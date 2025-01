CEO Kevin Nguyễn tiết lộ kế hoạch năm 2025 và chúc Tết khách hàng

Kevin Nguyễn là nhà sáng lập Trung tâm làm đẹp Beauty Image có trụ sở tại Mỹ và Việt Nam. Mặc dù đang sống và làm việc tại Mỹ, nhưng nam doanh nhân nhân rất yêu mến giá trị truyền thống và văn hóa thuần Việt. Cứ những ngày cận Tết và chuẩn bị đón năm mới, anh lại diện trang phục áo dài thực hiện những bộ ảnh đẹp để gửi tặng đến bạn bè và chúc Tết đối tác đầu năm.

Năm 2025 này, Beauty Image sẽ bước sang kỷ niệm 12 năm thành lập, Kevin Nguyễn cho biết anh sẽ tổ chức lễ kỷ niệm tại Mỹ và cả Việt Nam, trong kế hoạch kinh doanh Kevin Nguyễn sẽ đẩy mạnh hợp tác với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực làm đẹp tại Hàn Quốc, Nhật và Mỹ để mang đến cho khách hàng những dịch vụ làm đẹp tiên tiến trên thế giới. Nam doanh nhân tiết lộ thêm, anh sẽ kết hợp trong việc nhượng quyền thương hiệu để mang đến cho khách hàng khắp nơi tiếp cận những dịch vụ làm đẹp hoàn hảo. Nhân dịp năm Ất Tỵ, đón năm Rắn, CEO Kevin Nguyễn gửi lời chúc đến quý khách hàng luôn hạnh phúc, sức khỏe và vạn sự như ý. Kính chúc quý đối tác, đặc biệt là văn nghệ sĩ của Beauty Image thật đầy năng lượng, mãi xinh đẹp và sở hữu nhan sắc quyến rũ rạng ngời nhất.

Trong những ngày đầu năm, anh cùng Kimberly Nguyễn (Maneger Beauty Image New York) đi chùa cầu an và cầu chúc cho mọi người an yên, luôn thành đạt. Đặc biệt năm 2025 này, Beauty Image sẽ là thương hiệu tiên phong trong việc mang đến giá trị sắc đẹp của sự hoàn mỹ mà khách hàng là người sẽ được thụ hưởng công nghệ làm đẹp hàng đầu trên thế giới lần đầu tiên có mặt tại Beauty Image.