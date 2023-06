CEO MoMo được vinh danh nhờ thúc đẩy ngành fintech Việt

Ông Nguyễn Mạnh Tường được vinh danh nhờ khả năng lãnh đạo xuất sắc để tạo ra những thay đổi lớn giúp đặt ngành fintech Việt lên bản đồ thế giới, sánh vai với các fintech hàng đầu châu Á và Thế Giớ i, thúc đẩy môi trường và văn hóa đổi mới sáng tạo tại MoMo.

Ông Nguyễn Mạnh Tường, Phó chủ tịch HĐQT - CEO MoMo NVCC

Được trao 3 năm một lần, giải thưởng "Thành tựu Lãnh đạo Đổi mới Sán g tạo" là một trong những giải thưởng cá nhân quan trọng nhất của The Asian Banker - tổ chức nghiên cứu và tư vấn các dịch vụ tài chính hàng đầu châu Á. Năm nay, lễ trao giải diễn ra trong khuôn khổ sự kiện "Future of Finance Summit" (Hội thảo Tương lai của ngành Tài chính) của The Asian Banker.

Ông Nguyễn Mạnh Tường chia sẻ: "Giải thưởng không chỉ là vinh dự cho riêng bản thân tôi mà còn là sự khích lệ to lớn dành cho anh chị em ở MoMo để tiếp tục hành trình đổi mới sáng tạo vì đây là một trong năm giá trị cốt lõi của MoMo. Tôi luôn hiểu sự đổi mới sáng tạo không chỉ đơn thuần là việc phát minh ra dịch vụ mới hay công nghệ mới mà đó là việc tận dụng tiềm năng tập thể để giải quyết những thách thức cấp bách, tạo ra sự thay đổi ý nghĩa và để lại một di sản lâu dài. Tôi mong những ý tưởng đổi mới sáng tạo của MoMo phần nào truyền cảm hứng cho các công ty khác trong cộng đồng fintech và tài chính ngân hàng để cùng nhau suy nghĩ lớn hơn, mơ xa hơn và đón nhận tiềm năng vô tận của công nghệ để phục vụ được người dân Việt Nam tốt hơn".

Ông Nguyễn Mạnh Tường tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông có bằng hai thạc sĩ tại Mỹ ngành Khoa học máy tính tại Đại học Buffalo (New York) và ngành Quản trị kinh doanh tại Booth School of Business thuộc Đại học Chicago (Chicago). Ông Tường đồng sáng lập MoMo vào năm 2010 với tầm nhìn là thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam thông qua việc cung cấp các giải pháp thanh toán dễ tiếp cận và chi phí thấp cho người Việt.