. Những năm tháng ấy giúp Cao Thị Hoàn rèn tư duy logic, tinh thần chịu trách nhiệm và khả năng làm việc dưới áp lực. Nhưng hơn hết, cô sớm nhận ra tri thức chỉ thực sự có giá trị khi được kiểm chứng bằng thực tiễn. Suy nghĩ ấy dẫn đến một quyết định quan trọng: rời vùng an toàn để bước vào đời sống doanh nghiệp.

Năng lực, kỷ luật và quyết định rời vùng an toàn

Năm 2019, Cao Thị Hoàn chọn Nam tiến, bắt đầu lại từ con số 0 với vị trí một nhân viên Chăm sóc khách hàng. Không hào quang, không đặc quyền, chỉ có những ngày làm việc kéo dài. Thay vì coi đó là điểm bất lợi, cô xem đây là "lớp học" đầu tiên của thương trường - nơi mỗi ngày đều rèn luyện khả năng giao tiếp, thấu hiểu con người và quản trị cảm xúc. Từ những công việc giản dị nhất, cô học cách làm việc có mục tiêu và không ngừng cải thiện hiệu suất.

CEO Cao Thị Hoàn lựa chọn mô hình lãnh đạo đồng hành, đề cao con người và văn hóa doanh nghiệp

Với Cao Thị Hoàn, "bắt đầu từ thấp" không đồng nghĩa với việc đi chậm. Cô lựa chọn học nhanh, làm việc quyết liệt và liên tục nâng cao yêu cầu với chính mình, hoàn thiện tư duy điều hành và năng lực tổ chức công việc. Chính thái độ ấy đã tạo nên bước tiến hiếm thấy.

Sau bốn năm tích lũy từ thực tiễn, Cao Thị Hoàn trực tiếp sáng lập và điều hành Shinhan Beauty Center. Ở vai trò lãnh đạo, Cao Thị Hoàn không chọn cách điều hành mang tính áp đặt một chiều, mà ưu tiên sự lắng nghe và đồng hành cùng đội ngũ. Cô tin rằng sức mạnh của doanh nghiệp nằm ở con người và văn hóa.

Lãnh đạo, theo cô, không phải là đứng cao hơn, mà là đi cùng, hiểu cùng và chịu trách nhiệm cùng đội ngũ. Triết lý này giúp hệ thống phát triển nhanh nhưng vẫn giữ được sự ổn định mà không đánh đổi chất lượng hay tinh thần làm việc.

Shinhan Beauty Center - Địa chỉ làm đẹp được hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn

Song song với sự phát triển, Shinhan Beauty Center được định hình rõ ràng như một địa chỉ làm đẹp an toàn, tận tâm và có trách nhiệm. Với CEO Cao Thị Hoàn, làm đẹp không chỉ là dịch vụ, mà là cam kết đạo đức nghề nghiệp. Mỗi khách hàng cần được tôn trọng, lắng nghe và bảo vệ quyền lợi một cách minh bạch. Chính sự nhất quán trong tư duy ấy đã tạo dựng uy tín cho thương hiệu, giúp Shinhan Beauty Center trở thành nơi nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Thành công song hành cùng sẻ chia cộng đồng

Đi lên từ gian khó, Cao Thị Hoàn thấu hiểu cảm giác thiếu thốn của những phận người kém may mắn. Bởi vậy, bên cạnh kinh doanh, cô dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động cộng đồng. Hàng chục chuyến thiện nguyện, hàng ngàn phần quà trao đi không nhằm kể thành tích, mà xuất phát từ niềm tin giản dị: thành công chỉ thực sự trọn vẹn khi được sẻ chia. Với cô, doanh thu có thể đo bằng con số, nhưng giá trị con người được đo bằng tác động tích cực để lại cho xã hội.

Sẻ chia cộng đồng là một phần trong triết lý phát triển của nữ CEO

Một thế hệ lãnh đạo mới và thông điệp dành cho người trẻ

Nhìn lại chặng đường đã qua, điều làm nên dấu ấn của CEO Cao Thị Hoàn không nằm ở danh xưng hay quy mô, mà ở sự nhất quán: nhất quán giữa lời nói và hành động, giữa khát vọng cá nhân và trách nhiệm xã hội, giữa thành công hiện tại và giá trị dài hạn. Cô không xây dựng hình ảnh bằng những tuyên ngôn hào nhoáng, mà bằng hiệu quả công việc và cách đối xử với con người.

Nỗ lực trong quản trị và phát triển doanh nghiệp của CEO Cao Thị Hoàn được ghi nhận qua nhiều giải thưởng trong lĩnh vực lãnh đạo và kinh doanh

Trong bức tranh chung của cộng đồng doanh nhân Việt Nam, Cao Thị Hoàn đại diện cho một thế hệ lãnh đạo mới - dám bắt đầu từ con số 0, dám chịu trách nhiệm và kiên trì theo đuổi giá trị bền vững. Hành trình của cô là lời nhắn gửi thuyết phục tới những người trẻ đang đứng trước ngã rẽ: xuất phát điểm không quyết định đích đến; chính nội lực, sự bền bỉ và những giá trị bạn lựa chọn theo đuổi mới làm nên khác biệt.