CEO Đình Triển và Core Media xây dựng thương hiệu dịch vụ mạng xã hội uy tín

Đằng sau định hướng đó là vai trò điều hành của CEO Đình Triển - người theo đuổi tư duy làm nghề thực tế và coi uy tín là nền tảng phát triển. Theo ông, mạng xã hội không chỉ là kênh truyền thông, mà còn là tài sản số gắn liền với doanh thu, dữ liệu và hình ảnh thương hiệu, đòi hỏi sự am hiểu chính sách và chiến lược dài hạn trong vận hành.

Dưới sự dẫn dắt của CEO Đình Triển, Core Media tập trung phát triển hệ sinh thái dịch vụ xoay quanh Facebook và TikTok, trong đó nổi bật là dịch vụ xử lý sự cố các tài khoản Facebook và TikTok bị hack, bị khóa, bị vô hiệu hóa hoặc hạn chế quảng cáo. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn triển khai các dịch vụ như chạy quảng cáo Facebook Ads, TikTok Ads, bảo mật tài khoản, xử lý truyền thông tiêu cực, hỗ trợ xác minh tích xanh Facebook - Tích xanh TikTok và xây dựng kênh bán hàng bền vững.

Qua đó, Core Media dần khẳng định vai trò đơn vị dịch vụ Facebook và TikTok uy tín, hỗ trợ khách hàng vận hành kênh ổn định và lâu dài.