CEO Ninety Eight trao giải Smart Choice Awards tại Gala Better Choice Awards

CEO Ninety Eight trao giải cho hạng mục Smart Choice Awards

Tại Gala Better Choice Awards 2024 diễn ra tối ngày 2.10, ông Nguyễn Thế Vinh, CEO Ninety Eight, một doanh nghiệp blockchain hàng đầu tại Việt Nam đảm nhận vai trò trao giải thưởng Smart Choice Awards cho sản phẩm Robot Hút bụi Ecovacs Deebot N30 Pro Omni. Đây là lần đầu tiên CEO Ninety Eight xuất hiện tại một sự kiện danh giá trong lĩnh vực công nghệ.

Ông Nguyễn Thế Vinh (trái), CEO Ninety Eight đại diện trao giải thưởng cho hạng mục Smart Choice Awards

Smart Choice Awards là một hạng mục nổi bật tại Better Choice Awards 2024, được thiết kế để tôn vinh các thiết bị công nghệ tiên tiến có khả năng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dùng thông qua các tính năng tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) và kết nối Internet of Things (IoT).

Đây là sân chơi cho các sản phẩm thông minh mang tính đột phá, giúp tối ưu hóa trải nghiệm sống bằng cách ứng dụng các công nghệ hiện đại vào việc cải thiện sự tiện lợi, an toàn và hiệu quả trong các hoạt động hàng ngày.

Các tiêu chí lựa chọn của Smart Choice Awards tập trung vào khả năng tương tác thông minh, tích hợp công nghệ tiên tiến và tiềm năng đem lại lợi ích lâu dài cho người sử dụng. Nhờ vậy, hạng mục này thu hút được sự quan tâm lớn từ cả giới chuyên môn lẫn người tiêu dùng, trở thành điểm nhấn nổi bật của sự kiện năm nay.

Cơ hội tiếp cận với các sản phẩm và giải pháp công nghệ tiên tiến

Sự kiện Better Choice Awards, vốn được biết đến với mục tiêu tôn vinh các sản phẩm và thương hiệu có tính đột phá, mang lại giá trị thực tế cho người tiêu dùng. Đây là cơ hội giúp CEO Ninety Eight tiếp cận với các sản phẩm và giải pháp công nghệ tiên tiến.

Việc tương tác với nhiều doanh nghiệp luôn đổi mới, sáng tạo cùng những cuộc thảo luận chuyên sâu với các chuyên gia hàng đầu lĩnh vực trong hội đồng thẩm định như ông Hoàng Nam Tiến (Phó Chủ tịch Hội đồng Trường đại học FPT), ông Phạm Kim Cương, (Giám đốc Chiến lược sản phẩm tại VinAI) cùng các KOL công nghệ như Vinh Vật Vờ, Hải Triều, Duy Thẩm... giúp CEO Ninety Eight cập nhật những xu hướng mới nhất và áp dụng vào việc phát triển, cải tiến các sản phẩm của doanh nghiệp này.

CEO Ninety Eight vinh dự là một trong 26 thành viên của hội đồng thẩm định Better Choice Awards

Hơn nữa, vai trò thành viên trong hội đồng thẩm định tạo điều kiện để ông Nguyễn Thế Vinh thiết lập các mối quan hệ đối tác tiềm năng, từ đó mở rộng tầm ảnh hưởng của hệ sinh thái Ninety Eight trong cộng đồng công nghệ.

Sự xuất hiện tại Better Choice Awards 2024 giúp Ninety Eight thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các sản phẩm, khẳng định vị thế hàng đầu trong việc định hình tương lai của tài chính số và mang blockchain vào thực tiễn.