CEO Lâm Ngân nổi bật trên ghế nóng Miss Cosmo TPHCM 2026

Ngay từ thảm đỏ, với màn xuất hiện của CEO Nguyễn Lê Lâm Ngân - gây ấn tượng bởi nhan sắc mong manh yêu kiều, sắc sảo và sang trọng làm không khí sự kiện trở nên sôi động hơn. Không chỉ nhan sắc mà vóc dáng của cô cũng trở thành chủ đề nóng tại lễ công bố khởi động cuộc thi Miss Cosmo TP.HCM 2026 diễn ra vào ngày 2.11.2025 vừa qua.

CEO Lâm Ngân tại thảm đỏ Miss Cosmo TP.HCM 2026

Sở hữu những đường nét sắc sảo, với phong cách thời trang và gu thời trang tinh tế của mình, tại sự kiện CEO của Pasteur Dentistry mang trên mình thiết kế đầm ôm sát tôn trọn lợi thế vóc dáng, kết hợp với phần đuôi cá xòe tạo sự uyển chuyển khi di chuyển. Điểm nhấn là cách chọn trang sức khéo léo đồng điệu với đôi giày và tà váy tạo nên một tổng thể hài hòa, ấn tượng đúng với "sắc màu" sang trọng mà CEO Lâm Ngân hướng tới.

CEO Lâm Ngân của Pasteur - chuỗi nha khoa thẩm mỹ có tiếng tại TP.Hồ Chí Minh

Tóc búi cao, trang điểm tông nâu điểm nhấn vào đôi mắt, CEO Lâm Ngân nổi bật khoe sắc vóc hoàn hảo trên "ghế nóng". Sắc son màu nude càng tôn được làn da trắng không tì vết, nhan sắc lộng lẫy quý phái, cùng vóc dáng thon gọn, mảnh mai này không ai có thể ngờ được CEO Nguyễn Lê Lâm Ngân đã ngoài 30 tuổi.

CEO Nguyễn Lê Lâm Ngân (thứ 2 từ trái sang) và Hội đồng Giám khảo

Miss Cosmo TP.Hồ Chí Minh 2026 được BTC công bố kế hoạch tổ chức cuộc thi với các cột mốc quan trọng: mở cổng nhận hồ sơ từ ngày 2.11.2025 đến tháng 1.2026, vòng sơ khảo tổ chức tại TP.HCM vào ngày 11.1.2026, chuỗi hoạt động đồng hành từ ngày 9 - 15.3.2026, và đêm chung kết đăng quang dự kiến vào ngày 14.3.2026. Từ vòng tuyển chọn trực tuyến và trực tiếp, Top 50 thí sinh tiềm năng sẽ được lựa chọn bước vào vòng sơ khảo, tiếp tục tranh tài để chọn ra Top 30 - Top 20 - Top 10 - Top 5, và cuối cùng là người đăng quang danh hiệu.

Là một trong những Ban giám khảo kiêm nhà tài trợ cho cuộc thi Miss Cosmo TP.HCM 2026, CEO Lâm Ngân cho biết: "Với mong muốn mang nụ cười tự tin đến cho mọi người, Pasteur Dentistry - đơn vị tài trợ nha khoa sẽ giúp các thí sinh có nụ cười tự tin và tỏa sáng nhất trong tất cả các phần thi". Quy mô sang trọng, trang thiết bị hiện đại, dịch vụ chất lượng cùng đội ngũ y bác sĩ có tay nghề lâu năm và chuyên môn cao trong lĩnh vực nha khoa, Nha Khoa Pasteur đang dần trở thành địa chỉ được nhiều khách hàng lựa chọn.

Nha Khoa Pasteur Địa chỉ: 30 Nguyễn Cư Trinh, P. Bến Thành, TP.HCM Hotline: 0908 70 55 66



