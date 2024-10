CEO Dh Foods và giấc mơ Gia vị Vạn Thịnh

Với 30 năm sống tại Ba Lan, ông Dũng thấm thía nỗi nhớ thương hương vị quê nhà của bản thân cũng như kiều bào mình, từ những thứ rất đơn giản như hũ cà pháo đến chai nước mắm. Ở nước ngoài, trước đây đó đều là thứ "hiếm có khó tìm". Chính vì vậy, khi về VN ông chọn ngành gia vị để khởi nghiệp với khao khát đưa sản phẩm của Dh Foods trở thành một không gian gia vị trong nhà bếp của mọi gia đình VN và cả bạn bè quốc tế. Do đó, ông Dũng luôn dành cho gia vị một không gian mà ở đó có thể lưu trữ và vừa có tính chất trang trí để căn bếp thêm sinh động, ấm áp. Đó cũng là lý do mà Dh Foods cho ra đời hộp quà đặc sản "Gia vị Vạn Thịnh" và đây cũng là lời chúc may mắn dành cho những người được nhận nó.

"Gia vị Vạn Thịnh" được thiết kế trên chất liệu gỗ và có chân đế vững chắc để các gia đình có thể cất chứa những loại gia vị yêu thích của mình. Dh Foods còn có nhiều loại hộp quà với chính sách chiết khấu hấp dẫn và có thể tùy biến theo nhu cầu của từng khách hàng.