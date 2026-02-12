Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

CEO Kevin Nguyễn diện áo dài lịch lãm, gửi lời chúc tết Xuân Bính Ngọ

Diễm Quyên
Diễm Quyên
12/02/2026 15:29 GMT+7

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp tết Xuân Bính Ngọ, CEO Kevin Nguyễn - nam doanh nhân đứng sau thương hiệu Beauty Image, đã thực hiện bộ ảnh áo dài đầy ấn tượng, gửi gắm những lời chúc đầu năm ý nghĩa đến khách hàng và đối tác.

Xuất hiện với hình ảnh lịch lãm, chỉn chu, Kevin Nguyễn lựa chọn thiết kế áo dài tông xanh nổi bật, được thêu họa tiết chim công mang đậm nét thuần Việt. Thiết kế do NTK Linh San thực hiện, kết hợp hài hòa giữa tinh thần truyền thống và hơi thở hiện đại, góp phần tôn lên phong thái điềm đạm, bản lĩnh của vị CEO trẻ trong dịp đầu xuân.

CEO Kevin Nguyễn diện áo dài lịch lãm, gửi lời chúc tết Xuân Bính Ngọ- Ảnh 1.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện bộ ảnh, Kevin Nguyễn cho biết anh mong muốn làm mới hình ảnh bản thân trong năm mới, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa Việt thông qua tà áo dài truyền thống. Là người gốc Việt, Kevin Nguyễn luôn nhớ đến cội nguồn "Áo dài không chỉ là trang phục, mà còn là niềm tự hào dân tộc. Tôi muốn gửi đến mọi người một hình ảnh gần gũi, tích cực và tràn đầy năng lượng cho năm mới".

CEO Kevin Nguyễn diện áo dài lịch lãm, gửi lời chúc tết Xuân Bính Ngọ- Ảnh 2.

Bước sang năm 2026, CEO Kevin Nguyễn tiết lộ Beauty Image sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược mở rộng hệ thống trên toàn cầu. Đặc biệt, anh đặt mục tiêu phát triển mô hình nhượng quyền thương hiệu, mở rộng hợp tác với nhiều đối tác tiềm năng. "Chúng tôi mong muốn Beauty Image không chỉ là một thương hiệu làm đẹp, mà còn trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của khách hàng và đối tác trong hành trình phát triển bền vững", Kevin Nguyễn chia sẻ.

CEO Kevin Nguyễn diện áo dài lịch lãm, gửi lời chúc tết Xuân Bính Ngọ- Ảnh 3.

CEO Kevin Nguyễn cùng Hoa hậu Tiffany Nguyễn cùng thực hiện bộ áo dài chúc tết

Xuân Bính Ngọ, CEO Kevin Nguyễn gửi lời chúc đến toàn thể quý khách hàng một năm mới an khang, thịnh vượng, nhiều may mắn và thăng tiến trong sự nghiệp. Anh cũng không quên gửi lời tri ân đến các nghệ sĩ Việt đã và đang đồng hành cùng Beauty Image, chúc các nghệ sĩ tiếp tục đắt show, thành công rực rỡ và cùng thương hiệu thực hiện nhiều dự án ý nghĩa trong năm 2026.

Khám phá thêm chủ đề

CEO Kevin Nguyễn Beauty Image CEO của Beauty Image
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận