CEO lên sóng livestream: Khi niềm tin trở thành ‘đòn bẩy’ doanh thu

Một trong những trường hợp đáng chú ý là doanh nhân Lê Mai - CEO thương hiệu trang sức cao cấp LuxJy Jewelry. Chị trực tiếp livestream để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc về các sản phẩm kim cương thiên nhiên.

Livestream trở thành cầu nối giúp thương hiệu tương tác trực tiếp với khách hàng, truyền tải thông tin minh bạch và tạo cảm giác an tâm khi mua sắm trực tuyến.

Theo ghi nhận từ LuxJy Jewelry, nhiều phiên livestream đã có những đơn hàng trị giá hàng trăm triệu đồng. Điều này cho thấy người tiêu dùng ngày càng cởi mở với hình thức mua sắm online, miễn là họ cảm nhận được sự uy tín và chuyên môn từ người đại diện thương hiệu.

Thuộc thế hệ doanh nhân 8x, CEO Lê Mai là một trong những đại diện cho lớp lãnh đạo sẵn sàng thích nghi với môi trường số. Ra đời từ năm 2015, LuxJy Jewelry theo đuổi định hướng phát triển bền vững với kim cương thiên nhiên, thiết kế tinh tế và dịch vụ cá nhân hóa. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào KOLs, thương hiệu lựa chọn xây dựng hình ảnh nhà sáng lập như một "bảo chứng sống" cho chất lượng và giá trị sản phẩm trong kỷ nguyên số.