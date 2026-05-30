CEO Pharmacity: Hệ thống có lãi sau tái cấu trúc danh mục và tối ưu điểm bán

Ngày 28.5, tại TP.HCM, hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, tập đoàn công nghệ đã tham gia Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam (VIPC Summit) 2026 với chủ đề "Từ chính sách đến dòng vốn: Huy động nguồn vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược của Việt Nam".

Pharmacity tái cấu trúc toàn diện

Dưới góc độ của một nhà quản lý doanh nghiệp, ông Deepanshu Madan cho rằng những bản kế hoạch chiến lược dù đẹp đến đâu cũng chỉ vạch ra định hướng trên giấy; giá trị thực sự của doanh nghiệp phải được chứng minh bằng năng lực thực chiến, đặc biệt trong những lĩnh vực mũi nhọn như y tế và bán lẻ dược phẩm. Tại một thị trường năng động như Việt Nam, các doanh nghiệp rất dễ rơi vào "bẫy" chạy đua hình thức với quy mô ngắn hạn nếu thiếu đi một hệ thống quản trị bền vững. Thay vào đó, bộ máy điều hành cần được thiết lập kỷ luật nghiêm ngặt để xây dựng nền tảng vững chắc và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

Câu chuyện tái cấu trúc tại Pharmacity là minh chứng rõ nét nhất cho triết lý này. Khi ông Deepanshu Madan và ban lãnh đạo tiếp quản, hệ thống nhà thuốc đang sở hữu lợi thế khổng lồ với 19 triệu khách hàng thân thiết, nhưng lại thiếu một nền tảng vận hành tối ưu.

Ông Deepanshu Madan - Tổng giám đốc Hệ thống nhà thuốc Pharmacity tại diễn đàn VIPC Summit 2026

Thay vì vội vã cắt giảm chi phí một cách cơ học, ban lãnh đạo đã quyết định tái cấu trúc toàn diện. Cụ thể, Pharmacity đã thiết kế lại danh mục sản phẩm, chuyển dịch mạnh mẽ sang các nhóm hàng chăm sóc sức khỏe, vitamin và mỹ phẩm cao cấp. Bước đi này giúp biên lợi nhuận gộp của chuỗi đạt mức 28,5%. Cùng với đó, chiến lược mở cửa hàng mới cũng được kiểm soát chặt chẽ dựa trên dữ liệu. Nhờ vậy, các điểm bán ra mắt trong giai đoạn 2024 - 2025 gần như đạt điểm hòa vốn.

Pharmacity mạnh tay ứng dụng công nghệ vào mô hình vận hành như: ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ đọc toa thuốc, áp dụng hệ thống quản lý hàng tồn kho thông minh và tự động hóa quy trình làm việc.

Về mặt nhân sự, văn hóa doanh nghiệp cũng được "thay máu" từ "tăng trưởng bằng mọi giá" sang ưu tiên hiệu quả, gắn liền lương thưởng với lợi nhuận ròng thực tế. Kết quả là những con số đầy ấn tượng: Pharmacity đã ghi nhận có lãi EBITDA trên toàn hệ thống từ quý 4/2025; duy trì mức tăng trưởng doanh thu trên 35% và doanh thu trên mỗi cửa hàng tăng 20% trong quý 1/2026. Đây là kết quả từ sự đổi trục toàn diện về tư duy quản trị và năng lực điều hành chuyên nghiệp.

Gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và lợi ích y tế quốc gia

Vượt lên trên những mục tiêu tài chính, điểm nhấn đáng chú ý nhất trong tầm nhìn chiến lược của ông Madan tại VIPC 2026 chính là sự gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và lợi ích y tế quốc gia. CEO khẳng định một mạng lưới bán lẻ quy mô lớn, được hiện đại hóa như Pharmacity không đơn thuần là một thực thể thương mại, mà phải là "cánh tay nối dài" thiết yếu của cơ sở hạ tầng y tế chiến lược.

Hệ thống nhà thuốc Pharmacity có lãi sau chiến lược tái cấu trúc danh mục và tối ưu điểm bán

Thực tế đã chứng minh, khi một đơn vị bán lẻ tư nhân đủ năng lực quản trị để minh bạch hóa giá cả và tối ưu chi phí y tế cho người dân, số hóa hệ thống toa thuốc và đảm bảo chất lượng bảo quản dược phẩm trên quy mô toàn quốc, họ đang trực tiếp tham gia vào việc san sẻ gánh nặng cho y tế công cộng.

"Đây có thể xem là một hướng đi quan trọng cho các mô hình hợp tác công - tư (PPP), chứng minh cách hệ thống y tế tư nhân có thể bổ trợ cho bảo hiểm xã hội quốc gia và san sẻ gánh nặng với ngân sách y tế công", ông Madan nhấn mạnh.

Những chia sẻ của ông Madan tại VIPC 2026 phản ánh một xu hướng đang định hình tại Việt Nam: sự mở rộng quy mô phải luôn song hành với các tiêu chuẩn quản trị hiện đại và kỷ luật vận hành.

Với mục tiêu xây dựng hạ tầng y tế vững chắc, Việt Nam đang cần nhiều hơn những mô hình chứng minh được năng lực vận hành chuyên nghiệp để tạo ra giá trị thực cho cộng đồng.