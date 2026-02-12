CEO Kevin Nguyễn diện áo dài lịch lãm, gửi lời chúc tết Xuân Bính Ngọ

Xuất hiện với hình ảnh lịch lãm, chỉn chu, Kevin Nguyễn lựa chọn thiết kế áo dài tông xanh nổi bật, được thêu họa tiết chim công mang đậm nét thuần Việt. Thiết kế do NTK Linh San thực hiện, kết hợp hài hòa giữa tinh thần truyền thống và hơi thở hiện đại, góp phần tôn lên phong thái điềm đạm, bản lĩnh của vị CEO trẻ trong dịp đầu xuân.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện bộ ảnh, Kevin Nguyễn cho biết anh mong muốn làm mới hình ảnh bản thân trong năm mới, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa Việt thông qua tà áo dài truyền thống. Là người gốc Việt, Kevin Nguyễn luôn nhớ đến cội nguồn "Áo dài không chỉ là trang phục, mà còn là niềm tự hào dân tộc. Tôi muốn gửi đến mọi người một hình ảnh gần gũi, tích cực và tràn đầy năng lượng cho năm mới".

Bước sang năm 2026, CEO Kevin Nguyễn tiết lộ Beauty Image sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược mở rộng hệ thống trên toàn cầu. Đặc biệt, anh đặt mục tiêu phát triển mô hình nhượng quyền thương hiệu, mở rộng hợp tác với nhiều đối tác tiềm năng. "Chúng tôi mong muốn Beauty Image không chỉ là một thương hiệu làm đẹp, mà còn trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của khách hàng và đối tác trong hành trình phát triển bền vững", Kevin Nguyễn chia sẻ.

CEO Kevin Nguyễn cùng Hoa hậu Tiffany Nguyễn cùng thực hiện bộ áo dài chúc tết

Xuân Bính Ngọ, CEO Kevin Nguyễn gửi lời chúc đến toàn thể quý khách hàng một năm mới an khang, thịnh vượng, nhiều may mắn và thăng tiến trong sự nghiệp. Anh cũng không quên gửi lời tri ân đến các nghệ sĩ Việt đã và đang đồng hành cùng Beauty Image, chúc các nghệ sĩ tiếp tục đắt show, thành công rực rỡ và cùng thương hiệu thực hiện nhiều dự án ý nghĩa trong năm 2026.