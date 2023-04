CEO Cao Thị Thùy Dung tại thảm đỏ Top White Best Awards Of The Year 2023

Ảnh: Kan Kieu

Vốn nổi tiếng là người đẹp có gu thời trang sành điệu, nên không quá khó hiểu khi nữ CEO Top White luôn trở thành tâm điểm trong mỗi lần xuất hiện trước truyền thông. Tại sự kiện trao giải Top White Best Awards Of The Year 2023, CEO Cao Thị Thùy Dung lựa chọn chiếc đầm trắng có thiết kế giúp khoe vai trần cùng thềm ngực quyến rũ.



Tại sự kiện, nữ CEO Top White được dàn nam thần và hệ thống phân phối vây kín, cho thấy sức hút đặc biệt của cô. Sau phần trao giải, CEO Cao Thị Thùy Dung thay một chiếc đầm vàng ánh kim để tiện vui chơi hết mình cùng quan khách. Người đẹp được khen ngợi ngày càng nhuận sắc và tươi trẻ hơn.

Được biết đêm hội Top White Best Awards Of The Year 2023 là sự kiện lớn nhất năm của công ty Happy Secret, nhằm vinh danh những nhà phân phối có thành tích xuất sắc nhất, đồng thời cũng là dịp đặc biệt để ban giám đốc và hệ thống phân phối cùng nhìn lại hành trình phát triển rực rỡ của thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Top White trong một năm qua.



Doanh nhân Cao Thị Thùy Dung chính là nhà sáng lập kiêm CEO của mỹ phẩm Top White. Suốt 10 năm xây dựng và phát triển, doanh nhân Cao Thị Thùy Dung đã từng bước đưa Top White trở thành thương hiệu mỹ phẩm được hàng triệu khách hàng yêu thích tin dùng.

Phát biểu tại sự kiện, nữ CEO Top White tự hào chia sẻ: "Suốt 10 năm qua, mỹ phẩm Top White cực kỳ hãnh diện khi ngày càng có nhiều nhà phân phối và đại lý trở nên giàu có. Từ đơn hàng mấy chục triệu ban đầu, các bạn đã từng bước nắm bắt cơ hội mà công ty định hướng, và nhanh chóng đột phá doanh số hàng trăm đến hàng tỉ đồng mỗi tháng. Tôi hy vọng toàn hệ thống phân phối sẽ có thêm nhiều động lực phát triển bản thân, hướng tới mục tiêu tạo ra doanh số bùng nổ hơn nữa trong tương lai".