CEO Huawei mạnh miệng ca ngợi chip Kirin X90 5nm

Tuyên bố này được ông Nhậm đưa ra không lâu sau khi Huawei ra mắt bộ xử lý Kirin X90 5nm dành cho máy tính xách tay có thể gập lại. Đây là chip do Huawei thiết kế và được sản xuất bởi SMIC. Điều này diễn ra trong bối cảnh công ty Trung Quốc phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là các lệnh cấm từ chính phủ Mỹ.

Kirin X90 5nm đánh dấu bước chuyển mình ấn tượng của Huawei trong lĩnh vực chip ẢNH: HUAWEI

Nói về chip mới của mình, ông Nhậm cho biết họ chỉ chậm hơn một thế hệ so với TSMC và Samsung Foundry - những công ty dự kiến sẽ ra mắt chip 2nm vào năm tới. Điều đó có nghĩa các linh kiện 5nm của Huawei hiện chỉ chậm hơn một thế hệ so với công nghệ 3nm đang được sử dụng trên các smartphone cao cấp như iPhone.

Được biết, do áp lực từ chính phủ Mỹ, Huawei và SMIC không thể tiếp cận máy in thạch bản cực tím (EUV) từ ASML, công ty duy nhất trên thế giới sản xuất loại máy này. Thay vào đó, họ chỉ có thể sử dụng máy in thạch bản cực tím sâu (DUV) cũ hơn, khiến họ khó có thể theo kịp TSMC và Samsung. Máy EUV và DUV có vai trò quan trọng trong việc chuyển các mẫu mạch điện lên tấm wafer silicon, nền tảng của các con chip. Công nghệ EUV cho phép in các mạch nhỏ hơn, từ đó nhét nhiều bóng bán dẫn hơn vào chip, giúp chip mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng hơn.

Cách Huawei tạo ra chip 5nm bất chấp các hạn chế

Để sản xuất chip Kirin X90 5nm, SMIC đã áp dụng kỹ thuật tạo mẫu nhiều lớp tiên tiến gọi là Self-Aligned Quadruple Patterning (SAQP). Đây là kỹ thuật cho phép thu nhỏ các mạch xuống kích thước nhỏ hơn so với khả năng của một lần in DUV, mặc dù nó có thể dẫn đến năng suất thấp hơn và làm tăng chi phí sản xuất.

Huawei tạo đột phá chip AI cho thị trường Trung Quốc

Ông Nhậm cho biết Huawei đã đầu tư 25,07 tỉ USD vào nghiên cứu hằng năm và vẫn nhìn thấy triển vọng trong việc sản xuất chip với các thành phần khác nhau. Ông cũng khẳng định lệnh trừng phạt của Mỹ không phải là vấn đề lớn, nói rằng "không cần phải lo lắng về vấn đề chip". Ông thừa nhận "chip đơn của chúng tôi vẫn tụt hậu so với Mỹ cả một thế hệ", nhưng nhấn mạnh rằng công ty đang sử dụng các phương pháp toán học và điện toán cụm để bù đắp cho những hạn chế này.

Mặc dù Định luật Moore không còn đúng nữa nhưng đó vẫn là biểu tượng cho nỗ lực của ngành công nghiệp chip trong việc phát triển các sản phẩm mạnh mẽ hơn, tiết kiệm năng lượng và nhỏ gọn hơn.