Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

CEO Đình Triển và Core Media xây dựng thương hiệu dịch vụ mạng xã hội uy tín

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
12/01/2026 17:08 GMT+7

Trong bối cảnh Facebook và TikTok ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh và xây dựng thương hiệu, nhu cầu về các dịch vụ mạng xã hội chuyên sâu, đặc biệt là xử lý sự cố tài khoản Facebook và TikTok, đang gia tăng rõ rệt. Trước môi trường cạnh tranh khốc liệt, Core Media lựa chọn hướng phát triển tập trung vào hiệu quả thực tế và giá trị bền vững cho khách hàng.

CEO Đình Triển và Core Media xây dựng thương hiệu dịch vụ mạng xã hội uy tín- Ảnh 1.

Đằng sau định hướng đó là vai trò điều hành của CEO Đình Triển - người theo đuổi tư duy làm nghề thực tế và coi uy tín là nền tảng phát triển. Theo ông, mạng xã hội không chỉ là kênh truyền thông, mà còn là tài sản số gắn liền với doanh thu, dữ liệu và hình ảnh thương hiệu, đòi hỏi sự am hiểu chính sách và chiến lược dài hạn trong vận hành.

Dưới sự dẫn dắt của CEO Đình Triển, Core Media tập trung phát triển hệ sinh thái dịch vụ xoay quanh Facebook và TikTok, trong đó nổi bật là dịch vụ xử lý sự cố các tài khoản Facebook và TikTok bị hack, bị khóa, bị vô hiệu hóa hoặc hạn chế quảng cáo. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn triển khai các dịch vụ như chạy quảng cáo Facebook Ads, TikTok Ads, bảo mật tài khoản, xử lý truyền thông tiêu cực, hỗ trợ xác minh tích xanh Facebook - Tích xanh TikTok và xây dựng kênh bán hàng bền vững.

Qua đó, Core Media dần khẳng định vai trò đơn vị dịch vụ Facebook và TikTok uy tín, hỗ trợ khách hàng vận hành kênh ổn định và lâu dài.

Khám phá thêm chủ đề

CEO Đình Triển Core Media xây dựng thương hiệu dịch vụ xử lý sự cố các tài khoản Facebook
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận