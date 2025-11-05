Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

CEO Lâm Ngân nổi bật trên ghế nóng Miss Cosmo TPHCM 2026

Nguồn: Thông tin dịch vụ
Nguồn: Thông tin dịch vụ
05/11/2025 15:20 GMT+7

CEO Nguyễn Lê Lâm Ngân - xuất hiện tại lễ công bố khởi động cuộc thi tại Miss Cosmo TP.HCM 2026 với tư cách là thành viên Ban giám khảo kiêm Nhà tài trợ cuộc thi.

Ngay từ thảm đỏ, với màn xuất hiện của CEO Nguyễn Lê Lâm Ngân - gây ấn tượng bởi nhan sắc mong manh yêu kiều, sắc sảo và sang trọng làm không khí sự kiện trở nên sôi động hơn. Không chỉ nhan sắc mà vóc dáng của cô cũng trở thành chủ đề nóng tại lễ công bố khởi động cuộc thi Miss Cosmo TP.HCM 2026 diễn ra vào ngày 2.11.2025 vừa qua. 

- Ảnh 1.

CEO Lâm Ngân tại thảm đỏ Miss Cosmo TP.HCM 2026

Sở hữu những đường nét sắc sảo, với phong cách thời trang và gu thời trang tinh tế của mình, tại sự kiện CEO của Pasteur Dentistry mang trên mình thiết kế đầm ôm sát tôn trọn lợi thế vóc dáng, kết hợp với phần đuôi cá xòe tạo sự uyển chuyển khi di chuyển. Điểm nhấn là cách chọn trang sức khéo léo đồng điệu với đôi giày và tà váy tạo nên một tổng thể hài hòa, ấn tượng đúng với "sắc màu" sang trọng mà CEO Lâm Ngân hướng tới. 

- Ảnh 2.

CEO Lâm Ngân của Pasteur - chuỗi nha khoa thẩm mỹ có tiếng tại TP.Hồ Chí Minh

Tóc búi cao, trang điểm tông nâu điểm nhấn vào đôi mắt, CEO Lâm Ngân nổi bật khoe sắc vóc hoàn hảo trên "ghế nóng". Sắc son màu nude càng tôn được làn da trắng không tì vết, nhan sắc lộng lẫy quý phái, cùng vóc dáng thon gọn, mảnh mai này không ai có thể ngờ được CEO Nguyễn Lê Lâm Ngân đã ngoài 30 tuổi. 

- Ảnh 3.

CEO Nguyễn Lê Lâm Ngân (thứ 2 từ trái sang) và Hội đồng Giám khảo

Miss Cosmo TP.Hồ Chí Minh 2026 được BTC công bố kế hoạch tổ chức cuộc thi với các cột mốc quan trọng: mở cổng nhận hồ sơ từ ngày 2.11.2025 đến tháng 1.2026, vòng sơ khảo tổ chức tại TP.HCM vào ngày 11.1.2026, chuỗi hoạt động đồng hành từ ngày 9 - 15.3.2026, và đêm chung kết đăng quang dự kiến vào ngày 14.3.2026. Từ vòng tuyển chọn trực tuyến và trực tiếp, Top 50 thí sinh tiềm năng sẽ được lựa chọn bước vào vòng sơ khảo, tiếp tục tranh tài để chọn ra Top 30 - Top 20 - Top 10 - Top 5, và cuối cùng là người đăng quang danh hiệu.

Là một trong những Ban giám khảo kiêm nhà tài trợ cho cuộc thi Miss Cosmo TP.HCM 2026, CEO Lâm Ngân cho biết: "Với mong muốn mang nụ cười tự tin đến cho mọi người, Pasteur Dentistry - đơn vị tài trợ nha khoa sẽ giúp các thí sinh có nụ cười tự tin và tỏa sáng nhất trong tất cả các phần thi". Quy mô sang trọng, trang thiết bị hiện đại, dịch vụ chất lượng cùng đội ngũ y bác sĩ có tay nghề lâu năm và chuyên môn cao trong lĩnh vực nha khoa, Nha Khoa Pasteur đang dần trở thành địa chỉ được nhiều khách hàng lựa chọn.

Nha Khoa Pasteur

Địa chỉ: 30 Nguyễn Cư Trinh, P. Bến Thành, TP.HCM

Hotline: 0908 70 55 66


CEO MISS Nguyễn Lê Lâm Ngân Nha khoa Nha Khoa Pasteur
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
