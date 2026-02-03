Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

CEO Nguyễn Thị Thu Hằng được vinh danh Top 10 doanh nhân tiêu biểu ASEAN 2026

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
03/02/2026 11:01 GMT+7

Sáng 30.1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Hà Nội, chương trình 'Tết ba miền - Chào xuân 2026' đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo đại biểu, doanh nhân, trí thức trong và ngoài nước. Trong khuôn khổ chương trình, CEO Nguyễn Thị Thu Hằng đã được vinh danh ở hạng mục 'Top 10 doanh nhân, doanh nghiệp nhà tri thức tiêu biểu ASEAN 2026'.

Danh hiệu nhằm ghi nhận những doanh nhân, doanh nghiệp có tư duy phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội, đồng thời lan tỏa các giá trị tri thức, nhân văn trong cộng đồng. Việc CEO Nguyễn Thị Thu Hằng được xướng tên tại hạng mục này đã thu hút sự quan tâm của giới doanh nhân và cộng đồng người Việt trong và ngoài nước.

CEO Nguyễn Thị Thu Hằng được vinh danh Top 10 doanh nhân tiêu biểu ASEAN 2026 - Ảnh 1.

Hiện Nguyễn Thị Thu Hằng là CEO của H&H Hang Nguyen LLC, doanh nghiệp Việt kiều hoạt động tại Hoa Kỳ. Dưới sự điều hành của bà, H&H Hang Nguyen LLC kiên định theo đuổi mô hình nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ, hướng tới phát triển bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và tạo ra nhiều việc làm ổn định.

CEO Nguyễn Thị Thu Hằng được vinh danh Top 10 doanh nhân tiêu biểu ASEAN 2026 - Ảnh 2.

Không chỉ tập trung vào hiệu quả kinh doanh, các hoạt động của H&H Hang Nguyen LLC còn hướng tới giá trị cộng đồng, đặc biệt là việc đồng hành, hỗ trợ người Việt Nam có cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế, từng bước ổn định cuộc sống và hội nhập bền vững.

CEO Nguyễn Thị Thu Hằng được vinh danh Top 10 doanh nhân tiêu biểu ASEAN 2026 - Ảnh 3.

Theo CEO Nguyễn Thị Thu Hằng, giải thưởng không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn là sự động viên đối với cộng đồng doanh nhân Việt Nam đang làm việc, đầu tư và phát triển tại nước ngoài, đặc biệt là tại thị trường Mỹ. "Dù ở xa quê hương, chúng tôi luôn mong muốn đóng góp những giá trị thiết thực cho cộng đồng người Việt và lan tỏa hình ảnh doanh nhân Việt Nam bản lĩnh, có trách nhiệm và tư duy phát triển bền vững trong khu vực ASEAN", chị chia sẻ.

Khám phá thêm chủ đề

CEO Nguyễn Thị Thu Hằng Top 10 doanh nhân tiêu biểu ASEAN 2026 H&H Hang Nguyen LLC doanh nghiệp Việt kiều
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận