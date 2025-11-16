CEO SunUni Academy: AI sẽ tạo ra cách mạng giáo dục nhưng không bao giờ thay thế được người thầy!

PV: Ông mở SunUni Academy đúng lúc Covid-19 ập đến và trước đó anh đã thất bại tới 4 lần rồi. Khoảnh khắc đó ông đã nghĩ gì?

Ông Nguyễn Tiến Nam: 4 lần thất bại trước giúp tôi khá nhiều trong lần này. Tôi quyết định rất nhanh, đóng cửa trung tâm, chấp nhận mất cọc nhà, chuyển hơn 1.000 học sinh sang online. Phụ huynh nào không đồng ý thì trả phí. Nếu phía trước không xác định được con đường, tôi sẽ chọn con đường đi chắc chắn mà mình rõ nhất. Không còn đường lui đôi khi lại là may mắn.

Ông Nguyễn Tiến Nam, Chủ tịch Tập đoàn SunUni Global, Nhà sáng lập Học bổng S80 ẢNH: KHƯƠNG ĐỖ

Ông từng nói trong giáo dục công nghệ số giúp SunUni Academy trụ vững nhưng niềm tin mới giúp đi xa, "niềm tin" ở đây cụ thể là gì?

Ngày nay online đã trở nên quen thuộc, được chấp nhận rộng rãi, nhưng vẫn còn rất nhiều sự nghi ngờ. Thời điểm 2020, khi chúng tôi chuyển sang online, sự nghi ngờ này còn lớn hơn. Không nghĩ nhiều, chúng tôi chỉ tập trung tìm các giải pháp, công nghệ để tổ chức lớp học thật hiệu quả. Chất lượng chính là những viên đá đầu tiên giúp chúng tôi tạo nền móng niềm tin vững chắc theo thời gian. Niềm tin ở đây chính là niềm tin của khách hàng vào giá trị nhận được và niềm tin của chính nhân viên SunUni Academy vào những gì mình đang xây dựng.

Theo ông, rất nhiều doanh nghiệp nói tới áp dụng công nghệ vào giáo dục, tại sao có đơn vị thành công, có đơn vị không?

Khác biệt nằm ở điểm xuất phát. Nếu chọn bắt đầu từ công nghệ, thì ta dễ rơi vào "trình diễn tính năng". Nếu bắt đầu từ sư phạm, mục tiêu học thuật rõ ràng, quy trình phản hồi ngắn gọn, trải nghiệm tính năng học tập rõ ràng, khi đó công nghệ trở thành đường ray cho đoàn tàu sư phạm chạy đúng hướng. Vì vậy, khi áp dụng công nghệ, SunUni luôn đặt ra mục tiêu giáo dục trước và sau đó tìm xem công nghệ nào phù hợp để giải quyết mục tiêu này ở hiện tại và tương lai.

Ông Nguyễn Tiến Nam, Chủ tịch Tập đoàn SunUni Global, cùng các đơn vị đồng hành chương trình học bổng S80 ẢNH: KHƯƠNG ĐỖ

Học bổng S80 - International Education Scholarship vừa được công bố giải được bài toán gì mà các học bổng tài trợ học phí đơn thuần không giải được, thưa ông?

Học bổng S80 là một hành trình đồng hành, không phải chỉ là một giải pháp hỗ trợ học phí. Học phí thấp chỉ mở cánh cửa, để đi xa trong học tập cần một hệ sinh thái đồng hành với học viên. S80 ghép đủ các mảnh người học cần. Từ mô hình học tập phù hợp, chuyên gia giáo dục tận tâm, đối tác công nghệ hàng đầu, tới việc truyền thông gây dựng cộng đồng học tập và kết nối với trường đại học và doanh nghiệp để tạo ra hệ sinh thái học tập.

Theo ông, trong 5 năm tới AI sẽ tác động như thế nào đến giáo dục?

Công nghệ mới và AI sẽ có tác động lớn tới giáo dục và ngành đào tạo tiếng Anh. Chúng ta sẽ ít nhắc dần đến học online hay offline, thay vào đó là học đa nền tảng. Môi trường học tập chuyển từ 'cứng' sang linh hoạt về không gian, thời gian và phương thức học. Đạo đức AI cần được luật hóa, hạ tầng số như: internet, tài khoản học tập đám mây, kho học liệu mở song ngữ… sẽ là một điều kiện bắt buộc. Với ngành tiếng Anh, AI sẽ là trợ giảng cá nhân hóa giúp mỗi em học theo tốc độ riêng; còn người thầy trở thành huấn luyện viên năng lực, người thiết kế trải nghiệm học tập và gìn giữ đạo đức số.

Để thích ứng với kỷ nguyên số, theo ông đâu là năng lực cốt lõi cần trang bị cho học sinh Việt Nam?

Đó là năng lực số, ngoại ngữ học thuật và phẩm chất của một công dân toàn cầu. Trong đó, cần ưu tiên khả năng sử dụng tiếng Anh học thuật. Tiếng Anh học thuật là công cụ để truy cập kho tri thức số của thế giới và để cộng tác xuyên biên giới. Khi một học sinh đọc hiểu văn bản học thuật, viết được bài luận có luận điểm và dẫn chứng rõ ràng, tự tin bảo vệ quan điểm bằng tiếng Anh, giúp cho hai trụ cột còn lại là năng lực số và phẩm chất công dân toàn cầu sẽ bật lên rất nhanh. Nói ngắn gọn, giỏi tiếng Anh học thuật là chìa khóa mở hai cánh cửa còn lại.

Ông Nguyễn Tiến Nam phát biểu tại sự kiện ra mắt học bổng tiếng Anh S80 ẢNH: KHƯƠNG ĐỖ

Theo ông, đâu là ranh giới an toàn giữa tận dụng AI và lệ thuộc AI?

AI sẽ đóng vai trò chính trong học tập, xu hướng chung sẽ là đào tạo học sinh cách sử dụng hiệu quả thay vì cấm đoán. Trong đó, AI chỉ là gợi ý, còn con người vẫn có vai trò quyết định, mọi sản phẩm người học đưa ra đều phải do họ tạo nên cuối cùng. Thầy cô cần đưa ra quy định minh bạch, kiểm chứng và không mạo danh trong sử dụng AI. Làm được vậy, ta khuyến khích sáng tạo mà vẫn giữ đạo đức học thuật và trách nhiệm cá nhân.

Việt Nam đang thiếu giáo viên giỏi ngoại ngữ và thành thạo công nghệ. Theo ông, mô hình bồi dưỡng nào khả thi để "nâng chuẩn" cho các thầy cô?

Trong giai đoạn 5 năm tới thì mô hình tín chỉ nhỏ sẽ giúp ích. Cụ thể, chúng ta chia nhỏ các mục tiêu đào tạo thành các mô-đun 3 - 6 tuần, học trực tuyến kết hợp thực hành ngay tại lớp, kết thúc bằng một sản phẩm sư phạm cụ thể và một chứng nhận năng lực gắn với chính sách thi đua, đãi ngộ. Ở giai đoạn sau sẽ có nhiều lựa chọn nhanh và chi phí ít hơn.

Ông muốn gửi thông điệp nào nhân ngày 20.11 tới các nhà giáo?

Tôi xin gửi tới toàn thể các thầy cô lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Có một điều tôi tin là AI không bao giờ thay thế được thầy cô giáo. Trong vai trò mới, thầy cô là người thiết kế trải nghiệm và người bảo chứng học thuật. Thầy cô sẽ mạnh hơn khi AI làm "lao động nặng", còn thầy cô làm "lao động tinh", làm ít hơn nhưng hiệu quả.