CEO Lê Hoàng Diệp Thảo: 30 năm hành trình định danh cà phê Việt

30 năm - một khoảng thời gian đủ dài để một cây cà phê già cỗi và cần tái canh. Nhưng với bà Lê Hoàng Diệp Thảo - Nhà sáng lập kiêm CEO King Coffee, 30 năm qua là một hành trình "lửa thử vàng", nơi bà đi từ một người khởi nghiệp trẻ tuổi đến vị thế của một "nữ tướng" trên thương trường quốc tế.

CEO King Coffee Lê Hoàng Diệp Thảo tại Lễ hội Cà phê Di sản Toàn cầu 2025

Từ những bao cà phê thô đến giấc mơ toàn cầu

Khởi nghiệp sớm từ những năm 90, khi ngành cà phê Việt Nam còn sơ khai và chủ yếu xuất khẩu qua trung gian, "ba cùng" với cùng người nông dân trên những rẫy cà phê hai sương một nắng, bà Diệp Thảo luôn trăn trở: Tại sao nông dân mình làm lụng vất vả, sở hữu vùng nguyên liệu tốt nhất nhì thế giới mà vẫn nghèo?

Nỗi đeo đẳng trước nghịch lý ấy đã thôi thúc người phụ nữ trẻ dấn thân vào con đường kinh doanh đầy chông gai. Từ những ngày đầu lặn lội thu mua từng bao cà phê, đến việc cùng gia đình gây dựng nên "đế chế" cà phê số hàng đầu Việt Nam, và sau này là hành trình tái khởi nghiệp với King Coffee, sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời bà chính là tình yêu mãnh liệt với nông sản Việt.

"Tôi bắt đầu với cà phê không chỉ bằng tư duy kinh doanh, mà còn bằng cảm xúc trước sự lao động bền bỉ của người nông dân. 30 năm qua, tôi chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Bởi phía sau tôi không chỉ là một doanh nghiệp, mà là sinh kế của hàng ngàn gia đình trồng cà phê" - CEO Lê Hoàng Diệp Thảo bồi hồi nhớ lại.

"Bông hồng thép" tái định vị thương hiệu

Năm 2016, sự ra đời của King Coffee được ví như sự "tái sinh" từ tro tàn. Thay vì chọn cách an toàn, bà Diệp Thảo chọn một lối đi chông gai nhưng đầy kiêu hãnh: Ra mắt thương hiệu tại Mỹ trước khi quay về Việt Nam.

CEO King Coffee Lê Hoàng Diệp Thảo trong không gian truyền cảm hứng về tự hào lịch sử, tình yêu đất nước

Đó là quyết định táo bạo, thể hiện tầm nhìn và sự kiên định của một người phụ nữ đã dạn dày nắng gió thương trường. Bà hiểu rằng, để cà phê Việt được thế giới tôn trọng, một trong những điều tiên quyết là phải chiến thắng ở những thị trường khó tính nhất. Hành trình từ Mỹ, lan tỏa ra 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, rồi quay về chiếm lĩnh thị trường nội địa là một thử thách đầy bản lĩnh. Với bà, sự kiên định trong 30 năm qua không phải là "cố chấp", mà là niềm tin sắt đá: "Cà phê Việt Nam xứng đáng có một vị trí trang trọng trên bản đồ thế giới, không phải là một phần bé nhỏ của chuỗi giá trị hiện thời".

Điểm tựa cho những p hụ nữ khởi nghiệp

Dự án "Women Can Do" do bà khởi xướng đã tiếp sức cho hàng ngàn phụ nữ với tôn chỉ giúp họ làm chủ cuộc sống. Với bà, sự thịnh vượng của ngành cà phê không chỉ đong đếm bằng doanh thu xuất khẩu, mà phải tính bằng sự thay đổi trong đời sống của người nông dân và vị thế của người phụ nữ trong xã hội.

Gian hàng của King Coffee tại Lễ hội Cà phê Di sản Toàn cầu 2025

Bà Thảo tin rằng, phụ nữ chính là nhân tố nhưng quan trọng nhất để thúc đẩy sự phát triển bền vững trong nhiều ngành hàng, đặc biệt là cà phê, luôn đòi hỏi nỗ lực tỉ mỉ, tinh tế, bền bỉ trong khâu thu hái, chế biến và nhạy bén trong việc giữ gìn hương vị truyền thống.

"Tôi luôn tâm niệm, thành công lớn nhất của King Coffee không phải là bán được bao nhiêu ly cà phê, mà là bao nhiêu người nông dân đã thoát nghèo, bao nhiêu người phụ nữ đã tự tin làm chủ vận mệnh nhờ cây cà phê. Đó mới là di sản thực sự mà tôi muốn để lại sau hành trình 30 năm này".



Ở cột mốc 30 năm nhìn lại quá khứ, tin tưởng về tương lai, trên các diễn đàn, khi tham gia các sự kiện truyền cảm hứng, người được giới mộ điệu "giọt đắng" tôn xưng"nữ tướng" luôn nhiệt huyết như những ngày đầu khởi nghiệp. Với tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành "Trung tâm cà phê toàn cầu", bà Lê Hoàng Diệp Thảo đang tiếp tục dẫn dắt King Coffee hướng đến những dự tính và mục đích lớn lao, mang theo niềm tự hào của cà phê Việt Nam. Với bà, cà phê không chỉ là bài học kinh doanh, mà là nguồn cảm hứng bất tận cho thế hệ trẻ, góp phần mang ưu việt của thế giới về Việt Nam và đưa tinh hoa Việt Nam ra thế giới.