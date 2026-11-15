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    CEO Kevin Nguyễn đảm nhận vai trò cố vấn cuộc thi sắc đẹp tại Mỹ

    Kha Hùng
    Kha Hùng
    Chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt lần thứ 24 vừa diễn ra tại nam California (Mỹ), CEO Kevin Nguyễn đảm nhận vai trò cố vấn cho đấu trường nhan sắc này, góp phần đồng hành cùng Ban tổ chức trong quá trình xây dựng và phát triển cuộc thi.
    CEO Kevin Nguyễn đảm nhận vai trò cố vấn cuộc thi sắc đẹp tại Mỹ- Ảnh 1.

    CEO Kevin Nguyễn cùng tân hoa hậu Cattie Trần

    Vượt qua nhiều thí sinh tài năng, người đẹp Cattie Trần đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt lần thứ 24. Kết quả này đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình chinh phục vương miện của người đẹp, đồng thời thu hút sự quan tâm của cộng đồng người Việt tại Mỹ và quốc tế.

    Đêm chung kết còn có sự hiện diện của nhiều doanh nhân, thương gia nổi tiếng tại Mỹ, cùng nhiều khách mời đến từ các lĩnh vực kinh doanh và giải trí. Là doanh nhân có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp và thẩm mỹ, anh còn được biết đến qua các hoạt động tham gia sự kiện giải trí, phát triển văn hóa và kết nối cộng đồng người Việt tại Mỹ với bạn bè quốc tế.

    CEO Kevin Nguyễn đảm nhận vai trò cố vấn cuộc thi sắc đẹp tại Mỹ- Ảnh 2.

    Không chỉ tham gia công tác cố vấn, với vai trò CEO Beauty Image, Kevin Nguyễn còn đồng hành cùng cuộc thi trên phương diện tài trợ và chăm sóc sắc đẹp. Thông qua các dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ và chăm sóc sắc vóc, Beauty Image hướng đến việc hỗ trợ các hoa hậu, doanh nhân và thương gia chăm chút diện mạo, gìn giữ nét đẹp thanh xuân và sự tự tin trong cuộc sống cũng như công việc.

    CEO Kevin Nguyễn đảm nhận vai trò cố vấn cuộc thi sắc đẹp tại Mỹ- Ảnh 3.

    Sự tham gia của doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, giải trí và kết nối cộng đồng như CEO Kevin Nguyễn đã góp thêm nguồn lực cho các sân chơi nhan sắc của người Việt tại nước ngoài. Anh là gương mặt kết nối cộng đồng người Việt gặp gỡ, giao lưu, lan tỏa văn hóa và góp phần khẳng định hình ảnh phụ nữ Việt Nam năng động, tự tin trong môi trường quốc tế.

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