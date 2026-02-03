CEO Nguyễn Thị Thu Hằng được vinh danh Top 10 doanh nhân tiêu biểu ASEAN 2026

Danh hiệu nhằm ghi nhận những doanh nhân, doanh nghiệp có tư duy phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội, đồng thời lan tỏa các giá trị tri thức, nhân văn trong cộng đồng. Việc CEO Nguyễn Thị Thu Hằng được xướng tên tại hạng mục này đã thu hút sự quan tâm của giới doanh nhân và cộng đồng người Việt trong và ngoài nước.

Hiện Nguyễn Thị Thu Hằng là CEO của H&H Hang Nguyen LLC, doanh nghiệp Việt kiều hoạt động tại Hoa Kỳ. Dưới sự điều hành của bà, H&H Hang Nguyen LLC kiên định theo đuổi mô hình nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ, hướng tới phát triển bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và tạo ra nhiều việc làm ổn định.

Không chỉ tập trung vào hiệu quả kinh doanh, các hoạt động của H&H Hang Nguyen LLC còn hướng tới giá trị cộng đồng, đặc biệt là việc đồng hành, hỗ trợ người Việt Nam có cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế, từng bước ổn định cuộc sống và hội nhập bền vững.

Theo CEO Nguyễn Thị Thu Hằng, giải thưởng không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn là sự động viên đối với cộng đồng doanh nhân Việt Nam đang làm việc, đầu tư và phát triển tại nước ngoài, đặc biệt là tại thị trường Mỹ. "Dù ở xa quê hương, chúng tôi luôn mong muốn đóng góp những giá trị thiết thực cho cộng đồng người Việt và lan tỏa hình ảnh doanh nhân Việt Nam bản lĩnh, có trách nhiệm và tư duy phát triển bền vững trong khu vực ASEAN", chị chia sẻ.