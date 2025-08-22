CEO Phạm Như Ánh chia sẻ 'bản đồ' giúp người trẻ bứt phá sự nghiệp thời AI

Theo dữ liệu từ Simplify, thị trường việc làm ngày càng trở nên khốc liệt. Tháng 5.2025, người tìm việc nộp trung bình 45 hồ sơ/tháng, riêng thạc sĩ từ 32-60 hồ sơ/tháng, cao gấp đôi năm trước. Ngay cả ngành khoa học máy tính đang thiếu nhân sự, ứng viên cũng phải nộp 22-51 hồ sơ. Theo CEO Meta Mark Zuckerberg, do ngày nay AI gần như thay thế được kỹ sư tầm trung, khiến cạnh tranh gay gắt hơn.

Tại Việt Nam, năm 2024, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên từ 15-24 tuổi ở mức 7,83%, cao hơn mặt bằng chung.

Xuất hiện tại video Podcast "MB Innowave", CEO Phạm Như Ánh của Ngân hàng MB đã chia sẻ "chìa khóa" giúp người trẻ khác biệt dựa trên hành trình công việc của chính mình.

Thành công cần may mắn nhưng may mắn không đến từ sự ngẫu nhiên

Trong cuộc trò chuyện tại Vodcast, CEO Phạm Như Ánh đã tiết lộ, để thành công, đặc biệt là bứt phá cần có sự may mắn. Tuy nhiên, khái niệm "may mắn" ở đây là phần thưởng đến muộn của kỷ luật, của sự dấn thân bền bỉ và tinh thần không né tránh thử thách. Giống như việc mỗi ngày chỉ cần cố gắng 1,01 lần (~1%) so với hôm trước, thì sau 1 năm bạn đã tiến xa gấp gần 38 lần. Thông qua việc nỗ lực làm tốt những việc nhỏ mỗi ngày, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó, người trẻ sẽ nhanh chóng gặt quả ngọt. "Ở MB, tôi may mắn được các lãnh đạo giao nhiều việc khó, toàn những việc rất khó nên việc trưởng thành được nhanh hơn. Sau khi giải quyết được việc khó thì tổ chức ghi nhận, lại giao việc khó hơn!" - ông Ánh chia sẻ khi nhìn lại. Ông kể, những năm đầu sự nghiệp, ông dành tới 90% năng lượng cho công việc. Quãng thời gian ấy là của kỷ luật nghiêm ngặt, của những buổi tối muộn, những lần tự đặt mình vào "vùng thử lửa" để học nhanh và trưởng thành nhanh. Dám bước ra khỏi vùng an toàn, sáng tạo nhờ kỷ luật Bên cạnh sự may mắn thì tinh thần cầu tiến, đổi mới sáng tạo cũng rất quan trọng. Kim chỉ nam cho cá nhân muốn bứt phá, đó là: Lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy công nghệ làm công cụ, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy chuyển đổi số làm phương thức, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Bí quyết này không chỉ giúp ông Ánh nhanh chóng đạt được bước tiến lớn khi còn trẻ, mà còn tạo thành văn hóa đổi mới, dám bước ra khỏi vùng an toàn của toàn bộ hệ thống MB cho đến hiện tại. Ông cho rằng ngay cả lãnh đạo cũng cần thử thách để làm điều khác biệt. Nhờ vậy, cộng đồng mạng đã có một đêm dậy sóng với tiết mục hát, nhảy trước 10.000 khán giả của CEO MB vào cuối năm 2024. Quyết định này không chỉ là một màn trình diễn mà là thông điệp lãnh đạo bằng hành động: dám đi trước, dám thử nghiệm và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Nhờ tinh thần dám thử nghiệm, ông cùng đội ngũ đã dẫn dắt MB trở thành một trong năm ngân hàng lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản hợp nhất 1,29 triệu tỉ đồng (6.2025). Đến hết quý 2/2025, ngân hàng có 32,5 triệu khách hàng, 98,6% giao dịch qua kênh số, và được xếp hạng Top 2 thương hiệu ngân hàng hàng đầu Việt Nam năm 2025 theo báo cáo từ Campaign Asia.

Thích nghi để tồn tại và phát triển